Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Açıklarında 5.2 Büyüklüğünde Deprem: "Kahramanmaraş Depremleri Stres Yüklemişti"

Saat 12.31’de gerçekleşen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de büyük oranda hissedildi. Deprem ayrıca Antalya ve Adana’da da az da olsa kendisini hatırlattı.

Ayrıca 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında aynı bölgede kısa süre içerisinde büyüklükleri 3.5, 4.8 ve 4.2 olan üç deprem daha yaşandı.