Gençler Nerede? Türkiye'de Eğitim ve Çalışma Hayatında Olmayan Gençlerin Sayısı Dikkat Çekti

NEET kavramı Dünya Çalışma Örgütü tarafından 'Not in Education, Employment, or Training' Türkçesi 'Öğretimde, İstihdamda veya Eğitimde Değil' şeklinde bir ölçüm göstergesidir. Eğitim hayatını bırakmış ya da tamamlamış ancak çalışmayan, fırsatını bulamayan gençleri tanımlıyor.