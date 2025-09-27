Gün İçinde Kaybettiğiniz Enerjiyi Kazanmayı Sağlamanın 12 Yolu

Enerjiyi sadece uyku ya da yiyeceklerle değil, kendine verdiğin minik ödüllerle de yükseltebilirsin. Bu işi bitirince güzel bir mola vereceğim ya da hedefi tamamlayınca diziden bir bölüm izleyeceğim gibi küçük sözler bile sana inanılmaz bir itici güç sağlar. Çünkü beynin ödülün geleceğini bildiğinde çalışmaya daha çok motive olur.