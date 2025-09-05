Yusuf Güney Yine Yaptı Yapacağını: Önceki Hayatında Ne Olduğunu Açıklamasıyla Gündeme Geldi
2008 yılında Rafet El Roman’la seslendirdiği “Aşk-ı Virane” düetiyle müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Yusuf Güney yine gündemde. O dönemde hem sesi hem de romantik parçalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. “Heder Oldum Aşkına” ve “Aşka İnat” gibi şarkılarıyla listelerin üst sıralarında yer alan sanatçı, son yıllarda ise şarkılarından çok sıra dışı açıklamalarıyla gündemde kalıyor.
Gelin bu seferki açıklamasını birlikte öğrenelim!
Özellikle astral seyahat deneyimleriyle adından söz ettiriyor kendisi.
Daha önce “uzaylı bir sevgilim var” açıklamasıyla konuşulan sanatçı, astral seyahatlerinde Kenan Işık’ın durumunu gördüğünü de söylemişti.
