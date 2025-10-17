Galatasaray-Bodo/Glimt Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda? Galatasaray-Bodo/Glimt Maçı Bilet Fiyatları Ne Kadar?

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ligi'n 3. haftasında Galatasaray, Norveç'in temsilcisi Bodo/Glimt'i kendi evinde ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray ve Bodo/Glimt arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının tarihi, saati ise şimdiden merak ediliyor. Peki Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? hangi kanalda?

İşte, detaylar...