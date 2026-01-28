Görsel Tercihlerin, Bastırdığın Kırgınlığı Ele Veriyor!

Senin kırgınlığının sebebi sürekli bir şeyler için çabalamak zorunda olmak. Sen bundan gocunan biri değilsin ama bir yerden sonra yorulduğunu hissediyorsun. Her şeyin iyi ve yolunda gitmesini umuyorsun. Yolunda gitmeyen veya sürekli bir pürüz şeklinde karşına çıkan şeyler senin enerjisini tüketiyor. Tekrar başlamaya veya farklı bir şeylere adım atmaya kendini ikna edemiyorsun. Yine olumsuz sonuçlanma ihtimali hep aklında bir yerde. Sen istediğin şeyler için elinden geleni yapabilirsin. Bunun için çabalıyor olmak, bunun için bir şeylerden fedakarlık gösteriyor olmak senin için sorun değil. Kendi isteklerin için her şeyi yapabilirsin ama bunun sonucunun olumsuz olması seni büyük üzüntüye iter. Sürekli yanılmak veya sürekli bir şeylerin ters gitmesi senin umudunu çalıyor. Sen her şeye umutla bakarken yaşadığın bazı şeyler seni umutsuzluğa itebiliyor. Tam her şey düzeldi derken tekrar bir şeylerin karşına çıkması seni yoruyor. Hayatında başarı önemli bir yerde. İyi yerlere gelmek için çok çalışman gerektiğini biliyorsun ama bu çalışmanın karşılığını ne zaman alacağını bilmiyorsun. Sen biraz hayata biraz da hayatın karşına çıkardığı zorluklara kırgınsın.