Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Bankalar Nasıl Para Kazanır?

İki insan düşünelim. Bir tanesinin şu an paraya ihtiyacı yok ve ileride kullanmak için parasını bir kenara koyuyor, biriktiriyor. Fakat kenara koyduğu para enflasyon canavarı ile karşılaşır... Şu anda bir şeyleri almaya gücü yetse de altı ay sonra bu güç elinden alınabilir. Diğer kişiye bir bakalım! Bu karakterimizin biraz paraya ihtiyacı var. Tam şu an televizyon alması ve tatile çıkması gerekiyor. İleride çalışıp kazanacak fakat paraya şu an ihtiyacı var.