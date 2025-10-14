onedio
Gökyüzünün Bu Hafta Bize Mesajı

Gökyüzünün Bu Hafta Bize Mesajı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
14.10.2025

Bu hafta gökyüzü hepimize derin bir farkındalık çağrısı yapıyor. Artık yüzeyde kalmak, duyguları bastırmak ya da gerçeği görmezden gelmek mümkün değil.Plüton’un ileri hareketiyle birlikte hayatın bizden istediği şey açık: yenilenmek, dönüşmek ve kendi gücümüzü doğru kullanmak. Venüs’ün Terazi burcundaki yolculuğu ilişkilerde denge, nezaket ve adalet duygusunu öne çıkarıyor. “Ben” ile “biz” arasındaki çizgiyi fark etme zamanı bu. Gerçek sevgi, yalnızca paylaşımda eşitlik olduğunda kök salabilir. Güneş ve Chiron karşıtlığı, içimizdeki yaraların artık iyileştirilmek üzere yüzeye çıktığını gösteriyor. Kırıldığımız, sustuğumuz ya da görmezden geldiğimiz her şey şimdi bizi kendimize döndürüyor. Çünkü iyileşme, önce kabullenmekle başlar.

Gökyüzü diyor ki:

Artık korkularınla yüzleş, geçmişin gölgesinden çık ve özündeki ışığı hatırla.

Gerçek güç, başkalarını yenmekte değil; kendinle barışmakta saklı.

Bu hafta sessizlikte kalmak, doğada vakit geçirmek, iç sesini duymak için iyi bir dönem.

Evren seni yeniden doğuşa hazırlıyor direniş değil, teslimiyet zamanı.

Ve unutma: her şey, olması gerektiği anda, sen hazır olduğunda gerçekleşir.

Koç Burcu

Koç Burcu

Gökyüzünden mesajınız var: Bu hafta güç sizde ama onu nasıl kullandığınız her şeyi belirleyecek.

İş: Plüton’un ileri hareketiyle birlikte kariyerinizde yeniden yapılanma dönemi başlıyor. Uzun süredir devam eden belirsizlikler netleşmeye başlayabilir. Özellikle ortaklı işlerde stratejik davranın.

Aşk: İlişkilerde dengeyi korumak önemli. Venüs karşıt burcunuz Terazi’de ilerlerken partnerinizle uzlaşmak yerine inatlaşma eğilimi gösterebilirsiniz. Empati kurun.

Sağlık: Boyun ve omuz bölgesinde gerginlik artabilir. Fiziksel rahatlama için hareket ve düzenli uyku şart.

Dikkat: Aceleci kararlar vermeyin. Duygular hızla değişebilir

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Gökyüzünden mesajınız var: Gerçek gücünüz sabırda ve sağlam adımlarda saklı.

İş: İş ortamında yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Sorumluluklarınız artabilir ama bu sizin kalıcılığınızı güçlendirecek. Plüton ileri hareketinde kariyer yönünüzü netleştiriyor.

Aşk: Venüs’ün etkisiyle duygusal ilişkilerde daha anlayışlı bir dönemdesiniz. Ancak geçmişten gelen kıskançlık temaları tekrar yüzeye çıkabilir.

Sağlık: Sindirim sistemine dikkat edin. Stres kaynaklı mide hassasiyetleri artabilir.

Dikkat: Kimseye fazla güvenmeyin, özellikle iş arkadaşlarınızla sınırları koruyun.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

Gökyüzünden mesajınız var: Hayat size yeniden üretme ve yaratma cesareti veriyor.

İş: Yaratıcılığınız artıyor. Eğitim, medya, iletişim alanında güçlü fikirlerinizle fark yaratabilirsiniz. Ancak dikkat dağınıklığı nedeniyle hatalar yapmayın.

Aşk: Romantik bağlar güçleniyor. Bekarlar için heyecan verici karşılaşmalar olabilir. Ancak geçmişteki bir kişiyle yeniden temas kurmak kafa karıştırabilir.

Sağlık: Göz ve baş bölgesine dikkat edin. Fazla ekran süresi uykusuzluk yaratabilir.

Dikkat: Gereksiz risklerden kaçının, özellikle yatırım kararlarını hafta ortasında erteleyin.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Gökyüzünden mesajınız var: Güvenli alanını terk etmek, gerçek huzura ulaşmanın ilk adımıdır.

İş: Ev, aile ve iş dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Yöneticilerle aranızda iletişim gerginliği yaşanabilir. Sabırlı olun.

Aşk: Eski bir ilişki gündeme gelebilir. Bu defa geçmişteki hatalardan ders çıkararak ilerleyin.

Sağlık: Uyku düzeninizi ihmal etmeyin. Uykusuzluk duygusal dalgalanmayı artırabilir.

Dikkat: Aile içi çatışmalarda taraf olmayın. Sessiz kalmak en güçlü tutum olabilir.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Gökyüzünden mesajınız var: Sesinizi duyurun ama bunu zarafetle yapın.

İş: İletişim trafiğiniz yoğun. Projelerde fikirleriniz önem kazanıyor. Ancak ekip içinde rekabet artabilir. Güç mücadelesine girmeyin.

Aşk: Aşk hayatında açıklık ve dürüstlük sizi güçlendirecek. Eski yanlış anlamaları düzeltmek için uygun bir dönem.

