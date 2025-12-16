Hangi Ülkenin Eğitime Daha Fazla Yatırım Yaptığını Bulabilecek misin?

Dünyada bazı şeyler var ki, bir ülkenin geleceğini bugünden okuyabilmeni sağlar. Sadece binalara, kalabalığa ya da teknolojiye bakarak değil; o ülkenin çocuklara, gençlere ve öğrenmeye verdiği değeri inceleyerek. Çünkü bir ülke, eğitime ne kadar bütçe ayırıyorsa, aslında geleceğe o kadar güçlü bir “Ben varım!” mesajı gönderiyordur. Ekonomik kriz, işsizlik, teknolojik dönüşüm, sosyal eşitsizlik… Bunların hepsinin çözümü eğitimden geçiyor. Bu yüzden bir ülkenin eğitime yaptığı yatırım, bazen bir politikadan çok daha fazlasıdır: bir vizyondur.

Kimileri eğitime öyle dev bütçeler ayırıyor ki, öğrenciler robot laboratuvarlarında proje geliştiriyor, öğretmenler dünyanın diğer ucundan gelen akademisyenlerle iş birliği yapıyor, üniversiteler ise adeta Ar-Ge fabrikaları gibi çalışıyor. Bazı ülkelerde ise 'Eğitim önemli ama bütçe yok...' anlayışı hâkim ve bu durum eğitim kalitesini doğrudan etkiliyor. Yani dünyada eğitim yatırımları arasında öyle büyük uçurumlar var ki, bazen iki ülke arasındaki fark sanki farklı gezegenlerde yaşıyorlarmış gibi hissettiriyor.

Hazırsan, seni dünyanın en çok yatırım yapan ülkelerinden en az yatırım yapanlarına kadar uzanan bilgi ve eğlence dolu bir yolculuğa çıkarıyorum!