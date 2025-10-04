onedio
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde İlk 11'ler Belli Oldu

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
04.10.2025 - 19:00

Dev derbiye dakikalar kala Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın ilk 11'leri belli oldu.

RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak maça artık dakikalar kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynayıp oynamayacağı merak edilen isimlerden Osimhen ve Abraham ilk 11'de başlıyor. 

Yasin Kol'un hakemliğinde oynanacak maç beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray'ın ilk 11'i ve yedekleri:

Galatasaray'ın ilk 11'i ve yedekleri:

Misafir takım Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kadro tercihi de bu şekilde oldu:

Misafir takım Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kadro tercihi de bu şekilde oldu:

Hakan Karakoca
