Hangi Modern Ekonomi Terimi Seni Anlatıyor?
Günümüz dünyasında ekonomi sadece rakamlardan ibaret değil; hayatımızın her köşesine sızmış, bazen günlük kararlarımızı bile etkileyen kocaman bir oyun alanı. İster farkında olalım ister olmayalım, hepimiz aslında birer küçük ekonomistiz. Marketten aldığımız ürünlerin fiyatına bakarken, kredi kartı ekstresini görünce derin nefes alırken, ya da borsa konuşmalarına “Ben anlamam ama Bitcoin yükselecekmiş” diye dahil olurken bile modern ekonominin terimlerine dokunuyoruz.
Ama sen, bu kocaman ekonomik evrende hangi kavramı temsil ediyorsun? Hadi gel, sana uygun olan modern ekonomi terimini bulalım. Cevaplarınla hem kendini tanıyacak hem de eğlenceli bir yolculuğa çıkacaksın.
Hazırsan başlayalım!
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?
3. İşe ciddi bir konudan başlayalım. Eğer bir arkadaşın senden borç istese sen ne yaparsın?
4. Peki yeni bir girişim fikrin olduğunda genellikle ne yaparsın?
5. Günlük harcamalarını genellikle önceden planlar mısın?
6. Alışveriş yaparken indirimleri görmezden gelebilir misin?
7. Öyleyse kriz anlarında tavrın genellikle nasıldır?
8. Teknoloji ve yeni girişimler ilgini çeker mi?
9. Paran olduğunda ilk olarak ne yaparsın?
10. Kripto paralara yaklaşımın nasıldır?
Sen tam bir Enflasyonsun, enerjinle her yere etki ediyorsun!
Sen tam bir Borsasın, iniş çıkışlarınla dikkat çekiyorsun!
Sen tam bir Startupsın, yenilikçi ve maceracı bir ruh taşıyorsun!
Sen tam bir Sürdürülebilirliksin, güvenilir ve dengeli bir hayat sürüyorsun!
