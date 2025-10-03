Finanszone Yayın Hayatına Başladı! TAV Havalimanları'nın ‘Temettü' Kararını Açık Açık'ta Duyurdu
YouTube kanalı Finanszone, Türkiye’nin en büyük dijital medya grubu Mediazone öncülüğünde yayına başladı. İstanbul Portföy’ün sunduğu “Açık Açık” formatıyla izleyici karşısına çıkılan ilk bölümde, Güzem Yılmaz Ertem'in konuğu TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan oldu. Havacılık sektörünü genel hatlarıyla değerlendiren ve önemli bilgiler paylaşan Kaptan; 2026 yılı için umut verici ifadeler kullanırken, yatırımcının yüzünü güldürecek temettü sürprizini de ilk kez açıkladı.
Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getirecek YouTube kanalı Finanszone izleyiciyle buluştu.
"Havacılık kuvvetli. Umarım önümüzdeki yıl çok daha büyük rakamlar olacaktır"
Temettü içinse 2021'den bu yana vermediklerini hatırlatan Kaptan, bu süreçte önemli yatırımlar yaptıklarını açıkladı.
