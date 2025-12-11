Genç Yatırımcıların En Sık Düştüğü 10 Finansal Tuzak
Yatırım yapmaya yeni başlayanlar hevesli, yüksek motivasyonlu ve heyecanlı olur. İşte tam olarak bu nedenle genç yatırımcılar bol bol hata yapar ve bazı durumlarda geri dönüşü olmayan kayıplar yaşar. Çünkü finans piyasaları kimsenin deneyimine veya yaşına bakmaksızın dalgalanmaya devam eder. Kolay para kazanma veya fırsatı kaçırmama duygusuyla hareket eden genç yatırımcılar sık sık tuzağa düşer.
Gelin bu tuzaklara birlikte bakalım!
1. Piyasayı tanımadan işlem yapmak.
2. Kaldıraçlı piyasaları yanlış kullanmak.
3. "Treni Kaçırdım" (FOMO) yanılgısı.
4. Sabırsız davranarak sürekli işlem yapmak.
5. Tek bir hamlede zengin olacağım sanmak.
6. Kendini uzman sanmak.
7. İnternet fenomenlerine körü körüne inanmak.
8. Finansal hedef koymadan ilerlemek.
9. Risk yönetimi yapmamak.
10. Finansal okur yazarlığa odaklanmamak.
