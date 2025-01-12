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Gelecek Eğitimde Nasıl Gelecek?

etiket Gelecek Eğitimde Nasıl Gelecek?

Hande İpekgil & Gamze İrez
Hande İpekgil & Gamze İrez - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 12:01

Çok konuşuluyor, çok tartışılıyor, ben de tasarım zekâsı çalışan bir sektör uygulamacısı olarak yapay zekâ ve eğitim konusunu tartışmaya açmak istedim. Bu konuda araştırmalarımı yaparken, teknoloji eğitiminde Türkiye’nin ilk online öğrenme platformu Bilişim Garajı’na yolum düştü ve bu başlıkta açtığım soruları Bilişim Garajı lideri Zerrin Topal’a sordum. 

Bilişim Garajı, geleceğin eğitimi, hibrit öğrenme, bilişim, öğrenme çalışan bir platrofm. Garaj, ‘kodlama’, ‘üç boyutlu tasarım’, ‘akıllı cihaz tasarımı ve programlama’, ‘web tasarımı’, ‘girişimcilik’ ve 'görsel sanatlar' alanlarında bilgi ve beceri kazandıran bir online öğrenme platformu aynı zamanda. Öyle ki, her yıl Türkiye’nin 71 ilinde, 3000'den fazla eğitim noktasında ve 100.000'den fazla öğrenciye ulaşıyor. Bilişim Garajı öğrencilerin deneyimlerini ve ihtiyaçlarını anlamak, öğrenme süreçlerinin etkinliğini artırma, içerikleri iyileştirme ve öğretim stratejilerini optimize etme açısından oldukça kıymetli. Bilişim Garajı öğrenme platformunda yer alan anlık geri bildirim mekanizmaları sayesinde öğretmenler ve sistem yöneticileri, eksiklikleri hızla tespit edip gerekli müdahaleleri yapabilirler.

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Yapay zekâ ve öğrenmede bir kadın teknoloji lideri: Zerrin Topal

Yapay zekâ ve öğrenmede bir kadın teknoloji lideri: Zerrin Topal

Bilişim Garajı CEO’su Zerrin Topal, yapay zekâ, oyunlaştırma, sanal gerçeklik gibi teknolojileri hizmetleriyle dünya çapında teknolojiler üretiyor. Eğitimin ve teknolojinin hayatta neler değiştirebileceği konusuna odaklanan ve bu değişimi doğru yönlendirmek üzere çalışan Topal, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde de lider isimlerinden. Türkiye’nin ileri teknoloji eğitim platformu Bilişim Garajı’nın Kurucu ve CEO’su olarak “Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi” kategorisinde de önemli bir oyuncu.

Buna ek olarak 2023 yılında eğitim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunan CatchUpper platformu ile iş birliği yaparak öğrencilere ve eğitimcilere yönelik dijital eğitim araçlarını zenginleştirme ve erişilebilir hale getirme hedefini de gerçekleştiren Zerin Topal, “yapay zekâ ve eğitim” ilişkisinde biz önemli şeyler söyleyebilecek durumdaki isimlerden. Özellikle yüzde yüz yapay zekâ üretimi olan CatchUpper, özellikle yapay zekâ temelli öğrenme deneyimlerinde ve eğitim içeriklerinin küresel dünyaya deneyiminde eğitim ve teknoloji alanına değer katıyor.

Şimdi ise Zerrin Topal ile gerçekleştirdiğimiz ikinci röportajımıza geçiyoruz. İlk röportajımızda yapay zekâyı genel bir çerçevede irdeledikten sonra, bu sefer teknolojiyi eğitimle ilişkilendirerek daha derinlemesine bir bakış açısı sunuyoruz. Eğitimde yapay zekânın rolünü, potansiyelini ve gelecekteki etkilerini konuştuğumuz bu sohbet, oldukça bilgilendirici ve heyecan verici bir yolculuğa çıkmamıza olanak tanıyor.

-Zerrin Topal, eğitim ana konumuz. Hibrit öğrenme ortamları, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma konusunda nasıl bir fırsat yaratıyor? Yapay zekâ destekli platformlar, öğrencilerin farklı öğrenme hızları, bilgi düzeyleri ve ilgi alanlarına göre nasıl özelleştirilmiş eğitim sunabiliyor?

