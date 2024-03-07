Forbes Açıkladı: 2023 Yılının En Çok Kazanan Hollywood Yıldızlarının Kazancı Sizi Şaşırtabilir!
Forbes Açıkladı: 2023 Yılının En Çok Kazanan Hollywood Yıldızlarının Kazancı Sizi Şaşırtabilir!
Kaynak: https://www.forbes.com/sites/mattcrai...
Forbes, 2023 yılının en çok kazanan Hollywood yıldızlarını belirledi. Bu yıl listenin ilk sırasında yer alan isim sinema dünyasını şaşırttı. Listede Adam Sandler, Tom Cruise, Margot Robbie de var. Gelin, listeye birlikte göz atalım!
İşte, 2023 yılında Hollywood'un en çok kazanan oyuncuları... 👇
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10. Denzel Washington
9. Ben Affleck
8. Jason Statham
7. Leonardo DiCaprio
6. Jennifer Aniston
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5. Matt Damon
4. Ryan Gosling
3. Tom Cruise
2. Margot Robbie
1. Adam Sandler
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