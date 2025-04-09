Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Bankalar Nasıl Para Kazanır?

Ekonominin yapı taşlarından biri ile karşınızdayız: Bankalar! Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere finansal çözümler sunan bankaların nasıl para kazandığını biliyor musunuz? Paranın enflasyondan dolayı erimemesi adına birikim yapan biri bankaya müracaat eder. Paraya ihtiyacı olan kişi de bankaya başvurur. Böylece hikaye başlar! Dr. Hakan Özerol, bize bir örnek vererek bankalara neden ihtiyacın olduğunu, bankaların işlevlerini ve nasıl kazanç sağladıklarını açıklıyor. Gelin hep beraber bir göz atalım!