-Zerrin Topal, eğitim ana konumuz. Hibrit öğrenme ortamları, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma konusunda nasıl bir fırsat yaratıyor? Yapay zekâ destekli platformlar, öğrencilerin farklı öğrenme hızları, bilgi düzeyleri ve ilgi alanlarına göre nasıl özelleştirilmiş eğitim sunabiliyor?

Bugün eğitim teknolojileri; öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını, hızlarını ve ilgi alanlarını merkeze alarak özelleştirilmiş eğitimler sunabiliyor. Bu durum, öğrencilerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak daha etkili ve verimli bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlar. Sadece bu mu? Kişiselleştirilmiş öğrenme yol haritalarından söz ediyoruz. Her öğrencinin öğrenme hızı, bilgi düzeyi ve ilgi alanları farklıdır. Bilişim Garajı, öğrencilerin seviyelerine uygun dijital öğrenme yolları sunar. Yapay zekâ destekli öğrenme platformu, öğrencilerin eksiklerini ve güçlü yönlerini analiz ederek özel önerilerde bulunur.

-Öğrenci merkezli içerikler ve esnek, zaman bağımsız eğitim modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilişim Garajı gibi platformlar, oyunlaştırma ve etkileşimli materyallerle öğrencilere nasıl daha etkili bir öğrenme deneyimi sunabiliyor?

Bilişim Garajında biz yapay zekâ, kodlama, elektronik, tasarım, girişimcilik gibi alanlarda geniş bir dijital içerik sunuyoruz. İçerikler, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde oyunlaştırılmış ve etkileşimli hale getirilmiş durumda. Öğrenciler, Bilişim Garajı LMS (Learning Management System) üzerinden istedikleri zaman ve yerde içeriklere ve öğrenme materyallerine erişebilir. Tekrar izlenebilir ders videoları, etkileşimli simülasyonlar ve proje tabanlı öğrenme materyalleri ile bireysel öğrenme sağlanır.

-Etkili bir hibrit öğrenme ortamı oluştururken hangi teknolojik araçlar tercih edilmelidir? Bu araçların seçiminde, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirme, teknoloji okuryazarlığını artırma ve küresel ölçekte rekabet edebilme gibi hedefler nasıl göz önünde bulundurulmalıdır?

-Etkili bir hibrit öğrenme ortamı oluştururken hangi teknolojik araçlar tercih edilmelidir? Bu araçların seçiminde, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirme, teknoloji okuryazarlığını artırma ve küresel ölçekte rekabet edebilme gibi hedefler nasıl göz önünde bulundurulmalıdır?

Bilişim Garajı, teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, aynı zamanda öğrencinin potansiyelini ortaya çıkaran güçlü bir rehber olarak konumlandırır. Seçilen her araç, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeleri, teknoloji okuryazarı bireyler olmaları ve küresel ölçekte rekabet edebilmeleri için özenle belirlenmiştir.

-Artık teknoloji sayesinde öğrencilerin öğrenme süreçlerini etkin takip edebiliyoruz değil mi?

Bilişim Garajı olarak, öğrencilerin öğrenme süreçlerini verimli bir şekilde takip edebilmek ve öğretmenlerin daha etkili rehberlik sağlayabilmelerini desteklemek adına, özelleştirilmiş bir LMS platformu kullanıyoruz. Bu sistem, kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüzle öğrencilerin her an her yerden erişim sağlamasına olanak tanır. Video, etkileşimli simülasyonlar ve sınavlar gibi çeşitli öğrenme materyalleriyle zenginleştirilen içerikler, farklı öğrenme stillerine uyum sağlar. Aynı zamanda detaylı ilerleme analizleriyle, her öğrencinin bireysel öğrenme haritası oluşturulabilir. Bilişim Garajı olarak, öğrenci performanslarını sürekli takip ederek anlamlı analizler oluşturmak için LMS içerisinde özelleştirilmiş Öğrenci performans raporlama modülleri kullanıyoruz. Bu araçlar sayesinde öğretmenler ve öğrenciler, eksik yönleri kolayca tespit edebilir ve hedefe yönelik stratejiler geliştirebilir. Öğrenme süreçlerini kişiselleştirmek ve öğrencilere anında destek sunmak için yapay zekâ tabanlı öğrenme modülleri ve chatbotlar kullanıyoruz. Bu araçlar, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre içerik önerileri sunar, anında geri bildirim sağlar ve öğrenme sürecinin daha akıcı ve etkili hale gelmesine yardımcı olur.

