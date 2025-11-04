Geleceğin Rezervleri: Lityum, Veri, Karbon Kredileri

Önceleri bilgiye erişim ne kadar zorsa günümüzde de o kadar kolay. Ancak ulaşılan bilginin çoğu işe yaramaz veya doğrulanabilir değil. Bu noktada devreye giren yapay zeka, başta doğru bilgi erişimi olmak üzere hayatın her alanına temas ediyor. Yaratıcı fikir geliştirmekten veriyi anlamlı hale getirmeye kadar kullanıcı tercihlerine uygun şekilde yenilenen AI teknolojisi, tamamen online veriden güç alıyor. Kullanıcı tercihlerine en uygun sonuçları vererek hem bilgiyi anlamayı hem de kullanmayı kolaylaştırıyor. Bu nedenle yeni çağın en değerli rezervlerinden biri olarak öne çıkıyor.