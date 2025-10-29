Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurucu, Celal Bayar’ın Eş-Kurucu Olduğu Bir Girişim: Türkiye İş Bankası A.Ş.
İş Bankası, kurulduğu günden bu yana, bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra sanayi ve üretim alanlarında kurduğu ve iştirak ettiği 300’ü aşkın şirketle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdi. Haziran 2025 itibarıyla 192 doğrudan veya dolaylı iştirakimiz bulunuyor.
Bankanın kuruluş sözleşmesinin ikinci maddesinde yer alan “ziraat, sanayi, enerji üretimi ve dağıtımı, bayındırlık işleri, sigortacılık, turizm, ihracat gibi teşebbüsleri kurmak” hedefi, İş Bankası’nın girişimciliği temel bir vizyon olarak benimsediğini açıkça gösteriyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, ilk Genel Müdür Celal Bayar’ın eş kurucusu olduğu İş Bankası, aslında başlı başına bir girişim hikayesidir. Bugün 10 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip “decacorn” seviyesinde bir kurum olarak Türkiye’nin girişimcilik potansiyelinin simgesi haline gelmiştir.
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında özel bir vizyon, büyük bir özen ve titizlikle çok kaliteli işlerin hayata geçirildiğini görüyoruz.
Küresel ölçekte rekabet eden bir Türkiye için girişimcilik en önemli katalizör olacak.
Geleceği öngörüp trendleri belirleyen ve dijital altyapısıyla global ölçekte rekabet eden bir İş Bankası hikâyesi yazmayı hedefliyoruz. Yapay zekâ ve ileri teknolojiye uyumlu iştirak anlayışımızla, teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yeni nesil iştirakler kuruyoruz.
“Yeni nesil” iştirakler, mevcut sisteme meydan okuyan, yenilik içeren ve gelecek kuşaklara hitap eden iş modellerini kapsıyor. Bu sayede girişimcilik, ekonomik kalkınma ve inovasyon kapasitesinin artmasında katalizör görevi görüyor; refah, gelir ve verimlilik artışı sağlayarak küresel rekabette avantaj yaratıyor.
Burada oluşan döngüyü şöyle özetleyebilirim; yapay zeka, ileri teknolojilere dayalı iştirakler ve inovasyon katma değerli üretim ve gelir artışını sağlar; bu da yatırımcı algısını ve itibarı güçlendirir. Güçlenen algı ve itibar, ülke notunu ve hisse değerini yükseltir. Bu durumun beraberinde getirdiği daha fazla kaynak ve daha fazla yatırım ise sürdürülebilir gelişimi, güçlü büyümeyi ve refah artışını mümkün kılar. Yeni nesil iştiraklerimiz, ikinci yüzyılda ulaşmak istediğimiz “dünyada en geniş coğrafyada en fazla müşteriye dokunan, hisse değeri en yüksek bankalardan biri olma” hedefimize de katkı sağlıyor. Küresel rekabette fintech’leri rakip değil, iş ortağı olarak görmek ve iş birlikleriyle fark yaratmak stratejimizin merkezinde yer alıyor.
Haziran 2025 itibarıyla, Bankamızın özkaynağı 360,5 milyar TL, bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin toplam bilanço net değeri 240,5 milyar TL. Özkaynaklarımızın büyük kısmını, ülkemize değer katacak sıra dışı işlemlere, radikal başlıklara ve büyük başarı hikâyelerine yönlendiriyoruz. Sermayeyi bankacılık ana faaliyetimizden aktarmadan, oto finansman modeliyle ve dış kaynak kullanarak girişim ekosisteminde değerlendiriyoruz.
İş Enerji ile Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanındaki yerli üretim kapasitesini artırıyoruz.
2022’de kurduğumuz İş Enerji, rüzgâr ve güneş enerjisi üretimi ile ticarete yatırım yapıyor. Faaliyete kısa sürede 1.400 MW kurulu güce ulaştık, yaklaşık 1 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık geliyor. Yenilenebilir enerji yatırımları, enerji bağımlılığının azaltılmasında kritik rol oynuyor.
Haziran ayında Ateş Çelik ile ortaklık kurarak, rüzgâr türbini parçalarının yerli üretimine odaklandık. Türkiye’de kule, jeneratör ve kanat üretimiyle uçtan uca rüzgâr türbini üretimi mümkün olacak. Ortaklıkta Temiz Enerji Fonu, Atlas Fonu ve TSKB’nin Türkiye Yeşil Fonu da yer alıyor; bu fon, emisyon azaltımı ve dönüşüm odaklı ilk girişim sermayesi fonu olarak dikkat çekiyor.
Polat Enerji ile enerji depolama ve hibrit sistemlere yatırım yaparak üretim verimliliğini artırıyor ve kaynak kullanımını optimize ediyoruz. TSKB’nin finansmanı ile 110 MW rüzgâr kapasite artışı ve 132 MW enerji depolama yatırımı gerçekleştirilecek; bu Türkiye tarihinin en uzun vadeli proje finansmanı olacak.
