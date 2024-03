Forbes Açıkladı: 2023 Yılının En Çok Kazanan Hollywood Yıldızlarının Kazancı Sizi Şaşırtabilir!

Net Kazanç: 41 milyon dolar

Toplam Kazanç: 48 milyon dolar

Özellikle aksiyon filmlerindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan İngiliz aktör ve film yapımcısı Jason Statham, aynı zamanda bir dövüş sanatları uzmanı ve eski dalışçı. Statham, ilk olarak 1990'ların sonunda Guy Ritchie'nin 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels' ve 'Snatch' filmlerindeki rolleriyle tanındı. Daha sonra 'The Transporter' serisi, 'Crank' serisi, 'The Bank Job', 'War', 'The Expendables' serisi, 'The Mechanic' serisi ve 'Fast & Furious' serisi gibi birçok popüler filmde rol aldı.

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Jason Statham, özellikle son iki on yıldır karşısına çıkan her fırsatı kara dönüştürüyor. 56 yaşındaki usta oyuncu, 2023 yılında üç büyük bütçeli film serisinde başrol olarak karşımıza çıktı. Bunlar Hızlı ve Öfkeli 10, Megajaws 2 ve Cehennem Melekleri 4 filmleriydi. Statham, ayrıca Guy Ritchie'nin yönettiği 'Scam: Operation Fortune'da liderlik etti.

Geçtiğimiz yılın en çok kazanan yıldızlarından biri olan İngiliz aktör, 2024 yılının henüz ilk çeyreği bitmeden en çok hasılat yapan filmine de imza attı. “Beekeeper: Revenge Network” filminin başrol oyuncusu olan Statham'ın kariyerinde yükselmeye devam ediyor.