Vildan Atasever ve Mehmet Erdem Çiftinden Müjdeli Haber: Bebek Geliyor!
Bir dönemlerin en popüler oyuncularından Vildan Atasever ve şarkılarıyla kendine hayran bırakan Mehmet Erdem çifti, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Erdem çiftinin bebek bekledikleri ve artık üç kişi olacakları açıklandı! 2. Sayfa’nın haberine göre cinsiyet de belli. Gelin detaylara geçelim!
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, uzun süredir özel hayatlarını gözlerden uzak yaşarken, heyecan verici bir haberle gündemde.
Hamilelik haberinin ardından, cinsiyetin erkek olduğu da öğrenildi.
