Galatasaray-Bodo/Glimt Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda? Galatasaray-Bodo/Glimt Maçı Bilet Fiyatları Ne Kadar?

17.10.2025 - 12:13

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ligi'n 3. haftasında Galatasaray, Norveç'in temsilcisi Bodo/Glimt'i kendi evinde ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray ve Bodo/Glimt arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının tarihi, saati ise şimdiden merak ediliyor. Peki Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? hangi kanalda?

İşte, detaylar...

Galatasaray-Bodo/Glimt Maçı Ne Zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu 3. hafta maçları, 21-22 Ekim tarihlerinde futbolseverlerle buluşacak. Ligi'n 3. haftasında Galatasaray, Norveç'in Bodo/Glimt takımıyla 22 Ekim 2025 Çarşamba günü sahaya çıkacak. 

Galatasaray ile Bodo/Glimt Arasındaki Maç Ne Zaman?

Futbol dünyasının nefesini tutarak beklediği karşılaşma, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

Galatasaray-Bodo/Glimt Maçı Hangi Kanalda?

Galatasaray'ın, Norveç'in Bodo/Glimt takımıyla yapacağı heyecan yüklü karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Bodo/Glimt Maç Nerede? Hangi Stadyumda Oynanacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç'in Bodo Glimt takımını evinde ağırlayacak. Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma RAMS Park'ta gerçekleşecek. 

Galatasaray, bu zorlu karşılaşmayı kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi ve Şampiyonlar Ligi'nde ise 18. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

Galatasaray-Bodo/Glimt Maçı Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkıyor?

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı biletleri 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 14.00’te satışa çıkıyor. Biletler, Passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. 

Galatasaray-Bodo/Glimt Maçı Bilet Fiyatları: 

Passo üzerinden satışa sunulacak olan bilet fiyatlarının en düşük 2 bin TL, en yüksek ise 40 bin TL olacağı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi Galatasaray Maç Takvimi

  • 22 Ekim: Galatasaray Bodo /Glimt (E) 19.45

  • 5 Kasım: Ajax Galatasaray (D) 23.00

  • 25 Kasım: Galatasaray R. Union Saint Gilloise (E) 20.45

  • 9 Aralık: AS Monaco Galatasaray 23.00

  • 21 Ocak: Galatasaray Atletico Madrid (E) 20.45

  • 28 Ocak: Manchester City Galatasaray (D) 23.00

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 

2025-2026 Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşan Sarı Kırmızılı takım, maça 1-0 önde başlamasına rağmen 5-1'lik skorla kaybetti. Ancak, iç sahada Liverpool ile oynadığı maçta 1-0'lık skorla galip geldi.

Bodo maçı öncesinde, Liverpool karşısında ilk 3 puanını alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 21. sırada yer alıyor.

