Forbes Açıkladı: 2023 Yılının En Çok Kazanan Hollywood Yıldızlarının Kazancı Sizi Şaşırtabilir!

Net Kazanç: 24 milyon dolar

Toplam Kazanç: 28 milyon dolar

Amerikalı bir aktör, yönetmen ve yapımcı Denzel Washington, geniş bir yelpazede karakterleri canlandırma yeteneği ve etkileyici performanslarıyla büyük beğeni topluyor. Washington, kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış ve birçok kez Oscar ödülüne aday gösterilmiş, 'Ben bir hikaye anlatıcısıyım ve benim işim insanları eğlendirmek.' sözüyle tanından dünyaca ünlü bir yıldız.

Washington, 'Malcolm X', 'The Hurricane', 'Remember the Titans', 'Flight' ve 'Fences' gibi filmlerdeki performansları ile milyonları kendisine hayran bırakmıştır. Yönetmenliğini üstlendiği filmler arasında en çok dikkat çekenler ise 'Fences', 'The Great Debaters' ve 'Antwone Fisher' olmuştur.

Bildiğiniz gibi 'The Equalizer' film serisinin üçüncü filmi 2023 yılında vizyona girdi. Üç film de gişede 190 milyon doların üzerinde bir gelir elde etti. 69 yaşındaki aktör Denzel Washington, bu başarının kaynağı olarak gösterildi.