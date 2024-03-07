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Forbes Açıkladı: 2023 Yılının En Çok Kazanan Hollywood Yıldızlarının Kazancı Sizi Şaşırtabilir!

Forbes Açıkladı: 2023 Yılının En Çok Kazanan Hollywood Yıldızlarının Kazancı Sizi Şaşırtabilir!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
07.03.2024 - 03:25 Son Güncelleme: 07.03.2024 - 03:26

Forbes, 2023 yılının en çok kazanan Hollywood yıldızlarını belirledi. Bu yıl listenin ilk sırasında yer alan isim sinema dünyasını şaşırttı. Listede Adam Sandler, Tom Cruise, Margot Robbie de var. Gelin, listeye birlikte göz atalım! 

İşte, 2023 yılında Hollywood'un en çok kazanan oyuncuları... 👇

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/mattcrai...
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10. Denzel Washington

10. Denzel Washington

Net Kazanç: 24 milyon dolar

Toplam Kazanç: 28 milyon dolar

Amerikalı bir aktör, yönetmen ve yapımcı Denzel Washington, geniş bir yelpazede karakterleri canlandırma yeteneği ve etkileyici performanslarıyla büyük beğeni topluyor. Washington, kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış ve birçok kez Oscar ödülüne aday gösterilmiş, 'Ben bir hikaye anlatıcısıyım ve benim işim insanları eğlendirmek.' sözüyle tanından dünyaca ünlü bir yıldız. 

Washington, 'Malcolm X', 'The Hurricane', 'Remember the Titans', 'Flight' ve 'Fences' gibi filmlerdeki performansları ile milyonları kendisine hayran bırakmıştır. Yönetmenliğini üstlendiği filmler arasında en çok dikkat çekenler ise 'Fences', 'The Great Debaters' ve 'Antwone Fisher' olmuştur. 

Bildiğiniz gibi 'The Equalizer' film serisinin üçüncü filmi 2023 yılında vizyona girdi. Üç film de gişede 190 milyon doların üzerinde bir gelir elde etti. 69 yaşındaki aktör Denzel Washington, bu başarının kaynağı olarak gösterildi.

9. Ben Affleck

9. Ben Affleck

Net Kazanç: 38 milyon dolar

Toplam Kazanç: 45 milyon dolar

Ben Affleck, Amerikan sinemasının en önemli isimlerinden biridir. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan Affleck, zamanla yeteneklerini geliştirerek hem oyuncu hem de yönetmen olarak önemli başarılara imza atıyor. 'Good Will Hunting' filmiyle Oscar ödülü kazanan Affleck, bu başarısını 'Argo' filmiyle de sürdürdü. Ayrıca 'Batman' karakterine hayat vererek popüler kültürde önemli bir yer edindi. 

Son yıllarda yakın dostu ve kendisi gibi yıldız bir oyuncu olan Matt Damon ile birlikte kurduğu Artists Equity stüdyosunun CEO'su olarak görev yapıyor. 51 yaşındaki Affleck, ünlü markaların reklam yüzü olarak da gelir elde etmeye devam ediyor. 

Yetenekli sanatçı, 'Air' adlı filmde üstlendiği yönetmenlik ve başrol oyunculuğu göreviyle, yapım henüz üretime dahi girmeden tahmini 130 milyon dolarlık bir satış ile Amazon'dan büyük bir gelir elde etti.

8. Jason Statham

8. Jason Statham

Net Kazanç: 41 milyon dolar

Toplam Kazanç: 48 milyon dolar

Özellikle aksiyon filmlerindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan İngiliz aktör ve film yapımcısı Jason Statham, aynı zamanda bir dövüş sanatları uzmanı ve eski dalışçı. Statham, ilk olarak 1990'ların sonunda Guy Ritchie'nin 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels' ve 'Snatch' filmlerindeki rolleriyle tanındı. Daha sonra 'The Transporter' serisi, 'Crank' serisi, 'The Bank Job', 'War', 'The Expendables' serisi, 'The Mechanic' serisi ve 'Fast & Furious' serisi gibi birçok popüler filmde rol aldı. 

