Gençler Nerede? Türkiye'de Eğitim ve Çalışma Hayatında Olmayan Gençlerin Sayısı Dikkat Çekti
Gençler Nerede? Türkiye'de Eğitim ve Çalışma Hayatında Olmayan Gençlerin Sayısı Dikkat Çekti
Türkiye'de gençlerin eğitim ve çalışma hayatında yer almadan yaşaması dikkat çekerken, oranlardaki yükseklik düşündürücü oldu.
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4 gençten biri ortada yok!
Bu gençlerin Türkiye'deki oranı da düşündürücü bir gerçeklik olarak sadece ekonomik değil sosyal boyutuyla önemsenmesi gereken bir durum oluyor.
Türkiye'de okuma yazma bilmeyen 123 bin genç bulunduğu tahmin edilirken, bu gençlerin yüzde 80'i iş ve eğitim hayatında yer almıyor.
15-24 yaş arası genç erkeklerde çalışmama ve okumama oranı yüzde 14,7 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 28,5'e çıkarak iki katı oluyor.
Sosyal medyada gündem olan bu oranlara yapılan yorumlar da ilgi çekti.
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İşte ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yapılan yorumlardan bazıları.
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Sizce bu kadar genç neden boşta?
Eğitimde olmayan gençlerin çalışma hayatına da girememesi mi, girmemesi mi ana sorun?
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Yorumlara bekliyoruz.
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