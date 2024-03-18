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Gençler Nerede? Türkiye'de Eğitim ve Çalışma Hayatında Olmayan Gençlerin Sayısı Dikkat Çekti

Gençler Nerede? Türkiye'de Eğitim ve Çalışma Hayatında Olmayan Gençlerin Sayısı Dikkat Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.03.2024 - 12:45

Türkiye'de gençlerin eğitim ve çalışma hayatında yer almadan yaşaması dikkat çekerken, oranlardaki yükseklik düşündürücü oldu.

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4 gençten biri ortada yok!

4 gençten biri ortada yok!

NEET kavramı Dünya Çalışma Örgütü tarafından 'Not in Education, Employment, or Training' Türkçesi 'Öğretimde, İstihdamda veya Eğitimde Değil' şeklinde bir ölçüm göstergesidir. Eğitim hayatını bırakmış ya da tamamlamış ancak çalışmayan, fırsatını bulamayan gençleri tanımlıyor.

Bu gençlerin Türkiye'deki oranı da düşündürücü bir gerçeklik olarak sadece ekonomik değil sosyal boyutuyla önemsenmesi gereken bir durum oluyor.

Bu gençlerin Türkiye'deki oranı da düşündürücü bir gerçeklik olarak sadece ekonomik değil sosyal boyutuyla önemsenmesi gereken bir durum oluyor.

TÜİK 2023 yılı son çeyrek İşgücü İstatistikleri'ne göre, 'Ne eğitimde ne istihdamda olan' 15-24 yaş arası genç nüfusu 2 milyon 525 bin genç olurken, 11 milyon 796 bin gencin içinde bu oran yüzde 21,4 oluyor. 

Kısaca, bu 4 gençten biri demek olurken, toplam nüfusun içinde bu oran ise yüzde 2,95 oluyor.

Türkiye'de okuma yazma bilmeyen 123 bin genç bulunduğu tahmin edilirken, bu gençlerin yüzde 80'i iş ve eğitim hayatında yer almıyor.

Türkiye'de okuma yazma bilmeyen 123 bin genç bulunduğu tahmin edilirken, bu gençlerin yüzde 80'i iş ve eğitim hayatında yer almıyor.

Lise altı eğitim almış gençlerin yüzde 17,6'sı boşta olurken, lise mezun gençlerde de NEET oranı yüzde 22,1 oluyor. 

Altın bilezik olsun diye okutulan meslek lisesi mezunu gençlerdeyse NEET oranı yüzde 24,4 olurken, yükseköğretimde eğitim görmüş 15-24 yaş arası gençlerde eğitim ve iş hayatında yer almama oranı yüzde 26,3'e çıkıyor.

15-24 yaş arası genç erkeklerde çalışmama ve okumama oranı yüzde 14,7 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 28,5'e çıkarak iki katı oluyor.

15-24 yaş arası genç erkeklerde çalışmama ve okumama oranı yüzde 14,7 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 28,5'e çıkarak iki katı oluyor.

Okuma yazma bilmeyen genç erkeklerde NEET oranı yüzde 72,2 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 87,8 olarak korkutuyor.

Sosyal medyada gündem olan bu oranlara yapılan yorumlar da ilgi çekti.

Sosyal medyada gündem olan bu oranlara yapılan yorumlar da ilgi çekti.
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İşte ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yapılan yorumlardan bazıları.

İşte ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yapılan yorumlardan bazıları.
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Sizce bu kadar genç neden boşta?

Sizce bu kadar genç neden boşta?
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Eğitimde olmayan gençlerin çalışma hayatına da girememesi mi, girmemesi mi ana sorun?

Eğitimde olmayan gençlerin çalışma hayatına da girememesi mi, girmemesi mi ana sorun?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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