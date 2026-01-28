onedio
Günün Fırsatı: Bosch Air 4000 Hava Temizleyici İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.01.2026 - 17:42

Evde temiz hava konforunu artırmak isteyenler için bugün Amazon'da harika bir fırsat var! Bosch Thermotechnik Air 4000 Hava Temizleyici, hava kalitesini yükseltmek isteyenler için güçlü performans, sessiz çalışma ve şık tasarımı bir arada sunuyor. Özellikle alerji, toz ve hava kirliliğine karşı etkili bir çözüm arıyorsanız, bu model bugün indirimli fiyatıyla günün fırsatları arasında sizi bekliyor.

Bu içerik 28.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

3 Katmanlı Filtreleme ile %99,99 Temiz Hava

Bosch Air 4000; ön filtre + aktif karbon filtre + HEPA filtre ile polen, toz, evcil hayvan tüyü, kötü kokular, bakteri ve virüsler dahil havadaki kirleticilerin %99,99’unu filtrelemeye yardımcı oluyor.

Cihaz bulunduğu ortamdaki havayı otomatik algılıyor ve gücünü buna göre ayarlıyor.

Sahip olduğu LED ışık halkası ile renklerle hava kalitesini anlık olarak gösteriyor. Otomatik mod, çocuk kilidi, zamanlayıcı ve filtre değişim göstergesi sayesinde kullanım tamamen konfor odaklı.

Sessiz Çalışma & Kullanıcı Dostu Tasarım

Sessiz modda ses seviyesi 25 dB’ye kadar düşüyor böylece uyurken bile rahatsız etmiyor. İsterseniz LED ekranını da kapatılabilirsiniz. 

Evde daha temiz ve ferah bir hava isteyenler için Bosch Thermotechnik Air 4000 Hava Temizleyici, hem performansı hem kolay kullanımı ile bugün günün fırsatlar arasında uygun fiyatıyla sizi bekliyor!

Linkini buraya bıraktım.

Kullanıcı yorumu:

9 aylık çocuğumda geceleri hafif alerji öksürüğü oluyor diye hava temizleyici alma kararı aldım. Her modelin ve markanın yorumlarını okumaya çalışarak bu modelde karar kıldım. İlk çalıştırma sonrası gece uyku moduna bırakarak yatırdık ve sabaha kadar 1 kez bile öksürük olmadı. Sonraki seferlerde de devam etti. Ürün büyük ve kaba değil, ben şeklini beğendim. Gece modunda ışıkları söndüğü ve sessiz olduğu için çalışmıyor mu acaba diye düşündüm, sessizliğini bu şekilde söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla işini yapıyor.

