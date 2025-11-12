Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Açıklarında 5.2 Büyüklüğünde Deprem: "Kahramanmaraş Depremleri Stres Yüklemişti"
AFAD, Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 5.2’lik deprem sonrasında aynı bölgede kısa süre içerisinde 3.5, 4.8 ve 4.2 büyüklüğünde depremler de yaşandı. Deprem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür ise 7 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin bu bölgede stres yüklemesi yaptığını söyleyerek “Depremlerin geleceği belliydi” açıklamasında bulundu.
Akdeniz’de bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin açıklarında yaşanan deprem korkuya neden oldu.
AFAD'ın paylaşımı 👇
Prof. Dr. Naci Görür’den Kahramanmaraş depremleri açıklaması 👇
