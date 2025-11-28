Gelir Arttıkça Tatmin de Gerçekten Artıyor mu? Easterlin Paradoksu Nedir?
Para mutluluk getirir mi? Bu soru, neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir tartışmanın tam göbeğinde yer alıyor. İlk başta çoğu insanın cevabı net oluyor. Ama işin içine ekonomi, psikoloji ve sosyoloji birlikte girince tablo pek de siyah beyaz kalmıyor. Amerikalı ekonomist Richard Easterlin’in 1974’te ortaya attığı Easterlin Paradoksu, gelir artışıyla mutluluk arasındaki bu karmaşık ilişkiyi çarpıcı biçimde sorguluyor. Temel olarak, insanların zenginleştikçe daha mutlu olacaklarına dair yaygın inancı tersyüz ediyor. Şimdi gelin bu paradoksu, nedenlerini ve sonuçlarını birlikte detaylıca inceleyelim!
Gelirin artması mutluluğu artırsa da bu artış bir noktadan sonra sabitleniyor.
İnsanlar refahı mutlak düzeyde değil de daha çok göreceli olarak değerlendiriyor.
Zenginleşen toplumlar bireysel mutlulukta aynı oranda artış yaşamıyor.
Beklentiler büyüdükçe tatmin düzeyi düşüyor.
Mutluluk paradan çok ilişkiler, sağlık ve anlamlı yaşamla bağlantılıdır.
Toplumsal gelir dağılımı adaletsiz olduğunda paradoks daha da derinleşiyor.
Ekonomik büyüme mutluluğu artırmak için yeterli olmuyor, nitelik de bu noktada önem kazanıyor.
Kalıcı mutluluğun anahtarı maddi kazançtan çok yaşam doyumuna odaklanmaktan geçiyor.
