Zengin Olmak İçin Kaç Yılın Kaldı?
Zengin Olmak İçin Kaç Yılın Kaldı?
Hepimiz zaman zaman acaba ne zaman köşeyi döneceğim diye düşünüyoruz. Kimimiz pasif gelir hayalleri kuruyor, kimimiz ise hâlâ 3 al 2 öde kampanyalarını kovalıyor. Peki, gerçekten zengin olman için kaç yılın kaldığını öğrenmek ister misin? İşte tamamen bilimsel (!) bir test ile karşındayız. Hadi başlayalım! Aşağıdaki soruları cevapla ve kaderinle yüzleş!
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1. Öncelikle sabah uyandığında ilk işin ne olur?
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2. Diyelim ki piyangodan 10 milyon TL kazandın. İlk iş ne yaparsın?
3. Mantaliteni çözelim! Zenginlik senin için ne demek?
4. Birden fazla gelir kaynağın var mı?
5. Peki şu an elindeki birikimle en fazla ne alabilirsin?
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6. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi sana en yakın hissettirdi?
7. Bugüne kadar finansal okuryazarlıkla ilgili bir kitap, makale gibi bir şeyler okudun mu?
8. Son olarak tek bir iş yaparak mı yoksa yan işlerle mi zengin olacağını düşünüyorsun?
1-3 Yıl İçinde Zengin Olabilirsin!
5-10 Yıl İçinde Zengin Olabilirsin!
Belirsiz, Mucize Lazım!
Sen Zaten Ruhen Zenginsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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