-Dijital öğrenme ortamlarını zenginleştirmek gerekmiyor mu?

-Dijital öğrenme ortamlarını zenginleştirmek gerekmiyor mu?

Kesinlikle. Yoksa hibritte devamlılık sağlamak imkansız. Bilişim Garajı, dijital öğrenme deneyimini zenginleştirmek için Articulate 360 gibi araçlarla etkileşimli e-öğrenme modülleri oluştururken, Adobe Creative Cloud ile görsel açıdan güçlü animasyonlar, videolar ve grafik tasarımlar hazırlar. Canva sayesinde hızlı ve estetik görseller ve sunumlar tasarlanırken, H5P ile videolara etkileşimli sorular ve aktiviteler eklenerek öğrencilerin aktif katılımı sağlanır. Yapay zekâ destekli araçlarla profesyonel seslendirmeler yapılır ve kişiselleştirilmiş öğrenme içerikleri oluşturulur. Tüm bu araçlar, oyunlaştırma unsurlarıyla desteklenerek öğrenme sürecine puanlama sistemleri, rozetler, seviyeler ve hedefler eklenir. Bu sayede öğrenciler motive edilir, öğrenme süreci daha eğlenceli ve rekabetçi hale gelirken bilgilerin kalıcılığı artırılır. 

Bu süreçte;

• Tüm araçların kullanıcı dostu ve sezgisel arayüzlere sahip olmasına,

• Öğrenme süreçlerinin analiz edilebilir ve değerlendirilebilir olmasına,

• Araçların farklı cihaz ve sistemlerle sorunsuz entegre edilebilmesine,

• Teknolojik araçların uzun vadede kullanılabilir ve güncellenebilir olmasına,

• Öğrenci verilerinin güvenli bir şekilde korunmasına önem veriyoruz.

-Hibrit öğrenme modelleri, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu nasıl etkiliyor? Motivasyonu artırmak için hangi stratejiler önerilir?

Bilişim Garajı, öğrencilere daha esnek, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş bir eğitim deneyimi sunarak öğrenme motivasyonlarını artırır. Bilişim Garajı LMS’i sayesinde öğrenciler, kendi hızlarında ilerleyebilir ve ilgi alanlarına odaklanabilirler. Sınıf içinde etkileşim ise sosyal bağları güçlendirir ve iş birliği becerilerini geliştirir. Öğrenme motivasyonunu artırmak için Bilişim Garajı, oyunlaştırma unsurları, anlık geri bildirim, proje tabanlı öğrenme ve başarıların tanınması gibi stratejileri LMS platformu içerisinde etkili bir şekilde kullanmaktadır.

-Yapay zekâ uygulamaları eğitimde nasıl bir dönüşüm yaratacak ve gelecekte öğrenme sürecini nasıl değiştirecek? Bu teknolojiler, eğitimde kişiselleştirilmiş deneyimlerden değerlendirme sistemlerine kadar hangi alanlarda yenilikçi çözümler sunacak?

-Yapay zekâ uygulamaları eğitimde nasıl bir dönüşüm yaratacak ve gelecekte öğrenme sürecini nasıl değiştirecek? Bu teknolojiler, eğitimde kişiselleştirilmiş deneyimlerden değerlendirme sistemlerine kadar hangi alanlarda yenilikçi çözümler sunacak?

Bilişim Garajı olarak eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinden değerlendirme sistemlerine kadar birçok alanda dönüşüme öncülük ediyoruz. Yapay zekâ bu anlamda her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına uygun öğrenme yolları oluşturuyor ve öğretmenlerin iş yükünü azaltarak daha fazla rehberlik rolü üstlenmelerine olanak tanıyor. Bu sayede eğitim stratejilerini daha verimli hale getiriyoruz.

-Hibrit öğrenme sistemlerinde öğrenci geri bildirimlerinin rolü nedir? Bu geri bildirimler öğrenme deneyimini nasıl şekillendiriyor?

