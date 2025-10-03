Finanszone Yayın Hayatına Başladı! TAV Havalimanları'nın ‘Temettü' Kararını Açık Açık'ta Duyurdu

'2025'te globale paralel olarak biz de bir büyüme kaydediyoruz. Havacılık kuvvetli. Umarım önümüzdeki yıl çok daha büyük rakamlar olacaktır' diyen Kaptan, genel olarak 2025 hedeflerinin tutturulacağını belirterek 'Eylül ayındaki artış hem yılın geri kalanı için hem de 2026 yılı için umut verici oluyor' dedi.

Türkiye'deki kur hareketlerinin giderlerde TAV Havalimanları'nı olumsuz etkilediğini söyleyen Kaptan, 'Kuvvetli Euro'ya karşı kuvvetli Dolar bizim işimize geliyor. İkisi de biraz negatif gitti aslında.' diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl borsada en yüksek değer kazanan hisse olarak rekor kırdıklarını aktaran Kaptan, bu yıl ise ucuz kaldıklarını söyledi.