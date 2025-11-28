onedio
Göz Çevresi Kırışıklıklarını Azaltan En Etkili İçerikler

Göz Çevresi Kırışıklıklarını Azaltan En Etkili İçerikler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
28.11.2025 - 15:38

Zamanla göz çevresinde kırışıklıklar meydana geliyor. Bu kırışık görünümden rahatsızsan kullanabileceğin bazı ürünler var elbette. Göz çevren için neler kullanabilirsin?

From Natura Yenileyici ve Aydınlatıcı Göz Çevresi Serumu

From Natura Yenileyici ve Aydınlatıcı Göz Çevresi Serumu

Kahve çekirdeği yağı, At kestanesi yağı ve kuşburnu çekirdek yağının bir araya geldiği göz çevresi serumu yaşlanma karşıtı bakım sağlıyor. Aydınlık bir görünüm de veren göz çevresi serumu hassas ciltler dahil tüm ciltlere uygun. Bu serumun antioksidan etkisi de var.

From Natura Yenileyici ve Aydınlatıcı Göz Çevresi Serumu

Vichy Liftactiv Collagen Specialist Yaşlanma Belirtilerine Karşı Göz Bakım Kremi

Vichy Liftactiv Collagen Specialist Yaşlanma Belirtilerine Karşı Göz Bakım Kremi

Göz çevresindeki yaşlanma belirtilerine karşı kullanılabilen krem koyu halka görünümüne karşı bakım sağlıyor. Pro-Collagen Kompleks içeren formülüyle göz çevresine iyi bir bakım yapıyor. Ciltte daha bir sıkı görünüm sağlayan göz bakım kremi ile kırışıklıklara karşı etkili bir sonuç alabilirsin.

Vichy Liftactiv Collagen Specialist Yaşlanma Belirtilerine Karşı Göz Bakım Kremi

The Purest Solutions Radiance Eye Contour Serum

The Purest Solutions Radiance Eye Contour Serum

Tüm cilt tiplerinin kullanabildiği serum sıkılaşma ve kırışıklık karşıtı bakım yapıyor. Yaşlanma belirtilerini en aza indiren serum ton farklılılarını da azaltıyor. Göz çevresine bakım yapan serum göz altında daha parlak ve aydınlık bir görünüme kavuşmana yardımcı oluyor.

The Purest Solutions Radiance Eye Contour Serum

İdea Derma Hyalupeptide Göz Kremi

İdea Derma Hyalupeptide Göz Kremi

Bu göz kreminin içeriğinde peptit ve hyaluronik asit bulunuyor. Göz çevresindeki koyu görünümden rahatsızsan bu göz kremini kullanmayı deneyebilirsin. Vitamin ve mineral yönünden zengin avokado yağı ile göz çevresini nemlendiriyor. İçeriğindeki peptidler ise göz çevresinin sıkılaşmasına yardımcı oluyor.

İdea Derma Hyalupeptide Göz Kremi

Christian Breton Liftox Göz Serumu

Christian Breton Liftox Göz Serumu

Göz çevresini sıkılaştırmaya ve toparlamaya yardımcı olan göz serumunun içinde havyar özü, kolajen ve yılan zehri peptiti bulunuyor. Yaşlanmaya bağlı kırışıklıklarda lifting etkisi yapan serum ince çizgi ve kırışıklık görünümünün azaltmasını destekliyor. 

Christian Breton Liftox Göz Serumu

La Roche Posay Hyalu Göz Çevresi Bakım Kremi

La Roche Posay Hyalu Göz Çevresi Bakım Kremi

İçeriğinde Hyaluronik Asit ve B5 vitamini olan krem, göz çevresine bakım yapıyor. Kırışıklıklara karşı bakım sağlayan krem aydınlatıcı, dolgunlaştırıcı bir etkiye sahip. Hassas göz çevresi için uygun bakım kremini sabah ve akşam uygulamak mümkün.

La Roche Posay Hyalu Göz Çevresi Bakım Kremi

Nuxe Super Serum Eye

Nuxe Super Serum Eye

%96 doğal kaynaklı içeriklere sahip serumda Hyaluronik asit ve Niasinamid bulunuyor. Göz çevresinde koyu halka ve ince çizgi görünüme karşı bakım yapan bir serum bu. Masaj yaparak bu serumu göz çevresine uygulayabilirsin. 

Nuxe Super Serum Eye

Caudalie Premier Cru Göz Bakım Kremi

Caudalie Premier Cru Göz Bakım Kremi

Tüm cilt tiplerine uygun göz bakım kremi hem göz çevresini aydınlatmaya hem de yaşlanma belirtisine karşı etki sunmaya yardımcı oluyor. 8 yaşlanma belirtisine karşı kapsamlı bir bakım yapan göz bakım kremi pürüzsüz ve aydınlık bir görümüne kavuşmaya yardımcı oluyor.

Caudalie Premier Cru Göz Bakım Kremi

Dermalogica Age Reversal Eye Complex

Dermalogica Age Reversal Eye Complex

Yaşlanma karşıtı bakım sunan göz kremi, ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Bu krem, zamansız yaşlanan ciltler için özel geliştirilen antiaging bir krem. Dermalogica krem, daha sıkı bir görünüme kavuşmana destek oluyor. 

Dermalogica Age Reversal Eye Complex

Embryolisse Smoothing Eye Contour Care

Embryolisse Smoothing Eye Contour Care

Göz çevresi kırışıklıkları ve koyu halkalar için uygun bir göz bakım kremi arıyorsan bu kreme bakabilirsin. Doğal kaynaklı aktif bileşenleri olan krem makyaj altına da kullanılabiliyor. Bu kremi kullandıktan sonra göz çevrenin daha dinlenmiş ve genç bir görünüme kavuştuğunu görebilirsin.

Embryolisse Smoothing Eye Contour Care

