Gün İçinde Kaybettiğiniz Enerjiyi Kazanmayı Sağlamanın 12 Yolu

Nida Ataman
27.09.2025 - 12:03

Sabah uyanıyoruz, kahvemizi içiyoruz, enerjimiz tavan derken saat daha öğlen olmadan şarj göstergemiz %20’ye düşüyor. Tanıdık geldi mi? Gün içinde enerjimizi tüketen onlarca küçük şey var ama merak etme toparlamanın yolları da bir o kadar kolay. Yani piller bitti diye panik yok biraz su, biraz hareket, biraz da keyifli alışkanlıklarla yeniden tam dolu hissi yakalamak mümkün. Haydi, enerjimizi yükseltmenin yollarına bakalım!

1. Enerjin yok diye kıpırdayamazsın sanma birkaç adım sana iyi gelecek.

Yorgunken hareket etmek kulağa zor geliyor ama aslında tam da ihtiyacın olan şey bu. Masadan kalkıp iki dakika yürüsen, omuzlarını gerip bir esneme yapsan bile kan dolaşımın hızlanır, beynin uyan mesajını alır. Yani enerjiyi geri kazanmak için hareketsiz kalma, minik bir kıpırdanış bile fark yaratır.

2. Pencereyi açınca sadece hava değil enerji de içeri girer.

Kapalı ortamda uzun süre kalmak beynini uyuşturur. Camı açıp temiz hava aldığında oksijen hücrelerine hücum eder, zihnin berraklaşır. Hatta kısa bir açık hava molası verirsen sanki kendini hızlı şarj moduna almışsın gibi bir etki hissedersin.

3. Çikolata seni kandırır, kuruyemiş enerjini gerçekten geri getirir.

Enerjin düştüğünde tatlıya saldırmak çok cazip ama sonrası hayal kırıklığıdır. Çünkü şeker hızlı çıkarır, hızlı düşürür. Bunun yerine badem, fındık ya da bir muz gibi sağlıklı atıştırmalıklar hem tok tutar hem enerjini dengeli biçimde yükseltir.

4. Su içmek sadece susuzluğunu değil yorgunluğunu da giderir.

Bazen uykusuzluktan ya da çok çalışmaktan yorgun olduğumuzu sanıyoruz ama gerçek suçlu çoğu zaman susuzluk oluyor. Vücudun yeterli su almadığında beyin de kaslar da yavaşlıyor, sanki enerjin çekilmiş gibi hissediyorsun. Oysa gün boyu en az 8 bardak su içtiğinde hem odaklanman artıyor hem de yorgunluk hissi azalıyor.

5. Derin bir nefes beynine bedava enerji gönderir.

Stres, yorgunluk, dağılmış zihin… Bunların hepsine en basit çözüm nefes. 5 saniye nefes al, biraz tut, yavaşça ver. Bunu birkaç kez yaptığında başın hafifler, düşüncelerin toparlanır. Küçücük bir egzersiz kocaman bir enerji yenileme etkisi yaratır.

6. Kahve bağımlılığına kapılma yeşil çay da iyi gelir.

Üçüncü kahve kupasından sonra hala yorgun musun? Belki de sorun kahvede! Adaçayı, papatya ya da melisa seni sakinleştirip zihnini toparlarken yeşil çay gibi seçenekler de hafif kafein desteğiyle enerjini dengeli biçimde yükseltir. Yani kahvenin iniş çıkışları yerine daha huzurlu daha uzun süreli bir enerji kaynağı elde etmiş olursun.

7. Gözlerine birkaç dakikalık ekran molası gerekebilir.

Ekrana uzun süre bakmak sadece gözlerini değil enerjini de tüketir. 20 dakika çalış sonra 20 saniye boyunca 20 adım öteye bak kuralını uygula. Gözlerin dinlenince baş ağrıların azalır, odaklanman artar ve enerjin yükselir.

8. Esneme hareketleri ufak, etkisi devasa.

Saatlerce aynı pozisyonda oturmak kaslarını kitleyip enerjini emer. Ellerini havaya kaldırıp gerinmek, boynunu yana eğmek bile o sıkışıklığı açar. Esnemek bedene hadi yeniden başla sinyali verir hem fiziksel hem zihinsel canlılık sağlar.

9. Kısa bir şekerleme günün en tatlı yatırımıdır.

Enerjin tükenmiş, göz kapakların ağırlaşmış… İşte o anda 10–15 dakikalık kısa bir uyku gününü kurtarır. Bu kadar kısa bir mola bile beynini sıfırlar, hafızanı tazeler ve odaklanmanı artırır. Uzun uyumak seni sersemletir ama doğru ayarlanmış bir şekerleme günün geri kalanını ışıl ışıl geçirmeni sağlar.

10. Bazen ihtiyacın olan tek şey doğru şarkıya play tuşuna basmak olabilir.

Yorgunluk gelip çöktüğünde bir fincan kahveye değil belki de bir şarkının sihirli gücüne ihtiyacın vardır. Çünkü müzik beynine mutluluk hormonu salgılatır, ruh halini yukarı çeker ve seni adeta görünmez bir enerjiyle doldurur.

11. Sohbet etmek, enerjini başkasından ödünç almak gibidir.

Bazen yorgunluğun sebebi sadece bedensel değil ruhsal olabilir. İşte o anlarda bir arkadaşına kısa bir mesaj atmak, kahkahalı bir telefon konuşması yapmak ya da ofiste yan masayla iki dakika muhabbet etmek sana sandığından çok daha fazla enerji kazandırır. Çünkü insan enerjisi bulaşıcıdır başkasının gülüşü, senin ruhunu da canlandırır. Kısacası enerjin düştüğünde sosyal pilini doldurmayı unutma.

12. Küçük ödüller motivasyonunu iki kat hızlı şarj eder.

Enerjiyi sadece uyku ya da yiyeceklerle değil, kendine verdiğin minik ödüllerle de yükseltebilirsin. Bu işi bitirince güzel bir mola vereceğim ya da hedefi tamamlayınca diziden bir bölüm izleyeceğim gibi küçük sözler bile sana inanılmaz bir itici güç sağlar. Çünkü beynin ödülün geleceğini bildiğinde çalışmaya daha çok motive olur.

