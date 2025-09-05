Hakan Sabancı Hande Erçel’le Olan Ayrılığına Dair Yeniden Açıklama Yapmasıyla Gündeme Geldi!
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın ayrılığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Evlilik beklentisiyle yürüyen ilişki bir anda sona ererken, ayrılığın nedeni üzerine pek çok iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu gelişmede Hakan Sabancı’dan bir yeni açıklama daha geldi. Gelin detaylara geçelim!
Üç yılı aşkın süredir birlikte olan çift, tatillerden kırmızı halıya uzanan yolculukta her adımlarıyla gündem olmayı başarmıştı.
Ayrılığın ardından gözler hemen Arzu Sabancı’ya çevrilmişti. Ailenin güçlü isminin bu ilişkiye sıcak bakmadığı iddiaları yeniden gündemdeydi.
Hakan Sabancı da Gel Konuşalım programında ayrılıkla ilgili ilk kez konuşmuş, ortaya atılan ihanet söylentilerine net bir dille karşı çıkmıştı.
