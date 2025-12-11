onedio
article/comments
article/share
Genç Yatırımcıların En Sık Düştüğü 10 Finansal Tuzak

Özge
Özge - Onedio Üyesi
11.12.2025 - 14:01

Yatırım yapmaya yeni başlayanlar hevesli, yüksek motivasyonlu ve heyecanlı olur. İşte tam olarak bu nedenle genç yatırımcılar bol bol hata yapar ve bazı durumlarda geri dönüşü olmayan kayıplar yaşar. Çünkü finans piyasaları kimsenin deneyimine veya yaşına bakmaksızın dalgalanmaya devam eder. Kolay para kazanma veya fırsatı kaçırmama duygusuyla hareket eden genç yatırımcılar sık sık tuzağa düşer. 

Gelin bu tuzaklara birlikte bakalım!

1. Piyasayı tanımadan işlem yapmak.

Yatırım yapmaya yeni başlayan birçok kişi önce internetten birkaç video izler, sonra sosyal medyadan birkaç öneri okur ve kendini piyasaya hazır hisseder. Hesap açıp para aktarıp yatırım yapmaya başlayan herkes en başta kazancın ne kadar fazla olduğunu düşünür. Sürekli yüksek kazanç elde ettiğini söyleyenleri takip etmek, piyasaları okuma ihtimalini azaltır. Ürünlerin ve piyasaların nasıl çalıştığını anlamadan işlem yapmak, tamamen şansa bağlıdır. Birkaç kez kazandırsa bile çoğu zaman kaybettirir çünkü arkasında herhangi bir hesaplama yoktur.

2. Kaldıraçlı piyasaları yanlış kullanmak.

Genel yatırımcılar için küçük parayla büyük kar fikri oldukça caziptir. Ancak yatırıma yeni başlayan gençler için durum tam tersidir. Onlar büyük işlemlerin büyük zarara yol açabileceğini anlamazlar. Özellikle kaldıraçlı işlemlere fazla girerek bir anda büyük kayıp yaşayabilirler. Çünkü kaldıraçlı piyasaların ne olduğunu anlamadan işlem yapmak oldukça riskli ve agresif bir hamledir.

3. "Treni Kaçırdım" (FOMO) yanılgısı.

Genç yatırımcılar, takip ettikleri tüm hesaplarda herkesin ne kadar para kazandığına odaklanır. Birilerinin sürekli kazandığını düşünmek genç yatırımcılar üzerinde kazanma baskısı yaratır ve treni kaçırma hissi oluşturur. Bu nedenle piyasaları okumayı öğrenmeden hemen işlem açar ve analizsiz ilerlerler. FOMO ile açılan pozisyonların büyük kısmı da zararla sonuçlanır.

4. Sabırsız davranarak sürekli işlem yapmak.

Genç yatırımcıların en çok zorlandığı şeylerden biri beklemek ve sabretmektir. Onlar yaptıkları işlemin hemen sonuçlanmasını isterler. Sonucun iyi veya kötü olması ise bazen önemsizdir çünkü sürekli aksiyon almak çok heyecanlıdır. Bu nedenle çoğu zaman gereksiz işlem yapma eğiliminde olur ve en küçük dalgalanmalardan bile kar elde etmeye çalışırlar. Ancak komisyon maliyetlerini fazlasıyla artırırlar.

5. Tek bir hamlede zengin olacağım sanmak.

Genç yatırımcıların büyük çoğunluğu tek bir işlemle zengin olma hayalleri kurar. Bu nedenle tüm birikimini tek bir mal varlığına veya pozisyona bağlar. Ancak bu durum, doğru yatırımın temel kurallarından olan portföy çeşitliliğini devre dışı bırakır. En büyük şirketler ve dev yatırımcılar bile tek bir varlığa bağlanmazken, genç yatırımcıların böyle yapması büyük kayıp anlamına gelir.

6. Kendini uzman sanmak.

Yeni yatırımcılar işlemlerinden kar elde ettikten sonra piyasayı yalayıp yuttuklarını sanarlar. İlk kazançta kendine aşırı güvenenler piyasayı çözdüğünü düşünerek daha esnek yatırım yapmaya başlar. Bu nedenle sonraki işlemlerdeki kayıp riskini artırır. Böyle hareket etmek hem eldeki kazancı eritmek hem de daha fazla zarara girmek anlamına gelir.

7. İnternet fenomenlerine körü körüne inanmak.

Hisselerin veya kripto para birimlerinin %200, %300, hatta %500 yapacağını söyleyen fenomenler ancak genç yatırımcıları kandırabilirler. Kesin bilgi, uçacak, kaçacak tarzında tavsiye veren birçok kişi aslında doğru bilgi sunmaz. Çoğu zaman algoritmanın dikkatini çekmek için bu kadar iddialı konuşurlar. Onlara inanarak işlem yapan genç yatırımcılar ise büyük kayıplara uğrayabilirler.

8. Finansal hedef koymadan ilerlemek.

Genç yatırımcılar genellikle belirli bir hedef olmadan ilerler ve ne yaptığı konusunda tam olarak emin olmaz. Bir pozisyon açar ama onun kısa vadeli mi uzun vadeli mi olması gerektiğini bile anlamayabilir. Veya riskin ne kadar olduğunu, hangi hedefe ulaşınca duracağını tespit etmez. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler yapmadan ilerlemek pozisyonları yanlış zamanda açıp kapatmakla sonuçlanabilir. Bu da finansal başarıyı önler.

9. Risk yönetimi yapmamak.

Genç yatırımcılar, yatırım yaparken genellikle olumlu sonuca odaklanır ve işin risklerini tam olarak anlamak istemez. Bu da onları zararda olan işlemlerden bile çıkamamasıyla sonuçlanır. Zarar konusunda bir duru olmayan genç yatırımcılar derin kayıplar yaşayabilirler. Sürekli işin bir yerden döneceğini umar ve birikimin tamamını sıfırlama riski alırlar.

10. Finansal okur yazarlığa odaklanmamak.

Finansal okur yazarlık, doğru ve düşük riskli yatırımın temel anahtarıdır. Genç yatırımcıların birçoğu henüz anlamadıkları bir piyasaya girer ve buradan kazanmaya odaklanırlar. Ancak finansal terimleri, araçları ve analizleri nasıl yöneteceğini anlamadan hamle yapmak herkes için risklidir. Genç yatırımcılar piyasadaki tuzaklara daha kolay düştüklerinden riskler onlar için çok daha yüksektir.

Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