Maxis Girişim Sermayesi ile girişimcilik ekosistemini büyütüyoruz
2017’de kurduğumuz Maxis, erken ve orta aşama teknoloji startuplarına yatırım, yönetim ve strateji desteği sağlıyor. Yenilikçi GSYF, FounderOne GSYF ve Arya GSYF gibi fonlarla ülkemizde önemli girişim sermayesi yatırımlarına öncülük ediyor.
2025’te 21 şirkete 133 milyon ABD Doları yatırım yaptık; Nishane, Orka Banyo, Sneaks Up, Stay Otel gibi markaların küresel büyümesini destekledik. Maxis, bugüne kadar 95 şirkete yaklaşık 350 milyon ABD Doları yatırım yaptı ve 500 milyon ABD Dolarına yaklaşan portföy büyüklüğüyle girişim sermayesi alanında lider konumda.
yılına kadar yönettiği fonlarda 1 milyar ABD Doları varlık büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz.
"Moka United ve RUUT ile İngiltere pazarında dijital bankacılıkta global bir oyuncu olacağız."
Harvard Üniversitesi ile kurduğumuz Enlila küresel sağlık ekosisteminde bir başarı hikayesine dönüşebilir.
Bankamızın ikinci yüzyılının ilk yılında bilim ve teknoloji alanında küresel çapta değer yaratacak önemli bir iş birliğine daha imza attık. Şirketlere “akıllı sermaye” ile değer katan iştirakimiz İş Girişim, obezite ve yaşa bağlı hastalıklar için yeni tedavilerin geliştirilmesine finansman sağlayarak tıbbi ihtiyaçlara yönelik uygulanabilir çözümler üretmek üzere Harvard Üniversitesi ile ortak Enlila adlı biyoteknoloji girişimini hayata geçirdi. Yaklaşık 100 milyon ABD dolar değerlemesi bulunan Enlila’da, halihazırda devam eden ortaklık görüşmelerinin finalize edilmesiyle birlikte, 2025 yılı son çeyreğinde Harvard Üniversitesi’nin %10’luk pay sahibi olması planlanıyor.
Harvard Üniversitesi profesörlerinden Sn. Gökhan Hotamışlıgil'in öncülüğünde Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi bünyesindeki Hotamışlıgil Laboratuvarındaki çalışmaları destekleyecek olan bu yenilikçi girişim, FABP4 proteinin metabolik hastalıklar üzerindeki etkilerini inceleyip, bu hedefe yönelik antikorlar geliştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Enlila’nın bilimin ve finansın gücünü akademi-endüstri iş birliği çatısında birleştirerek kaliteli ve hastalıksız bir yaşam için yepyeni kapılar açacağına inanıyoruz. Bu ortaklık, bizim için sadece finansal bir yatırım değil insanlığa umut veren bir vizyonun parçası olmak anlamına geliyor.
Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ile farklı karakterizasyon seviyelerinde ve çeşitli stratejilerle geliştirilen antikorlar, FABP4 proteiniyle bağlanma özellikleri açısından test edilerek klinik öncesi modellerde değerlendirildi. Bu süreç sonunda FABP4 proteininin nötralizasyonunu hedefleyen ve başarılı sonuçlar ortaya koyan öncü molekül (CA33), detaylı moleküler analizlerle derinlemesine incelendi. Hayvan modellerinde elde edilen sonuçlara göre CA33 molekülü diyabet, obezite, karaciğer yağlanması, kardiyovasküler hastalıklar, astım ve yaşlanmaya bağlı kronik patolojilerde umut verici etkiler ortaya koydu.
Mevcut durumda Araştırmaya Yönelik Yeni İlaç (IND) başvurusu öncesi aşamada bulunan CA33 molekülü için optimizasyon çalışmalarının tamamlanması ve 2026 yılı içinde FDA’ye (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) resmi başvuruyu yaparak ileriki aşamalara geçilmesi hedefleniyor.
Hotamışlıgil Laboratuvarı'nda 10 yıl boyunca yapılacak çalışmaların destekleneceği, mevcut 5 patent ailesi altında 36 patentin fikri mülkiyet haklarının Enlila sahipliğine alındığı ve gelecekte ortaya çıkabilecek buluşların lisans kullanım hakları kapsamında Türkiye’den dünyaya sunulmasının hedeflendiği proje kapsamında Enlila’nın Harvard’a yaklaşık 39 milyon ABD doları tutarında finansal taahhüdü bulunuyor.
İş Girişim tarafından gerçekleştirilmesi planlanan yatırım ile Harvard gibi dünyanın önde gelen bir bilim yuvasında Türk bilim insanlarının öncülüğünde doğan vizyonun, yerli sermaye ile desteklenerek küresel sağlık ekosisteminde bir başarı hikâyesine dönüşeceğine yürekten inanıyorum.
Maxitech ile Silikon Vadisi’nde dünyanın en önemli girişimcilik ve yatırım ekosistemindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Verimlilik artışı ve sürdülebilir kalkınma önündeki engellerin aşılmasının anahtarı girişimcilikte
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın