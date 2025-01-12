Gelecek Eğitimde Nasıl Gelecek?
Çok konuşuluyor, çok tartışılıyor, ben de tasarım zekâsı çalışan bir sektör uygulamacısı olarak yapay zekâ ve eğitim konusunu tartışmaya açmak istedim. Bu konuda araştırmalarımı yaparken, teknoloji eğitiminde Türkiye’nin ilk online öğrenme platformu Bilişim Garajı’na yolum düştü ve bu başlıkta açtığım soruları Bilişim Garajı lideri Zerrin Topal’a sordum.
Bilişim Garajı, geleceğin eğitimi, hibrit öğrenme, bilişim, öğrenme çalışan bir platrofm. Garaj, ‘kodlama’, ‘üç boyutlu tasarım’, ‘akıllı cihaz tasarımı ve programlama’, ‘web tasarımı’, ‘girişimcilik’ ve 'görsel sanatlar' alanlarında bilgi ve beceri kazandıran bir online öğrenme platformu aynı zamanda. Öyle ki, her yıl Türkiye’nin 71 ilinde, 3000'den fazla eğitim noktasında ve 100.000'den fazla öğrenciye ulaşıyor. Bilişim Garajı öğrencilerin deneyimlerini ve ihtiyaçlarını anlamak, öğrenme süreçlerinin etkinliğini artırma, içerikleri iyileştirme ve öğretim stratejilerini optimize etme açısından oldukça kıymetli. Bilişim Garajı öğrenme platformunda yer alan anlık geri bildirim mekanizmaları sayesinde öğretmenler ve sistem yöneticileri, eksiklikleri hızla tespit edip gerekli müdahaleleri yapabilirler.
Yapay zekâ ve öğrenmede bir kadın teknoloji lideri: Zerrin Topal
-Zerrin Topal, eğitim ana konumuz. Hibrit öğrenme ortamları, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma konusunda nasıl bir fırsat yaratıyor? Yapay zekâ destekli platformlar, öğrencilerin farklı öğrenme hızları, bilgi düzeyleri ve ilgi alanlarına göre nasıl özelleştirilmiş eğitim sunabiliyor?
-Etkili bir hibrit öğrenme ortamı oluştururken hangi teknolojik araçlar tercih edilmelidir? Bu araçların seçiminde, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirme, teknoloji okuryazarlığını artırma ve küresel ölçekte rekabet edebilme gibi hedefler nasıl göz önünde bulundurulmalıdır?
-Dijital öğrenme ortamlarını zenginleştirmek gerekmiyor mu?
-Yapay zekâ uygulamaları eğitimde nasıl bir dönüşüm yaratacak ve gelecekte öğrenme sürecini nasıl değiştirecek? Bu teknolojiler, eğitimde kişiselleştirilmiş deneyimlerden değerlendirme sistemlerine kadar hangi alanlarda yenilikçi çözümler sunacak?
-Peki eğitim eğlenceli olamaz mı?
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