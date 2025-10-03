Göğüs Silikonuna Savaş! Kuzey Kore’de Göğüs Silikonu Yaptıran Kadınlar 'Fiziksel Muayene' ile Yakalanıyor!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un rejimi, kadınların meme implantı yaptırmasına karşı ülkenin dört bir yanında eşi benzeri görülmemiş bir baskı kampanyası başlattı. Güney Kore merkezli Daily NK'nin aktardığı bilgilere göre, Pyongyang yönetimi bu estetik operasyonları 'burjuva gelenekleriyle yozlaşmış kapitalist eylemler' olarak görüyor ve yaptıranları 'anti-sosyalist' faaliyetle suçluyor. Gizli ajanlar ve mahalle komiteleri aracılığıyla yürütülen bu sert kampanya, binlerce kadını ‘fiziksel’ muayene ve ardından çalışma kampları tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Rejimin 'kapitalist göğüs' adını verdiği bu operasyonların hem yaptıran kadınlar hem de gerçekleştiren doktorlar için ağır cezaları beraberinde getireceği bildiriliyor.
Kuzey Kore güvenlik birimleri, kadınların “kapitalist göğüs implantı" yaptırmasına karşı sert bir kampanya başlattı.
Yasa dışı estetik operasyon nasıl oluyor arkadaş hadi yapacak doktoru buldunuz, içeri protezi nasıl soktunuz. Vay arkadaş büyük memeler nelere kadir :D
aaaa benim 2 kg luk var ne yapicaz simdi dfhakjshfjkasd