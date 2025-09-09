Gürsel Tekin'in Paylaşımını Yapay Zekaya Yaptırdığı Ortaya Çıktı
Son günlerin en çok tartışılan ismi eski CHP milletvekili Gürsel Tekin. Mahkeme kararıyla kayyum olarak İstanbul İl Örgütü'ne atanan Gürsel Tekin geçtiğimiz gün Sarıyer'deki il binasına polisler eşliğinde girmiş, partililer Tekin'e tepki göstermişti. Tekin X hesabından bir paylaşımda bulundu ve kısa sürede bu paylaşımı sildi. Paylaşımın neden silindiği ortaya çıktı.
Gürsel Tekin'in kendisi için yaptırdığı yapay zeka destekli grafik yeteri kadar estetik bulunmamıştı.
Bugün öğlen saatlerinde ise hesabından yapay zekaya "prompt" girildi.
Ardından o paylaşım silinip yenisi atıldı.
Paylaşımın yapay zeka ile oluşturulduğu tespit edildi.
