Hangi Ülkenin Merkez Bankası Yok?

Merkez bankaları, bir ülkenin para politikasını yöneten, parayı basan ve finansal sistemi denetleyen en önemli kurumlardan biridir. Ama şaşırtıcı şekilde, bazı ülkelerin merkez bankası yok! 😮

Peki hiç düşündün mü: Hangi ülke kendi merkez bankasına sahip olmadan ekonomik sistemini yürütüyor? Bu soru hem ezber bozucu hem de düşündürücü. Cevabı tahmin etmek kolay değil ama bildiğinde gerçekten şaşıracaksın!

Hazırsan tahmin et bakalım: Merkez bankası olmayan o ülke hangisi?

Not: Kaçıncı denemede bildiğini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!