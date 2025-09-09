onedio
Gürsel Tekin'in Paylaşımını Yapay Zekaya Yaptırdığı Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.09.2025 - 22:02

Son günlerin en çok tartışılan ismi eski CHP milletvekili Gürsel Tekin. Mahkeme kararıyla kayyum olarak İstanbul İl Örgütü'ne atanan Gürsel Tekin geçtiğimiz gün Sarıyer'deki il binasına polisler eşliğinde girmiş, partililer Tekin'e tepki göstermişti. Tekin X hesabından bir paylaşımda bulundu ve kısa sürede bu paylaşımı sildi. Paylaşımın neden silindiği ortaya çıktı.

Gürsel Tekin'in kendisi için yaptırdığı yapay zeka destekli grafik yeteri kadar estetik bulunmamıştı.

Bugün öğlen saatlerinde ise hesabından yapay zekaya "prompt" girildi.

Ardından o paylaşım silinip yenisi atıldı.

twitter.com

Paylaşımın yapay zeka ile oluşturulduğu tespit edildi.

Oğuzhan Kaya
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
