Hangi Ülkelerin Euro Kullanmadığını Bulabilecek misin?
Hangi ülkeler Euro kullanıyor? Peki hangileri Euro kullanmıyor? Avrupa'daki her ülke Euro kullanmıyor... Peki hangileri bunlar? Bakalım bu testte kaç doğru yapabileceksin, hazırsan ve kendine hem ülke hem de ekonomileri konusunda güveniyorsan başlayalım. Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!
1. Aşağıdakilerden hangisi Euro’ya geçmedi?
2. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Euro kullanmıyor?
3. Peki bunlardan hangisi Euro yerine kendi para birimi olan "krona" kullanıyor?
4. Hangi ülke Euro yerine Leva kullanır?
5. Peki bunlardan hangisinde Euro kullanılmıyor?
6. Frank kullanan ülke hangisi peki?
7. Aşağıdakilerden hangisi Euro yerine Leu kullanıyor peki?