Bilişim garajı olarak öğrencilerin deneyimlerini ve ihtiyaçlarını anlamak, öğrenme süreçlerinin etkinliğini artırma, içerikleri iyileştirme ve öğretim stratejilerini optimize etme açısından oldukça kıymetli. Bilişim Garajı LSM’inde yer alan anlık geri bildirim mekanizmaları sayesinde öğretmenler ve sistem yöneticileri, eksiklikleri hızla tespit edip gerekli müdahaleleri yapabilirler. Bu geri bildirimler, öğrenme deneyimini daha kişiselleştirilmiş, etkileşimli ve verimli hale getirerek öğrencinin motivasyonunu ve katılımını artırır.

-Hibrit öğrenme ortamlarında sosyal etkileşim ve öğrenciler arası işbirliğini desteklemek için hangi yöntemler kullanılmaktadır?

Elbette, memnuniyetle paylaşırım. Bilişim Garajı olarak sosyal etkileşim ve öğrenciler arası iş birliğini hibrit öğrenme ortamlarımızın merkezine yerleştiriyoruz. Dijital ve fiziksel ortamların avantajlarını bir araya getirerek öğrencilerin birbirleriyle daha güçlü bağlar kurmalarını sağlıyoruz.

Öğrencilerin yapmış oldukları çalışmaları LMS içerisinde paylaşmaları sosyal etkileşim için bir diğer önemli alan. Öğrenciler, LMS platformumuzda çalışmalarını paylaşabiliyor, sorular sorabiliyor ve tartışmalara katılabiliyorlar. 

Bilişim Garajı LMS içerisinde yer alan canlı ders modülü ile öğrencilerin senkron bir şekilde bir araya gelme ve fikir alışverişinde bulunmaları için bir fırsat sunuyoruz. 

Öğrenciler, küçük gruplar halinde gerçek dünya problemlerine yönelik projeler geliştiriyor ve bu süreçte hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştiriyorlar. 

Öğrenme süreçlerini daha eğlenceli hale getirmek ve sosyal bağları güçlendirmek için oyunlaştırma teknikleri kullanıyoruz. Puan sistemleri, rozetler ve seviye ilerlemeleriyle öğrencilerin motivasyonunu artırıyor.

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-Peki eğitim eğlenceli olamaz mı?

-Peki eğitim eğlenceli olamaz mı?

Olabilir. Olmalı. Biz mesela oyun ve oyunlaştırma yapıyoruz. Özellikle çevrim içi yarışmalar ve Hackidhon yarışması organizasyonları düzenleyerek öğrencilerin hem sosyal becerilerini hem de teknik yetkinliklerini geliştirmelerine fırsat sunuyoruz. Özellikle Hackidhon yarışması gibi ülke genelinde yapılan büyük organizasyonlar, öğrencilerin takım ruhu içinde yaratıcı projeler geliştirmelerine olanak tanıyor. Yarışmalar, öğrencilerin problem çözme becerilerini pekiştirirken, zaman yönetimi ve strateji geliştirme gibi önemli beceriler kazanmalarını sağlıyor. Ayrıca, bu tür etkinlikler öğrencilerin farklı okullardan ya da bölgelerden akranlarıyla tanışarak sosyal ağlarını genişletmelerine de katkı sağlıyor.

-Son bir yorum alsak sizden?

Özetle, Bilişim Garajı olarak teknolojiyi, güçlü eğitim yöntemleriyle harmanlayarak öğrenciler arasında iş birliğini ve sosyal etkileşimi sürekli canlı tutmayı hedefliyoruz. Bu yöntemlerin her biri, öğrencilerimizin dijital ve sosyal becerilerini geliştirerek onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlıyoruz.  Eğitimde dijital dönüşüm sürekli evrilen bir süreç. Yapay zekâ, AR/VR, blockchain, metaverse ve büyük veri gibi teknolojiler bu dönüşümün temel taşları olacak. Bilişim Garajı olarak bu trendleri yakından takip ediyor, eğitim sistemimize entegre ederek öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin geleceğin dünyasına donanımlı bireyler olarak hazırlanmasını sağlıyoruz. Eğitimde dijital dönüşümün geleceği, teknolojiyi insan odaklı bir yaklaşımla kullanmaktan geçiyor. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Hande İpekgil & Gamze İrez
Hande İpekgil & Gamze İrez
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