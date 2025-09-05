onedio
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem Çiftinden Müjdeli Haber: Bebek Geliyor!

Elif Sude Yenidoğan
05.09.2025 - 11:15

Bir dönemlerin en popüler oyuncularından Vildan Atasever ve şarkılarıyla kendine hayran bırakan Mehmet Erdem çifti, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Erdem çiftinin bebek bekledikleri ve artık üç kişi olacakları açıklandı! 2. Sayfa’nın haberine göre cinsiyet de belli. Gelin detaylara geçelim!

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, uzun süredir özel hayatlarını gözlerden uzak yaşarken, heyecan verici bir haberle gündemde.

Atasever’in beş aylık hamile olduğu öğrenildi. Bebiş müjdesi, hem hayranların hem de yakın çevrelerinin yüzünü güldürdü. Mutlu haber, magazin gündeminde de hızla yayıldı.

Hamilelik haberinin ardından, cinsiyetin erkek olduğu da öğrenildi.

Hayranları, sosyal medyada art arda mesajlar göndererek tebriklerini iletti. Bizler de sağlıkla gelmesini diliyor ve tebrik ediyoruz!

