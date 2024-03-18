Gençler Nerede? Türkiye'de Eğitim ve Çalışma Hayatında Olmayan Gençlerin Sayısı Dikkat Çekti

TÜİK 2023 yılı son çeyrek İşgücü İstatistikleri'ne göre, 'Ne eğitimde ne istihdamda olan' 15-24 yaş arası genç nüfusu 2 milyon 525 bin genç olurken, 11 milyon 796 bin gencin içinde bu oran yüzde 21,4 oluyor.

Kısaca, bu 4 gençten biri demek olurken, toplam nüfusun içinde bu oran ise yüzde 2,95 oluyor.