onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yusuf Güney Yine Yaptı Yapacağını: Önceki Hayatında Ne Olduğunu Açıklamasıyla Gündeme Geldi

Yusuf Güney Yine Yaptı Yapacağını: Önceki Hayatında Ne Olduğunu Açıklamasıyla Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.09.2025 - 13:50

2008 yılında Rafet El Roman’la seslendirdiği “Aşk-ı Virane” düetiyle müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Yusuf Güney yine gündemde. O dönemde hem sesi hem de romantik parçalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. “Heder Oldum Aşkına” ve “Aşka İnat” gibi şarkılarıyla listelerin üst sıralarında yer alan sanatçı, son yıllarda ise şarkılarından çok sıra dışı açıklamalarıyla gündemde kalıyor.

Gelin bu seferki açıklamasını birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özellikle astral seyahat deneyimleriyle adından söz ettiriyor kendisi.

Özellikle astral seyahat deneyimleriyle adından söz ettiriyor kendisi.

Evrenle kurduğu iletişime dair sözleri ve “Ortalıktan kaybolacaktım ama evren bana ‘yerinde otur’ dedi” şeklindeki yorumları uzun süre sosyal medyada tartışılmıştı. Katıldığı televizyon programlarında ve sosyal medya yayınlarında şaşırtıcı çıkışlarıyla gündeme gelen Güney, pandemi öncesinde “12’li masa toplantısına katıldım” ifadesiyle de ses getirmişti.

Daha önce “uzaylı bir sevgilim var” açıklamasıyla konuşulan sanatçı, astral seyahatlerinde Kenan Işık’ın durumunu gördüğünü de söylemişti.

Daha önce “uzaylı bir sevgilim var” açıklamasıyla konuşulan sanatçı, astral seyahatlerinde Kenan Işık’ın durumunu gördüğünü de söylemişti.

Önceleri “astral boyutta kayboldu” dediği Işık için “kaybolmadı, dönmek istemiyor” demişti… Bitmek bilmeyen astral yolculuklarını sık sık paylaşan Yusuf Güney, yine ilginç açıklamasıyla gündeme oturdu.

Yusuf Güney, önceki hayatında Urfa’da bir lahmacun olduğunu dile getirdi… Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın