Haberler
Yemek
Hafta Boyunca Ne Yiyeceğini Düşünenlere: Planlama Kolaylığı Sunan 10 Sağlıklı Menü Önerisi

etiket Hafta Boyunca Ne Yiyeceğini Düşünenlere: Planlama Kolaylığı Sunan 10 Sağlıklı Menü Önerisi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.09.2025 - 18:01

Her hafta aynı “Bugün ne yesem?” sorusuyla başlamak mı? Artık o kadar da karmaşık değil! Haftalık yemek planlaması, sağlıklı beslenmeye bir adım daha yaklaşmak için harika bir yol. Hem pratik hem de lezzetli seçeneklerle haftanızı kurtaracak 10 sağlıklı menü önerisini sizin için bir araya getirdik. Sağlıklı yemekler hazırlamak, sadece sağlığınıza değil, günlük rutinize de enerji katacak. 

Hem pratik, hem de damağınızda iz bırakacak bu tariflere bir göz atmaya ne dersiniz?

1. Balık Köftesi ve Limonlu Kinoa

1. Balık Köftesi ve Limonlu Kinoa

Malzemeler:

  • 400 gr levrek fileto

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1/2 su bardağı kinoa

  • 1 adet limon

Hazırlık:

  • Levrek filetolarını mutfak robotunda iyice kıyın. Üzerine galeta unu, yumurta, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin, karıştırarak köfte harcını hazırlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine balık köftelerini dizin. Rapid Air Plus Teknolojisi sayesinde köfteler dışı çıtır, içi yumuşak olacak.

  • Kinoa'yı küçük haznede pişirin. Üzerine limon suyu ve tuz ekleyin, karıştırarak lezzetlendirin.

  • Kopyalama işlevini kullanarak her iki haznede de aynı sıcaklıkta (180°C) pişirme işlemi yapılacak.

  • Balık köfteleri altın rengini aldığında, kinoa da piştiğinde servise hazırdır.

Servis Önerisi:

Balık köftelerini quinoa ile birlikte servis ederek, sağlıklı ve hafif bir öğün hazırlayabilirsiniz. Üzerine taze nane ve limon dilimleri eklemek, yemeği daha ferah hale getirecektir.

2. Kızarmış Tavuk ve Sebze Karışımı

2. Kızarmış Tavuk ve Sebze Karışımı

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü veya but

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz ve karabiber

  • 1 adet brokoli

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kabak

Hazırlık:

  • Tavukları zeytinyağı, kekik, sarımsak tozu, tuz ve karabiberle iyice karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine tavukları yerleştirin ve 200°C’de 20-25 dakika pişirin.

  • Sebzeleri doğrayın ve küçük hazneye yerleştirin. Sebzelerin üzerine biraz tuz ve karabiber serpin.

  • Sebzeleri tavuklarla aynı anda, yaklaşık 15 dakika boyunca pişirin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

  • Tavuklar altın rengini alıp, dışı çıtır, içi ise yumuşak olana kadar pişmeye devam ederken, sebzeler de hafifçe karamelize olacaktır.

Servis Önerisi:

Tavukları ve sebzeleri birlikte servis edebilirsiniz. Yanında sağlıklı bir yoğurt sosu ile daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.

3. Somon ve Avokado Salatası

3. Somon ve Avokado Salatası

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 limon suyu

  • Tuz ve karabiber

  • 1 adet avokado

  • 1 avuç roka

  • 1/2 su bardağı kiraz domates

  • 1 tatlı kaşığı balzamik sirke

Hazırlık:

  • Somon dilimlerini zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyu ile iyice marine edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine somonları yerleştirin ve 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

  • Avokadoyu dilimleyin, domatesleri ikiye kesin ve roka ile karıştırın.

  • Somon piştikten sonra, somonları tabağa alıp, üzerine balzamik sirke gezdirin.

  • Avokado salatasını somonun yanına ekleyin.

Afiyet olsun!

4. Kızarmış Ravioli ve Avokado Kızartması

4. Kızarmış Ravioli ve Avokado Kızartması

Kızarmış Ravioli

Malzemeler:

  • 1 paket dondurulmuş ravioli (yaklaşık 20-25 adet)

  • 1/2 su bardağı un

  • 1 yumurta

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1/2 çay kaşığı kekik

Hazırlık:

  • Raviolileri kutusundan çıkarın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine dondurulmuş raviolileri yerleştirebilirsiniz.

  • Bir kasede un, tuz, karabiber, sarımsak tozu ve kekik karıştırın.

  • Başka bir kasede yumurtayı çırpın.

  • Galeta ununu üçüncü bir kasede hazırlayın.

  • Raviolileri önce un karışımına, ardından yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın.

  • Raviolileri büyük haznede 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Yavaşça çevirerek her tarafının eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

  • İster ana yemek olarak, ister atıştırmalık olarak servis edebilirsiniz. Yanında marinara sosu ile lezzetli bir sos hazırlayın.

