Günümüz Dünyasında Finansal Alışkanlıkları Şekillendiren 10 Trend

Eskiden para yönetimi denince akla sadece maaş günü, fatura günü ve bu ay da nasıl geçti sorusu gelirdi. Ama kabul edelim artık işler biraz değişti. Günümüzde finansal alışkanlıklarımız telefonumuzdaki uygulamalardan sosyal medyada gördüklerimize kadar pek çok şeyden etkileniyor. Bir yandan daha bilinçleniyoruz bir yandan da işleri kolaylaştıran çözümlerle tanışıyoruz. Para artık sadece harcanan bir şey değil planlanan, izlenen bir konu. İşte tam da bu yüzden günümüz dünyasında finansal alışkanlıklarımızı şekillendiren trendlere yakından bakmak şart!