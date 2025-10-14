Gökyüzünün Bu Hafta Bize Mesajı
Bu hafta gökyüzü hepimize derin bir farkındalık çağrısı yapıyor. Artık yüzeyde kalmak, duyguları bastırmak ya da gerçeği görmezden gelmek mümkün değil.Plüton’un ileri hareketiyle birlikte hayatın bizden istediği şey açık: yenilenmek, dönüşmek ve kendi gücümüzü doğru kullanmak. Venüs’ün Terazi burcundaki yolculuğu ilişkilerde denge, nezaket ve adalet duygusunu öne çıkarıyor. “Ben” ile “biz” arasındaki çizgiyi fark etme zamanı bu. Gerçek sevgi, yalnızca paylaşımda eşitlik olduğunda kök salabilir. Güneş ve Chiron karşıtlığı, içimizdeki yaraların artık iyileştirilmek üzere yüzeye çıktığını gösteriyor. Kırıldığımız, sustuğumuz ya da görmezden geldiğimiz her şey şimdi bizi kendimize döndürüyor. Çünkü iyileşme, önce kabullenmekle başlar.
Gökyüzü diyor ki:
Artık korkularınla yüzleş, geçmişin gölgesinden çık ve özündeki ışığı hatırla.
Gerçek güç, başkalarını yenmekte değil; kendinle barışmakta saklı.
Bu hafta sessizlikte kalmak, doğada vakit geçirmek, iç sesini duymak için iyi bir dönem.
Evren seni yeniden doğuşa hazırlıyor direniş değil, teslimiyet zamanı.
Ve unutma: her şey, olması gerektiği anda, sen hazır olduğunda gerçekleşir.
Koç Burcu
Boğa Burcu
İkizler Burcu
Yengeç Burcu
Aslan Burcu
Başak Burcu
Terazi Burcu
Akrep Burcu
Yay Burcu
Oğlak Burcu
Kova Burcu
Balık Burcu
