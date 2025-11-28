Gelir Arttıkça Tatmin de Gerçekten Artıyor mu? Easterlin Paradoksu Nedir?

Easterlin Paradoksu’nun merkezinde karşılaştırma gerçeği bulunuyor. Siz geliriniz artsa bile çevrenizdeki insanların geliri sizinkinden daha yüksekse kendinizi daha az tatmin olmuş hissedebiliyorsunuz. Bu durum, mutluluğun yalnızca ne kadar kazandığınızla değil de başkalarına kıyasla ne kadar kazandığınızla ilgili olduğunu gösteriyor. Bir mahallede herkesin kazancı 20 bin TL iken siz 25 bin TL kazanıyorsanız oldukça iyi hissedebiliyorsunuz. Ama başka bir mahallede herkes 40 bin TL kazanıyorsa, 25 bin TL size artık o kadar da başarılı hissettirmiyor. Bu kıyas kültürü, mutluluğu paradoksal biçimde baltalamış oluyor. Çünkü tatmin düzeyi, gelirden çok algıya bağlı hale geliyor.