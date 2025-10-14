Gökyüzünün Bu Hafta Bize Mesajı

Gökyüzünden mesajınız var: Bu hafta güç sizde ama onu nasıl kullandığınız her şeyi belirleyecek.

İş: Plüton’un ileri hareketiyle birlikte kariyerinizde yeniden yapılanma dönemi başlıyor. Uzun süredir devam eden belirsizlikler netleşmeye başlayabilir. Özellikle ortaklı işlerde stratejik davranın.

Aşk: İlişkilerde dengeyi korumak önemli. Venüs karşıt burcunuz Terazi’de ilerlerken partnerinizle uzlaşmak yerine inatlaşma eğilimi gösterebilirsiniz. Empati kurun.

Sağlık: Boyun ve omuz bölgesinde gerginlik artabilir. Fiziksel rahatlama için hareket ve düzenli uyku şart.

Dikkat: Aceleci kararlar vermeyin. Duygular hızla değişebilir