Gelecek ve Ütopik Yanılsama: Her Şey Çok Güzel Olmayacak

Tasarımcı Kafasından selamlar! Bu hafta biraz iç karartalım dedim… Siz buna gerçekçi olmak da diyebilirsiniz. Sürekli pompalanan gelecek ve teknoloji seviciliğine bir teknoloji ve tasarım uzmanı olarak tersten bakmaya karar verdim. Nedense söylenen herşey yavaş yavaş masal gibi gelmeye başladı.

Peki bize anlatılan masalların arka planında ne var?

Popüler kültür, teknoloji devleri ve reklam endüstrisi bize her gün aynı hikâyeyi anlatıyor:

“Gelecek daha iyi olacak. Dünya daha insan odaklı olacak. Daha özgür, daha sürdürülebilir, daha mutlu bir yaşam bizi bekliyor.”

Peki gerçekten öyle mi? Yoksa hepimiz büyük bir yanılsamanın gönüllü seyircileri miyiz?