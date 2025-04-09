Para Harcama Şekline Göre Hangi Ülkesin?
Para Harcama Şekline Göre Hangi Ülkesin?
Para harcama alışkanlıkların aslında düşündüğünden daha fazla şey anlatıyor olabilir! Kimimiz bugün var, yarın yok diyerek cüzdanı ateşe atarken, kimimiz her kuruşun hesabını bilirim mottosuyla hareket ediyor. Kimileri için alışveriş bir terapiyken, kimileri için tamamen stratejik bir hamle. Peki sen hangi taraftasın?
Bu eğlenceli test, para harcama şekline göre hangi ülkeye daha yakın olduğunu ortaya çıkaracak. Belki hesap kitap yaparak yaşayan Almanya çıkacaksın, belki de para harcamayı sanat haline getiren Amerika! Hadi bakalım, soruları cevapla ve hangi ülkenin ekonomisine en uygun vatandaş olacağını keşfet!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak cüzdanında en son ne kadar para olduğunu öğrenelim?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Herhangi bir alışveriş merkezine girdin, hedefin ne?
3. En son neye gereksiz para harcadın?
4. İndirim yazısını görünce kendini tutamayıp gereksiz şeyler aldığın oluyor mu?
5. Peki tatil planı yaparken ne düşünürsün?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Maaşının veya bursunun yattığını öğrendiğin an?
7. Yakın bir arkadaşın borç istedi, ilk tepkin ne olur?
8. Peki kart ekstresine bakmadan harcama yapar mısın?
9. Son olarak büyük ikramiye kazansan ne yaparsın?
Sen Hindistan'sın!
Sen Almanya'sın!
Sen Amerika'sın!
Sen İsviçre'sin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın