Para Harcama Şekline Göre Hangi Ülkesin?

Para harcama alışkanlıkların aslında düşündüğünden daha fazla şey anlatıyor olabilir! Kimimiz bugün var, yarın yok diyerek cüzdanı ateşe atarken, kimimiz her kuruşun hesabını bilirim mottosuyla hareket ediyor. Kimileri için alışveriş bir terapiyken, kimileri için tamamen stratejik bir hamle. Peki sen hangi taraftasın?

Bu eğlenceli test, para harcama şekline göre hangi ülkeye daha yakın olduğunu ortaya çıkaracak. Belki hesap kitap yaparak yaşayan Almanya çıkacaksın, belki de para harcamayı sanat haline getiren Amerika! Hadi bakalım, soruları cevapla ve hangi ülkenin ekonomisine en uygun vatandaş olacağını keşfet!