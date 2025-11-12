onedio


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Açıklarında 5.2 Büyüklüğünde Deprem: "Kahramanmaraş Depremleri Stres Yüklemişti"

Naci Görür
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.11.2025 - 13:58

AFAD, Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 5.2’lik deprem sonrasında aynı bölgede kısa süre içerisinde 3.5, 4.8 ve 4.2 büyüklüğünde depremler de yaşandı. Deprem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür ise 7 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin bu bölgede stres yüklemesi yaptığını söyleyerek “Depremlerin geleceği belliydi” açıklamasında bulundu.

Akdeniz’de bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin açıklarında yaşanan deprem korkuya neden oldu.

Saat 12.31’de gerçekleşen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de büyük oranda hissedildi. Deprem ayrıca Antalya ve Adana’da da az da olsa kendisini hatırlattı.

Ayrıca 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında aynı bölgede kısa süre içerisinde büyüklükleri 3.5, 4.8 ve 4.2 olan üç deprem daha yaşandı.

AFAD'ın paylaşımı 👇

twitter.com

Prof. Dr. Naci Görür’den Kahramanmaraş depremleri açıklaması 👇

twitter.com

'Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5’lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonu'nun devamı olan ve Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonu'na bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti.'

Bu haberler de ilginizi çekebilir

