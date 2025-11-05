“Gen Z First Lady” Rama Duwaji ve Sanatı Hakkında
New York’un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin çiçeği burnunda eşi Rama Duwaji, çizgileriyle kadın olmanın, yer değiştirmiş olmanın ve hayatta kalmanın ortak duygusunu anlatıyor. Seçim kampanyası döneminde geri planda kalsa da kampanyanın estetik diline katkısıyla gündemde. Peki Duwaji’nin sanatı nereden besleniyor, hangi işlerle konuşuluyor ve eşinin seçim kampanyasının neresinde?
Global Gündemin Sanat Penceresi
Çizgilerle Sessiz Siyaset
Gazze’de Enkaz Altında On İki Saat:
The New Yorker Portresi:
Face to Face:
Seçim Kampanyasına İmzasız Dokunuş
Z Kuşağının First Lady’si
Fatma Berber ile kaleme aldığı Destek Yayınları'ndan Bir Pera Masalı isimli gezi kitabı ve Pink Floyd - Kilidi Açamazsan Kır Kapıyı isimli biyografi kitabı; Ayrıntı Yayınları Düşbaş Kitapları'ndan Bir Porsiyon Sanat isimli kitapları bulunuyor.
