Yapay Zekaya Sorduk: 10 Yıl İçinde Maddi Olarak Rahatlamak İçin Ne Yapmalısın?

Maddi rahatlamanın senin için tam olarak ne anlama geldiğini belirleyerek yola çıkmalısın. Kendine, 'Maddi rahatlama benim için borçsuz bir hayat mı, belirli bir birikime ulaşmak mı yoksa tamamen pasif gelirle çalışmadan yaşayabilmek mi?' gibi sorular sormalısın. Net hedefler belirlediğinde, bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan stratejileri daha kolay oluşturabilir ve uygulayabilirsin.