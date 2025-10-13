Hangi Modern Ekonomi Terimi Seni Anlatıyor?

Günümüz dünyasında ekonomi sadece rakamlardan ibaret değil; hayatımızın her köşesine sızmış, bazen günlük kararlarımızı bile etkileyen kocaman bir oyun alanı. İster farkında olalım ister olmayalım, hepimiz aslında birer küçük ekonomistiz. Marketten aldığımız ürünlerin fiyatına bakarken, kredi kartı ekstresini görünce derin nefes alırken, ya da borsa konuşmalarına “Ben anlamam ama Bitcoin yükselecekmiş” diye dahil olurken bile modern ekonominin terimlerine dokunuyoruz.

Ama sen, bu kocaman ekonomik evrende hangi kavramı temsil ediyorsun? Hadi gel, sana uygun olan modern ekonomi terimini bulalım. Cevaplarınla hem kendini tanıyacak hem de eğlenceli bir yolculuğa çıkacaksın.

Hazırsan başlayalım!