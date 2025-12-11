Genç Yatırımcıların En Sık Düştüğü 10 Finansal Tuzak

Yatırım yapmaya yeni başlayan birçok kişi önce internetten birkaç video izler, sonra sosyal medyadan birkaç öneri okur ve kendini piyasaya hazır hisseder. Hesap açıp para aktarıp yatırım yapmaya başlayan herkes en başta kazancın ne kadar fazla olduğunu düşünür. Sürekli yüksek kazanç elde ettiğini söyleyenleri takip etmek, piyasaları okuma ihtimalini azaltır. Ürünlerin ve piyasaların nasıl çalıştığını anlamadan işlem yapmak, tamamen şansa bağlıdır. Birkaç kez kazandırsa bile çoğu zaman kaybettirir çünkü arkasında herhangi bir hesaplama yoktur.