Avokado Kızartması 

Malzemeler:

  • 2 adet olgun avokado

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/2 tatlı kaşığı paprika (veya pul biber)

  • 1 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1/4 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

Hazırlık:

  • Avokadoları ikiye kesin, çekirdeklerini çıkarın ve dilimlere ayırın.

  • Bir kasede un, tuz, karabiber, paprika (veya pul biber) ve sarımsak tozunu karıştırın.

  • Başka bir kasede yumurtayı çırpın.

  • Üçüncü bir kasede galeta unu hazırlayın.

  • Avokado dilimlerini önce un karışımına, sonra yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine avokado dilimlerini yerleştirin ve 180°C’de 8-10 dakika pişirin. Avokadoların dışı çıtır, içi ise yumuşak olacak.

  • Pişen avokadoları servise hazır hale getirin.

5. Noodle Bowl ve Tavuk Şiş

5. Noodle Bowl ve Tavuk Şiş

Malzemeler:

  • 200 gr tavuk göğsü

  • 1 tatlı kaşığı soya sosu

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 paket noodle

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1/2 su bardağı brokoli

Hazırlık:

  • Tavuk göğsünü şişlere takın ve soya sosu, bal ve zeytinyağı ile marine edin. Yaklaşık 10-15 dakika dinlendirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine tavuk şişlerini yerleştirin ve 200°C’de 15-20 dakika pişirin.

  • Noodle’ları küçük haznede pişirin. Hazneye koyup, tavuklar pişerken yaklaşık 7-8 dakika içinde hazır olacaktır.

  • Havuçları ince dilimler halinde doğrayın, biberi ve brokoliyi küçük parçalara ayırın. Bu sebzeleri tavuklar pişerken küçük haznede birlikte pişirebilirsiniz. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

  • Noodle’lar piştikten sonra, tavukları dilimleyin ve noodle’ların üzerine yerleştirin. Sebzeleri de ekleyin ve karıştırın.

Servis Önerisi:

Üzerine taze soğan ve susam serpip, ekstra soya sosu ile servis yapabilirsiniz.

6. Sebzeler veTavuk Kanatları

6. Sebzeler veTavuk Kanatları

Malzemeler:

  • 4 adet tavuk kanadı

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı toz biber

  • Tuz ve karabiber

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet kabak

  • 1 adet patlıcan

Hazırlık:

  • Tavuk kanatlarını zeytinyağı, kekik, toz biber, tuz ve karabiberle marine edin. 15-20 dakika bekletin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine tavuk kanatlarını yerleştirin. Rapid Air Plus Teknolojisi sayesinde tavuk kanatları dışı çıtır, içi yumuşak şekilde pişecek.

  • Sebzeleri (kırmızı biber, kabak ve patlıcan) dilimleyin, üzerine biraz zeytinyağı ve tuz ekleyin, küçük hazneye yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın kopyalama işlevini kullanarak her iki hazne için aynı süreyi ve sıcaklığı (200°C) ayarlayın. Sebzeler ve tavuk kanatları eş zamanlı olarak pişecek.

  • Tavuklar altın rengini aldığında ve sebzeler yumuşadığında servise hazırdır.

7. Brokoli ve Et Şiş

7. Brokoli ve Et Şiş

Malzemeler:

  • 400 gr dana kuzu et (şiş için)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 adet brokoli

  • 1 adet havuç

  • 1/2 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Hazırlık:

  • Et şişlerini zeytinyağı, kekik, tuz, karabiber ve sarımsak tozu ile marine edin. 10-15 dakika bekletin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine et şişlerini yerleştirin ve 200°C’de 15-20 dakika pişirin.

  • Brokoliyi küçük parçalara ayırın ve havucu ince dilimleyin. Bu sebzeleri küçük haznede zeytinyağı ve tuz ile harmanlayın. 180°C’de 10-12 dakika da harmanlanacaktır.

  • Hem et şişleriniz hem de brokoli/havuç karışımınız aynı anda pişecek ve servise hazır olacak.

8. Parmesanlı Patlıcan ve Patates

8. Parmesanlı Patlıcan ve Patates

Malzemeler:

  • 2 adet büyük patlıcan

  • 2 adet patates

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1/2 su bardağı un

  • 2 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1/2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

  • 1/4 su bardağı zeytinyağı

Hazırlık:

  • Patlıcanları dilimleyin ve tuz serpip 15-20 dakika bekletin. Bu işlem, patlıcanların acılığını alır. Ardından, patlıcan dilimlerini kağıt havluyla kurulayın.

  • Patatesleri soyun ve ince dilimler halinde kesin. Patates dilimlerini de tuzlu suya koyarak yaklaşık 10 dakika bekletin, sonra kurulayın.