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Jason Statham, özellikle son iki on yıldır karşısına çıkan her fırsatı kara dönüştürüyor. 56 yaşındaki usta oyuncu, 2023 yılında üç büyük bütçeli film serisinde başrol olarak karşımıza çıktı. Bunlar Hızlı ve Öfkeli 10, Megajaws 2 ve Cehennem Melekleri 4 filmleriydi. Statham, ayrıca Guy Ritchie'nin yönettiği 'Scam: Operation Fortune'da liderlik etti. 

Geçtiğimiz yılın en çok kazanan yıldızlarından biri olan İngiliz aktör, 2024 yılının henüz ilk çeyreği bitmeden en çok hasılat yapan filmine de imza attı. “Beekeeper: Revenge Network” filminin başrol oyuncusu olan Statham'ın kariyerinde yükselmeye devam ediyor.

7. Leonardo DiCaprio

7. Leonardo DiCaprio

Net Kazanç: 41 milyon dolar

Toplam Kazanç: 48 milyon dolar

Hollywood'un en yetenekli ve tanınmış aktörlerinden biri olan Amerikalı bir aktör ve film yapımcısı Leonardo DiCaprio, kariyerine çocukluk yıllarında başladı. 'Titanic', 'Inception', 'The Revenant' gibi filmlerdeki performanslarıyla büyük beğeni toplayan 49 yaşındaki ünlü aktör, 'The Revenant' filmiyle 2016 yılında En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. 

Oscar ödüllü aktör, 'The Killers of the Flower Moon' filminde cömert bir ücret almıştı. Daha sonra filmin AppleTV+'ta yayınlanmasıyla birlikte sinema gelirlerinden kendi payını da almaya başladı. Dünyaca ünlü yıldızın yeni projeleri ise şimdiden heyecan ve merak yarattı.

6. Jennifer Aniston

6. Jennifer Aniston

Net Kazanç: 42 milyon dolar

Toplam Kazanç: 56 milyon dolar

Amerikalı yıldız Jennifer Aniston, milyonların beğenisini toplayan unutulmaz dizi Friends'te 'Rachel Green' rolüyle gönüllere taht kurmayı başarmıştır. 

55 yaşındaki güzel oyuncu, ilk kez 1994 yılında yayınlanan ve 2004 yılında ekranlara veda eden 'Friends' dizisinden elde ettiği telif hakları sayesinde hayatı boyunca çalışmaya ihtiyaç duymayacak bir gelire sahip. Aniston, 2023 yılında ayrıca AppleTV+'ın popüler dizisi 'The Morning Show'da hem oyuncu hem de baş yapımcı olarak görev alarak bölüm başına 2 milyon dolar kazandı. Yıl boyunca Uber Eats, Pvolve Fitness, Vital Proteins gibi tanınmış markaların reklam yüzü oldu. Netflix'in 'Mystery in Paris' adlı yapımında ise Adam Sandler ile birlikte rol aldı. 

Aniston, aynı zamanda kendi saç bakım ürünleri serisi olan LolaVie ile de hem finansal hem profesyonel anlamda başarısını pekiştiriyor.

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5. Matt Damon

5. Matt Damon

Net Kazanç: 43 milyon dolar

Toplam Kazanç: 50 milyon dolar

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu ve senarist Matthew Paige Damon, başarılı projelerinin yanı sıra çocukluk arkadaşı ile kurduğu film yapım şirketiyle adından söz ettiriyor. Hollywood'un gözde isimleri Ben Affleck ve Damon'ın ortaklık kurduğu Artists Equity şirketin kazançları, oyuncuları ve kamera arkası ekiple paylaşılıyor.

Şirketin ilk projesi olan 'Air', Damon'ın başrolde olduğu ve Affleck'in yönettiği bir film, henüz üretime dahi girmeden; tahmini 130 milyon dolara Amazon'a satıldı. Bu miktar, filmin bütçesini aşan bir tutardı ve projenin rahat bir şekilde ilerlemesini sağladı. 53 yaşındaki aktör, 'Oppenheimer' filmindeki yan rolü için, filmin büyük kısmından küçük bir pay aldı. Normal ücretinin çok altında olan 4 milyon dolarlık bir ücreti kabul eden yetenekli yıldız, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filminde adından ses getirmeyi başardı.

