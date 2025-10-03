onedio
Göğüs Silikonuna Savaş! Kuzey Kore’de Göğüs Silikonu Yaptıran Kadınlar 'Fiziksel Muayene' ile Yakalanıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.10.2025 - 09:11

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un rejimi, kadınların meme implantı yaptırmasına karşı ülkenin dört bir yanında eşi benzeri görülmemiş bir baskı kampanyası başlattı. Güney Kore merkezli Daily NK'nin aktardığı bilgilere göre, Pyongyang yönetimi bu estetik operasyonları 'burjuva gelenekleriyle yozlaşmış kapitalist eylemler' olarak görüyor ve yaptıranları 'anti-sosyalist' faaliyetle suçluyor. Gizli ajanlar ve mahalle komiteleri aracılığıyla yürütülen bu sert kampanya, binlerce kadını ‘fiziksel’ muayene ve ardından çalışma kampları tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Rejimin 'kapitalist göğüs' adını verdiği bu operasyonların hem yaptıran kadınlar hem de gerçekleştiren doktorlar için ağır cezaları beraberinde getireceği bildiriliyor.

Kuzey Kore güvenlik birimleri, kadınların “kapitalist göğüs implantı" yaptırmasına karşı sert bir kampanya başlattı.

Güney Kore merkezli Daily NK’nin haberine göre, Kim Jong Un’un rejimi gizli ajanlar ve mahalle devriyeleriyle yasa dışı estetik operasyonları yapan ve yaptıran kadınları tespit etmeye çalışıyor. Yakalananlar, çalışma kamplarına gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Kim Jong Un yönetimi, göğüs implantlarını 'kapitalist göğüs' olarak adlandırıyor. Ameliyat yaptıran kadınları ve operasyonları gerçekleştiren doktorları ortaya çıkarmak için gizli ajanlar ile mahalle komiteleri görevlendirildi. Kadınların fiziksel olarak muayene edildiği ve vücutlarındaki değişikliklerin raporlanarak hastanelere sevk edildikleri bildiriliyor.

Hükümet, operasyonları 'burjuva gelenekleriyle yozlaşmış kapitalist eylemler' olarak tanımlarken, kadınların” ve operasyon yapan doktorların “anti-sosyalist' faaliyet yürüttüğünü belirterek ağır cezaların uygulanacağını duyurdu.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
hope456

Yasa dışı estetik operasyon nasıl oluyor arkadaş hadi yapacak doktoru buldunuz, içeri protezi nasıl soktunuz. Vay arkadaş büyük memeler nelere kadir :D

Buğra Mendoza

aaaa benim 2 kg luk var ne yapicaz simdi dfhakjshfjkasd