  • Bir kasede un, galeta unu, rendelenmiş Parmesan, sarımsak tozu, kekik, karabiber ve pul biberi karıştırın.

  • Başka bir kasede yumurtaları çırpın.

  • İlk olarak patlıcan ve patates dilimlerini un karışımına bulayın, ardından yumurtaya batırıp, son olarak Parmesanlı galeta ununa bulayın. Bu adımla hem dışı çıtır, hem de içi yumuşak bir doku elde edersiniz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine patates dilimlerini yerleştirin, küçük hazneye ise patlıcan dilimlerini yerleştirin. Üzerlerine bir miktar zeytinyağı serpin.

  • Patatesler için 180°C’de 15-20 dakika, patlıcanlar için ise 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

  • Her iki haznede de pişirme süreleri senkronize olacak, böylece her şey eş zamanlı pişmiş olacak.

  • Patlıcanlar ve patatesler altın rengi ve çıtır hale geldiğinde, sıcak olarak servis edin.

9. Muzlu Yaban Mersinli Kekler ve Çıtır Acılı Nohut

9. Muzlu Yaban Mersinli Kekler ve Çıtır Acılı Nohut

Sağlıklı Muzlu Yaban Mersinli Kekler

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz

  • 1/2 su bardağı yaban mersini (taze veya dondurulmuş)

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 2 adet yumurta

  • 1/4 su bardağı bal (isteğe bağlı)

  • 1/4 su bardağı süt (badem sütü veya yoğurt da kullanabilirsiniz)

  • 1 çay kaşığı vanilya 

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay kaşığı tarçın

  • Bir tutam tuz

Hazırlık:

  • Olgun muzları bir çatal yardımıyla iyice ezin.

  • Ayrı bir kasede yulaf ezmesi, kabartma tozu, tarçın ve tuzu karıştırın.

  • Başka bir kasede yumurtaları, sütü, balı (isteğe bağlı) ve vanilyayı çırpın.

  • Ezilmiş muzları sıvı karışıma ekleyin, ardından kuru malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın. Son olarak, yaban mersinlerini nazikçe karışıma ekleyin.

  • Karışımı muffin kalıplarına yerleştirin (Airfryer için uygun silikon muffin kalıpları kullanabilirsiniz). 

  • Kalıpları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Kekler altın rengini aldığında pişmiş demektir.

  • Muzlu yaban mersinli kekleri sıcak servis edin. Üzerine ekstra yaban mersini veya ceviz serpebilirsiniz.

Çıtır Acılı Nohut

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de kullanabilirsiniz)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1/2 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/4 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlık:

  • Haşlanmış nohutları iyice süzün ve kağıt havluyla kurulayın. Nohutların üzerindeki fazla nemi alarak çıtır olmalarını sağlarsınız.

  • Nohutları bir kaseye alın ve üzerine zeytinyağını, pul biberi, kimyonu, tuz, karabiber ve sarımsak tozunu ekleyin. İyice karıştırın.

  • Nohutları Philips Çift Jazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin. Nohutları 200°C’de 15-20 dakika pişirin. Pişirme sırasında birkaç kez karıştırarak eşit şekilde kızarmalarını sağlayın.

  • Pişen çıtır nohutları bir kaseye alın ve üzerine taze limon suyu sıkın. Sıcak servis edin.

Her iki tarif de %90 daha az yağ kullanarak, Philips Çift Hazneli Airfryer ile daha sağlıklı ve lezzetli sonuçlar elde etmenizi sağlar. Hem pratik hem de besleyici bir atıştırmalık menüsü!

10. Hindi ve Mantar Soğanlı Meze

10. Hindi ve Mantar Soğanlı Meze

Malzemeler:

  • 300 gr hindi göğsü (çok ince dilimlenmiş)

  • 200 gr mantar (dilimlenmiş)

  • 1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 2 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı taze limon suyu

  • 1/2 su bardağı yoğurt (sos için)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı (sos için)

  • 1 tatlı kaşığı taze nane (sos için)

Hazırlık:

  • Hindi göğsünü ince dilimler halinde kesin. Üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, kekik, pul biber, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırın.

  • Mantarları dilimleyin ve soğanı ince ince doğrayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesinde mantarları ve soğanları zeytinyağı ile birlikte 180°C’de 5-7 dakika pişirin, arada karıştırarak sebzelerin hafif karamelize olmasını sağlayın.

  • Hindi dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin ve 200°C’de 10-12 dakika kadar pişirin. Etler piştiğinde dışı hafif çıtır ve içi yumuşak olacak.

  • Yoğurdu, zeytinyağını ve ince doğranmış taze naneyi bir kasede karıştırarak sosu hazırlayın. Limon suyu ekleyerek sosu taze ve ferah tutun.

  • Pişen hindi dilimlerini, mantarları ve soğanları bir arada karıştırın. Üzerine hazırladığınız yoğurtlu sosu ekleyin.

Yorum Yazın