4. Ryan Gosling

4. Ryan Gosling

Net Kazanç: 43 milyon dolar

Toplam Kazanç: 50 milyon dolar

Kanadalı yıldız Ryan Thomas Gosling, The Notebook, Half Nelson, Cinayet Gecesi ve La La Land filmlerindeki rolleri ile tanınıyor. Hollywood'un sevilen aktörü Gosling, 2023 yılında Barbie'nin Ken'i olarak yılın en büyük filminde rol aldı! 

43 yaşındaki ünlü aktör, dünya çapında 1,45 milyar dolarlık bir hasılat elde eden Barbie filmindeki rolüyle kariyerindeki en yüksek kazançlı dönemlerden birini yaşadı. Ayrıca filmde yer alan ve dünya çapında büyük beğeni toplayan romantik şarkı 'I'm Just Ken' Spotify'da 100 milyonun üzerinde dinlenme sayısı ile ekstra bir kazanç sağladı.

3. Tom Cruise

3. Tom Cruise

Net Kazanç: 45 milyon dolar

Toplam Kazanç: 53 milyon dolar

Amerika Birleşik Devletleri'nin en tanınmış ve sevilen aktörlerinden biri olan Tom Cruise, aynı zamanda bir film yapımcısı. Hollywood'un en tanınmış yüzlerinden biri olan ve kariyeri boyunca birçok unutulmaz performanslar sergileyen Cruise, 2023 yılında da dillerden düşmeyen 'Mission: Impossible' serisinin yeni filmiyle gündemdeydi. 

61 yaşındaki ünlü aktör hâlâ cesur performanslarıyla geleneksel inanışa meydan okuyor. Yılların eskitemediği yıldız, son yıllarda oyunculara nasıl ödeme yapılacağı konusundaki değişen standartlara da meydan okuyor. Cruise, sinema dünyasında hayranlıkla bakılan 'ilk dolar brüt' sözleşmesini hâlâ talep edebilen son aktör. Bu, filmin vizyona girdiği andan itibaren gişe ve diğer gelirlerin belirli bir yüzdesini, hatta filmin vizyona girmeden önce bile elde ediyor. Bu, gerekirse stüdyonun yatırımını telafi ettiği anlamına geliyor.

2. Margot Robbie

2. Margot Robbie

Net Kazanç: 59 milyon dolar

Toplam Kazanç: 78 milyon doları

Avustralya'da dünyaya gelen Margot Robbie, Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri haline geldi. Genç yaşına rağmen kendi yolunu çizerek Hollywood'un zirvesine tırmanan Robbie'nin başrolünde oynadığı 'Barbie' adlı film, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında gişede büyük bir çıkış yaptı. Dünya çapında 1,45 milyar dolarlık bir hasılat elde etti ve lisanslama ile ortaklık anlaşmalarından da ciddi miktarda gelir sağladı. Filmin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olan Robbie, Forbes dergisinin tahminlerine göre, toplam karın yaklaşık yüzde 12,5'ini, yani 60 milyon dolardan fazlasını kazandı.

Robbie'nin aynı zamanda sahibi olduğu ve son zamanlarda oldukça saygın bir konuma yükselen LuckyChap yapım şirketi, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan hiciv filmi 'Saltburn'ün de yapımını üstlendi. Robbie, bu filmle büyük bir başarı yakaladı ve Şubat ayında 'Saltburn' filmiyle birlikte anılan Warner Bros. stüdyosuyla yeni ve özel bir anlaşma imzaladı.

1. Adam Sandler

1. Adam Sandler

Net Kazanç: 73 milyon dolar

Toplam Kazanç: 97 milyon dolar

Amerikalı bir aktör, komedyen, senarist, film yapımcısı ve müzisyen Adam Sandler, 2002 yılından beri ilk kez listenin zirvesinde yer alıyor!

Netflix'in 'Mystery in Paris' adlı yapımı, yayınlandıktan sonraki ilk üç ay boyunca dünya genelinde toplamda 173 milyon saat izlendi. Film, 90 farklı ülkede en çok izlenenler listesine girdi. Bu başarının ardından, Netflix için 2023 yılında stand-up komedi turnesinde 40'tan fazla gösteri yapan ünlü oyuncu yoğun programında üç film projesinde de yer aldı.

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