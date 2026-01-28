onedio
Görsel Tercihlerin, Bastırdığın Kırgınlığı Ele Veriyor!

Sena Erdoğdu
28.01.2026

Görsel tercihlerimiz, bilinçaltımızın bir yansımasıdır. İster istemez, bastırdığımız duygularımızı, tercihlerimizle dışa vururuz. Kendinizi daha iyi tanımak ve belki de farkında olmadığınız duygusal yüklerinizle yüzleşmek için, tercihlerinizi yaparken  dikkatli olun.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Sen değer verdiğin ama aynı değeri göremediğin insanlara kırgınsın!

Sen değer verdiğin ama aynı değeri maalesef ki göremediğin insanlara kırgınsın. Herkes için elinden geleni yapabilirsin. Birini kırmak, üzmek senin en son isteyeceğin şey. Fark etmeden bile birini kırmış olmak, senin günlerce uyuyamamana neden olur. Sevdiğin, bir şeyler paylaştığın ve hayatında bambaşka bir yere koyduğun insanların aynı davranışı sana göstermiyor oluşu senin canını çok yakıyor. Bunu onlara karşı dile getiremesen de aklını sürekli meşgul ediyor. İçten içe kırılıyor ve üzülüyorsun ama bunu kimseye belli etmiyorsun. İnsanların sana davranış şekline ve yaklaşımlara bakan birisin. Kendinin değerli olduğunu biliyorsun ama bunu başka insanların da hissettirmesini istiyorsun. Önemsiz ve değersiz hissetmek seni birçok şeyden koparabilir. İnsan bazen sadece sevdikleri için çabalar. Onların seni sevdiğini görmek ve hayatında olduğun için mutlu oldukları görmek ister. Sen bunları görmediğin an bir eksiklik hissediyorsun. İnsan iletişimin güçlü ama yüzeysel iletişimden uzak durmak isteyen birisin. Senin gerçek olarak tanımladığın şey, derin bir bağ kurduğun ve kendine bile söylemekte zorlandığın şeyleri bir başkasına söylemek. Bu duygu senin için gerçek bir duygudur. Sadece arada hatırını soran kişileri 'İyiyim' diyerek geçiştirebilirsin ama seni gerçekten tanıyan kişiler senin iyi olmadığın bilirler.

Sen hayatta sürekli çabalamak zorunda olduğun için kırgınsın!

Senin kırgınlığının sebebi sürekli bir şeyler için çabalamak zorunda olmak.  Sen bundan gocunan biri değilsin ama bir yerden sonra yorulduğunu hissediyorsun. Her şeyin iyi ve yolunda gitmesini umuyorsun. Yolunda gitmeyen veya sürekli bir pürüz şeklinde karşına çıkan şeyler senin enerjisini tüketiyor. Tekrar başlamaya veya farklı bir şeylere adım atmaya kendini ikna edemiyorsun. Yine olumsuz sonuçlanma ihtimali hep aklında bir yerde. Sen istediğin şeyler için elinden geleni yapabilirsin. Bunun için çabalıyor olmak, bunun için bir şeylerden fedakarlık gösteriyor olmak senin için sorun değil. Kendi isteklerin için her şeyi yapabilirsin ama bunun sonucunun olumsuz olması seni büyük üzüntüye iter. Sürekli yanılmak veya sürekli bir şeylerin ters gitmesi senin umudunu çalıyor. Sen her şeye umutla bakarken yaşadığın bazı şeyler seni umutsuzluğa itebiliyor. Tam her şey düzeldi derken tekrar bir şeylerin karşına çıkması seni yoruyor. Hayatında başarı önemli bir yerde. İyi yerlere gelmek için çok çalışman gerektiğini biliyorsun ama bu çalışmanın karşılığını ne zaman alacağını bilmiyorsun. Sen biraz hayata biraz da hayatın karşına çıkardığı zorluklara kırgınsın.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