Sağlık: Boğaz ve ses tellerine dikkat edin. Soğuk havalarda koruyucu önlemler alın.

Dikkat: Küçük tartışmalar büyüyebilir, özellikle kardeşler veya yakın çevreyle gereksiz polemiklerden kaçının.

Başak Burcu

Başak Burcu

Gökyüzünden mesajınız var: Değerini bilen, hayatı yeniden şekillendirir.

İş: Maddi konular ön planda. Gelir kaynaklarınızda değişiklik olabilir. Yeni bir teklif alabilir veya mevcut kazanç sisteminizi sorgulayabilirsiniz.

Aşk: Duygusal olarak içe kapanma eğiliminiz artıyor. Partnerinizden beklentilerinizi açıkça ifade edin.

Sağlık: Kan dolaşımı ve tansiyonla ilgili konularda dikkatli olun.

Dikkat: Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Değeriniz rakamlarla ölçülmez.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Gökyüzünden mesajınız var: Güzellik, denge ve adaletle ilerle; evren seni destekleyecek.

İş: Venüs burcunuzda ilerliyor. Yeni iş fırsatları ve iş birliği teklifleri alabilirsiniz. Ancak kararsızlık enerjisi yüksek, önemli kararları haftanın ikinci yarısına bırakın.

Aşk: Aşk hayatınızda romantizm yeniden canlanıyor. Partnerinizle uyum artabilir. Bekarlar için yeni bir tanışma gündeme gelebilir.

Sağlık: Cilt ve böbrek hassasiyetine dikkat edin. Bol su tüketin.

Dikkat: Görünüşle ilgili abartılı değişikliklerden kaçının. Dengeyi koruyun.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Gökyüzünden mesajınız var: Derinleşmeden dönüşüm olmaz.

İş: Plüton’un yönettiği burç olarak bu hafta sizin için çok önemli. Gizli kalan konular netleşiyor. Yeni bir proje ya da görev önünüze gelebilir.

Aşk: Duygular derinleşiyor ama kıskançlık krizlerine dikkat. Eski yaraları aynı şekilde açmayın.

Sağlık: Psikolojik yorgunluk hissedebilirsiniz. Meditasyon, doğada vakit geçirmek iyi gelecektir.

Dikkat: Söylenmeyen sözler birikir; dürüstçe konuşun ama yargılamadan.

Yay Burcu

Yay Burcu

Gökyüzünden mesajınız var: Hayal kur, ama harekete geçmeyi unutma.

İş: Sosyal çevreniz genişliyor. Yeni iş bağlantıları ve ekip çalışmaları size kazanç getirebilir. Fakat planlarınızı paylaşırken ölçülü olun.

Aşk: Arkadaşlık ve aşk arasında çizgiler karışabilir. Karar vermeden önce kalbinizi dinleyin.

Sağlık: Kalça ve bacak kaslarına dikkat edin. Uzun yürüyüşler enerjinizi dengeler.

Dikkat: Fazla iyimserlik sizi ayrıntılardan uzaklaştırabilir. Gerçekleri göz ardı etmeyin.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Gökyüzünden mesajınız var: Kendi kaderini yeniden yazıyorsun, sabırla ilerle.

İş: Plüton burcunuzda ileri hareketine başlıyor. Uzun süredir beklediğiniz bir kariyer dönüşümü gerçekleşebilir. Yöneticilik, terfi veya yeni bir yapılanma gündeme gelebilir.

Aşk: Sorumluluk duygunuz artıyor. Partnerinizin duygusal ihtiyaçlarına karşı duyarsız görünmemeye dikkat edin.

Sağlık: Diş, kemik ve diz bölgelerine özen gösterin. Kalsiyum dengesine dikkat.

Dikkat: Aşırı kontrol isteği sizi yalnızlaştırabilir. Güveni öğrenin.

Kova Burcu

Kova Burcu

Gökyüzünden mesajınız var: Ufkunuzu genişletin, yeni bir düşünce size yön verecek.

İş: Eğitim, yayıncılık, teknoloji veya uluslararası bağlantılarla ilgili yeni fırsatlar doğabilir. Fakat sözleşmeleri dikkatle okuyun.

Aşk: Uzak mesafe ilişkilerde iletişim sorunları yaşanabilir. Sabırlı ve açık olun.

Sağlık: Göz yorgunluğu ve baş ağrıları artabilir. Bilgi yüklenmesinden kaynaklı zihinsel yorgunluk yaşayabilirsiniz.

Dikkat: Aşırı özgürlük arayışı, bağ kurmanızı zorlaştırabilir.

Balık Burcu

Balık Burcu

Gökyüzünden mesajınız var: Teslimiyet, güçsüzlük değil; evrene güvenmektir.

İş: Ortak finanslar, kredi, yatırım veya miras konularında gelişmeler olabilir. Bu alanlarda gerçekçi plan yapın.

Aşk: Duygusal bağlar derinleşiyor ama gizli konular açığa çıkabilir. Güven, en önemli sınavınız olacak.

Sağlık: Ruhsal yorgunluk artabilir. Sessizlik ve suyla temas sizi yeniler.

Dikkat: Başkalarının enerjisini fazla yüklenmeyin. Sınırlarınızı koruyun.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

