Gelecek Eğitimde Nasıl Gelecek?

Bilişim Garajı CEO’su Zerrin Topal, yapay zekâ, oyunlaştırma, sanal gerçeklik gibi teknolojileri hizmetleriyle dünya çapında teknolojiler üretiyor. Eğitimin ve teknolojinin hayatta neler değiştirebileceği konusuna odaklanan ve bu değişimi doğru yönlendirmek üzere çalışan Topal, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde de lider isimlerinden. Türkiye’nin ileri teknoloji eğitim platformu Bilişim Garajı’nın Kurucu ve CEO’su olarak “Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi” kategorisinde de önemli bir oyuncu.

Buna ek olarak 2023 yılında eğitim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunan CatchUpper platformu ile iş birliği yaparak öğrencilere ve eğitimcilere yönelik dijital eğitim araçlarını zenginleştirme ve erişilebilir hale getirme hedefini de gerçekleştiren Zerin Topal, “yapay zekâ ve eğitim” ilişkisinde biz önemli şeyler söyleyebilecek durumdaki isimlerden. Özellikle yüzde yüz yapay zekâ üretimi olan CatchUpper, özellikle yapay zekâ temelli öğrenme deneyimlerinde ve eğitim içeriklerinin küresel dünyaya deneyiminde eğitim ve teknoloji alanına değer katıyor.

Şimdi ise Zerrin Topal ile gerçekleştirdiğimiz ikinci röportajımıza geçiyoruz. İlk röportajımızda yapay zekâyı genel bir çerçevede irdeledikten sonra, bu sefer teknolojiyi eğitimle ilişkilendirerek daha derinlemesine bir bakış açısı sunuyoruz. Eğitimde yapay zekânın rolünü, potansiyelini ve gelecekteki etkilerini konuştuğumuz bu sohbet, oldukça bilgilendirici ve heyecan verici bir yolculuğa çıkmamıza olanak tanıyor.