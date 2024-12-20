Hangi Ülke Senin İç Dünyanı Yansıtıyor?
Hangi Ülke Senin İç Dünyanı Yansıtıyor?
Bazen kendimizi ifade etmek için kelimeler yetersiz kalabilir, işte bu noktada sanat, müzik ve tabii ki de coğrafya devreye girer. Her birimizin iç dünyası, belirli bir ülkenin kültürü, atmosferi ve ruhuyla örtüşebilir. Belki sizin iç dünyanızı, İtalya'nın romantik sokakları, Fransa'nın büyüleyici sanat atmosferi, Japonya'nın huzur veren doğasını yansıtıyor olabilir.
Hangi Ülke Senin İç Dünyanı Yansıtıyor?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendini en çok nasıl tanımlarsın?
4. Kendini nasıl bir ortamda hissedersin?
5. Hayatta seni en çok ne motive eder?
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6. Renkler senin için ne ifade eder?
7. Bazen yalnız kalma ihtiyacı duyuyor musun?
8. İnsanlarla ilişkin nasıl olur?
9. Anlık hissettiğin şeylere göre hareket etme özgürlüğüne sahip misin?
10. Son olarak hayatında bir eksiklik hissediyor musun?
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Japonya
İzlanda
Yeni Zelanda
İngiltere
İtalya
Fransa
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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