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Para Harcama Şekline Göre Hangi Ülkesin?

etiket Para Harcama Şekline Göre Hangi Ülkesin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 14:01

Para harcama alışkanlıkların aslında düşündüğünden daha fazla şey anlatıyor olabilir! Kimimiz bugün var, yarın yok diyerek cüzdanı ateşe atarken, kimimiz her kuruşun hesabını bilirim mottosuyla hareket ediyor. Kimileri için alışveriş bir terapiyken, kimileri için tamamen stratejik bir hamle. Peki sen hangi taraftasın?

Bu eğlenceli test, para harcama şekline göre hangi ülkeye daha yakın olduğunu ortaya çıkaracak. Belki hesap kitap yaparak yaşayan Almanya çıkacaksın, belki de para harcamayı sanat haline getiren Amerika! Hadi bakalım, soruları cevapla ve hangi ülkenin ekonomisine en uygun vatandaş olacağını keşfet!

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1. İlk olarak cüzdanında en son ne kadar para olduğunu öğrenelim?

2. Herhangi bir alışveriş merkezine girdin, hedefin ne?

3. En son neye gereksiz para harcadın?

4. İndirim yazısını görünce kendini tutamayıp gereksiz şeyler aldığın oluyor mu?

5. Peki tatil planı yaparken ne düşünürsün?

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6. Maaşının veya bursunun yattığını öğrendiğin an?

7. Yakın bir arkadaşın borç istedi, ilk tepkin ne olur?

8. Peki kart ekstresine bakmadan harcama yapar mısın?

9. Son olarak büyük ikramiye kazansan ne yaparsın?

Sen Hindistan'sın!

Tebrikler dostum, sen tam bir tasarruf ustasısın! Para konusunda inanılmaz temkinlisin ve gereksiz harcamalardan her zaman kaçınanlardansın. En uygun fiyatlı ürünleri bulmak, pazarlık yapmak ve indirim kovalamak senin için adeta bir yaşam biçimi! Ucuz ve iş görüyorsa iyidir mottosuyla hareket ediyorsun. Muhtemelen 'Dışarıdan yemek yemek yerine evde yaparsam kaça mal olur?' diye hesap yapmadan sipariş bile vermiyorsun!

Bazen kendini fazla kısıtladığını düşündüğün oluyor mu? Unutma, paranın bir kısmı keyif için de harcanmalı! Hayat kısa, arada bir kendine küçük lüksler tanımakta fayda var. Ama sen yine de bütçene sadık kalmayı ihmal etmezsin, değil mi?

Sen Almanya'sın!

Sen tam bir denge insanısın! Harcamalarını planlıyorsun, paranı dikkatli kullanıyorsun ama kendini de çok kısıtlamıyorsun. Bütçeni iyi yönetiyor, gereksiz masraflardan kaçınırken kaliteyi de asla göz ardı etmiyorsun. 'Fiyat/performans' kelimesi senin için bir yaşam tarzı olabilir mi diye sormuyorum çünkü büyük ihtimalle öyle!

Muhtemelen birikim yapıyorsun ve aniden gelen masraflar seni pek de sarsmıyor. Ama bazen fazla mantıklı olmaktan dolayı keyifli harcamaları erteliyor olabilirsin. Arada bir kontrolü bırakıp, Bu anın tadını çıkarmak istiyorum demekte de fayda var. Sonuçta, hayat sadece birikim yapmak için değil, değil mi?

Sen Amerika'sın!

Sen harcamanın kitabını yazmışsın dostum! Para harcanmak içindir diyorsun ve gördüğün her şeyi almak istiyorsun. En yeni, en havalı, en trend olan her şey seni cezbediyor. İndirim kelimesini duyduğunda beyninde bir alarm çalıyor olabilir!

Kendini şımartmayı seviyorsun, lüks harcamalardan kaçınmıyorsun ve para kazanmanın bir yolunu her zaman bulacağına inanıyorsun. Ama dikkat! Kredi kartı limitin sonsuz değil ve gelecekte de harcayacak paraya ihtiyacın olabilir! Arada bir finansal plan yapmayı da düşünmelisin. Kim bilir, belki bir gün o 'Amerikan rüyası' gerçekten senin olur!

Sen İsviçre'sin!

Finans dünyasının gizli kahramanı sen misin? Para harcanmak için değil, değerlendirilmek için vardır! mottosuyla yaşıyor gibisin. Senin için yatırım, borsa, kripto ve faiz oranları gündelik konuşmaların bir parçası olabilir. Harcamadan önce bin kez düşünüyor, paranı nasıl daha çok katlayabileceğinin hesaplarını yapıyorsun.

Herkesin alışveriş yaparken keyif aldığı yerde sen bu parayı yatırım fonuna atsam daha mantıklı olur diye düşünenlerdensin. Emin ol, uzun vadede bu sana büyük avantajlar sağlayacak. Ama bazen kendini fazla sıkmadığından da emin ol. Paranı büyütmek güzel ama arada bir hayatın tadını çıkarmayı da unutma!

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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