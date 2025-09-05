onedio
Hakan Sabancı Hande Erçel’le Olan Ayrılığına Dair Yeniden Açıklama Yapmasıyla Gündeme Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.09.2025 - 14:19

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın ayrılığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Evlilik beklentisiyle yürüyen ilişki bir anda sona ererken, ayrılığın nedeni üzerine pek çok iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu gelişmede Hakan Sabancı’dan bir yeni açıklama daha geldi. Gelin detaylara geçelim!

Üç yılı aşkın süredir birlikte olan çift, tatillerden kırmızı halıya uzanan yolculukta her adımlarıyla gündem olmayı başarmıştı.

İlk başlarda “kısa sürecek” denilen aşk, paylaşılan fotoğraflar ve romantik anlarla uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Ancak ayrılık söylentileri bir süredir kulaktan kulağa dolaşıyordu. Beklenen hamle ise Hande Erçel’in sosyal medyada Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını silmesiyle gelmişti.

Ayrılığın ardından gözler hemen Arzu Sabancı’ya çevrilmişti. Ailenin güçlü isminin bu ilişkiye sıcak bakmadığı iddiaları yeniden gündemdeydi.

Sosyal medyada artan “kaynana” yorumları üzerine Arzu Sabancı da sessizliğini geçtiğimiz günlerde bozmuştu. Arzu Sabancı, Hande Erçel’in zarafetini ve başarısını övüp, oğlunun özel hayatının kendi tercihi olduğunu söyleyerek, “Ayrılık kararı Hande ve Hakan’a aittir, biz sonradan öğrendik” şeklinde iddiaları noktalamıştı.

Hakan Sabancı da Gel Konuşalım programında ayrılıkla ilgili ilk kez konuşmuş, ortaya atılan ihanet söylentilerine net bir dille karşı çıkmıştı.

“Asla böyle bir şey söz konusu değil. Aldatma gibi bir durum yok” ifadelerini kullanan Sabancı, özel hayatlarına dair daha fazla yorum yapmayacağını vurgulasa da şimdi bir açıklama daha yaptı! Muhabirlerin sorularını yanıtladı.

İşte yeni açıklaması 👇

Elif Sude Yenidoğan
