“Gen Z First Lady” Rama Duwaji ve Sanatı Hakkında

New York’ta belediye başkanlığını kazanan Zohran Mamdani, pek çok açıdan ilkleri barındıran bir isim. Hint asıllı, Müslüman, sosyalist kökenli genç bir politikacı olarak New York tarihinde önemli bir kırılma noktası.

New York seçim manşetlerinin kültür sayfalarına bakan kısmında ise eşi Rama Duwaji var. Suriye kökenli bir çizer, illüstratör ve animasyon sanatçısı olan Duwaji, 1997 yılında Houston, Teksas’ta doğmuş. Çocukluğunu ailesinin yaşadığı Dubai’de geçirmiş. (Aralık ayında sessizce gerçekleşen resmi olmayan nikâh seremonileri de Dubai’de gerçekleşmişti.) Sanat eğitimine Virginia Commonwealth University School of the Arts’ta başlayan Duwaji, yüksek lisansını New York’taki School of Visual Arts’ta tamamlamış.

Brooklyn’de yaşamını sürdüren sanatçı, The New Yorker, The Washington Post, BBC, Apple, Spotify, Vice ve Tate Modern’in de aralarında olduğu pek çok kurumla sanatsal iş birlikleri yapmış.

Bugün ise Zohran Mamdani ve New York belediye başkanlığı seçim sonuçlarıyla birlikte, Duwaji’nin seçim kampanyasına katkısı, üslubu ve kamusal rolü de konuşulmaya başlandı.