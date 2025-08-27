Gelecek ve Ütopik Yanılsama: Her Şey Çok Güzel Olmayacak

Gelecek ve Ütopik Yanılsama: Her Şey Çok Güzel Olmayacak
Tasarımcı Kafasından selamlar! Bu hafta biraz iç karartalım dedim… Siz buna gerçekçi olmak da diyebilirsiniz. Sürekli pompalanan gelecek ve teknoloji seviciliğine bir teknoloji ve tasarım uzmanı olarak tersten bakmaya karar verdim. Nedense söylenen herşey yavaş yavaş masal gibi gelmeye başladı.
Peki bize anlatılan masalların arka planında ne var?
Popüler kültür, teknoloji devleri ve reklam endüstrisi bize her gün aynı hikâyeyi anlatıyor:
“Gelecek daha iyi olacak. Dünya daha insan odaklı olacak. Daha özgür, daha sürdürülebilir, daha mutlu bir yaşam bizi bekliyor.”
Peki gerçekten öyle mi? Yoksa hepimiz büyük bir yanılsamanın gönüllü seyircileri miyiz?
Yenilik Bağımlılığı: Modern Çağın Görünmez Hastalığı
Dünyadan İnsan Odaklı Örnekler
Neyse ki bazı kültürler ve hareketler, insanın sadece tüketici olmadığını hatırlatıyor.
Japonya: Kintsugi ve Tamir Kültürü
Avrupa: Onarıcı Kafeler (Repair Cafés)
İskandinavya: İkinci El ve Sadelik Kültürü
Bu örnekler bize gösteriyor ki, insan odaklı kalmak aslında mümkün. Yeter ki tüketim çılgınlığının cazibesine kapılmadan, değerlerimizi yeniden hatırlayalım.
İnsan Odaklı Kalmak: Peki Nasıl?
Son Söz
Evet, teknoloji ilerliyor. Evet, dünya dijitalleşiyor. Ama bu gidişatın insan odaklı olup olmayacağını bizim tercihlerimiz belirleyecek. Eğer yalnızca “yeni olanı tüketmek” üzerine kurulmuş bir düzeni sorgulamadan kabul edersek, gelecek gerçekten de sadece parlak bir ambalajdan ibaret olacak.
Ama insanı merkeze koyarak, değerleri hatırlayarak, doğaya ve birbirimize daha çok bağlanarak yaşarsak, belki de bu yanılsamayı kırabiliriz.
Çünkü gelecek, bize anlatılan masallardan değil; bizim bugün aldığımız kararlardan şekillenecek.
Tasarımla ve umutla kalın!
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
