Genel Kültürüm İyi Diyenleri Bile Zorlayacak O Test!

Bu test, kulaktan dolma bilgilerle geçilebilecek türden değil. Burada şans değil, gerçekten okunan kitaplar, dikkatle izlenen belgeseller ve arada meraktan açılmış ansiklopedik sayfalar konuşuyor. Eğer bu testten yüksek çıkıyorsan, genel kültürün sadece iyi değil, tehlikeli derecede iyi demektir.

Hadi bakalım!