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Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Bankalar Nasıl Para Kazanır?

etiket Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Bankalar Nasıl Para Kazanır?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 14:01

Ekonominin yapı taşlarından biri ile karşınızdayız: Bankalar! Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere finansal çözümler sunan bankaların nasıl para kazandığını biliyor musunuz? Paranın enflasyondan dolayı erimemesi adına birikim yapan biri bankaya müracaat eder. Paraya ihtiyacı olan kişi de bankaya başvurur. Böylece hikaye başlar! Dr. Hakan Özerol, bize bir örnek vererek bankalara neden ihtiyacın olduğunu, bankaların işlevlerini ve nasıl kazanç sağladıklarını açıklıyor. Gelin hep beraber bir göz atalım!

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1. İlk olarak bir hikaye ile başlayalım!

İki insan düşünelim. Bir tanesinin şu an paraya ihtiyacı yok ve ileride kullanmak için parasını bir kenara koyuyor, biriktiriyor. Fakat kenara koyduğu para enflasyon canavarı ile karşılaşır... Şu anda bir şeyleri almaya gücü yetse de altı ay sonra bu güç elinden alınabilir. Diğer kişiye bir bakalım! Bu karakterimizin biraz paraya ihtiyacı var. Tam şu an televizyon alması ve tatile çıkması gerekiyor. İleride çalışıp kazanacak fakat paraya şu an ihtiyacı var.

2. Hikayemiz bankaya neden ihtiyacımız olduğunu söyleyerek sonlanıyor.

Bahsettiğimiz iki kişi birbirini tanısa, birbirlerine güvense birikimi olan dostuna parayı verebilir. Zamanında da parasını geri alabilirdi ve sorun çözülürdü. Ama bu durum sadece iki kişi arasında yaşanmıyor. Milyonlarca insan, on binlerce şirketten bahsediyoruz! Birbirlerini tanımaları ve güvenmeleri güç... E bu durumda kimse ihtiyacı olan şeyleri alamaz, şirketler yatırım yapamaz ve sonuç olarak işe alım gerçekleşemez. Korkmayın! Tam burada devreye bankalar giriyor.

3. Peki, bankaların işlevi nedir?

Paranızı güvenilir bir kuruma yatırmış oluyorsunuz. Zamanı geldiği zaman paranızı size iade ediyor. Aynı zamanda paranızı hırsızlardan koruyor. Bir de enflasyon canavarı karşısında erimesini engelleyecek kadar bir getiri sunuyor! Paraya ihtiyacı olan kişi ise bankaya gider ve durumunu anlatır. Banka sizin paranızı birine ödünç olarak verir. Buraların sizi şaşırttığına eminim!

4. Banka bu işlemleri yaparken nasıl para kazanır?

Parası olan kişiden parayı aldı. Belli bir oranda getiri vaat etti. Sonra bu parayı borç olarak almak isteyen kişiye ya da bir kuruma sattı. Fakat bu kısımda da banka belli bir getiri talep ederek satar! Parayı alırken ödediği maliyet, işlem maliyetleri, batan kredilerin maliyetleri ve elde edeceği karın toplamı kadar bir getiri talep eder. Bu getiriler bankaların temel kazancıdır.

5. Temel kazancın yanı sıra...

Bankalar aynı zamanda bireysel ve kurumsal müşterilere yatırım danışmanlığı hizmeti sunar. Hisse senedi ve fon alım satımlarında yardımcı olurlar. Tüm bu işlemler karşılığında bir şey isterler, belirli komisyonlar alırlar. Bireysel emeklilik fonları, yatırım fonları yöneterek komisyon kazanırlar. Büyük şirketlerin birleşme ve satın alma işlemlerine de aracılık ederler. Böylece ciddi komisyon gelirleri sağlayabilirler.

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6. Sonuç olarak!

Bankalar para biriktirmek için güvenilir bir yer olarak görülür. Ayrıca enflasyonda paranın erimemesini sağlar. Paraya ihtiyacı olan kişiye de kredi imkanı sağlar. Krediyi verirken belli bir getiri talep ederler. Bu döngü içerisinde temel kazanç buradan sağlanır. Bunun dışında hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için çeşitli hizmetler sunulur. Yalnızca faiz geliri değil, çeşitli kazançlara dayalı bir sistem var!

7. Dr. Hakan Özerol'un videosunu izlemek için 👇🏻

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asklepiospallas
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