Finanszone Yayın Hayatına Başladı! TAV Havalimanları'nın ‘Temettü' Kararını Açık Açık'ta Duyurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.10.2025 - 15:26

YouTube kanalı Finanszone, Türkiye’nin en büyük dijital medya grubu Mediazone öncülüğünde yayına başladı. İstanbul Portföy’ün sunduğu “Açık Açık” formatıyla izleyici karşısına çıkılan ilk bölümde, Güzem Yılmaz Ertem'in konuğu TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan oldu. Havacılık sektörünü genel hatlarıyla değerlendiren ve önemli bilgiler paylaşan Kaptan; 2026 yılı için umut verici ifadeler kullanırken, yatırımcının yüzünü güldürecek temettü sürprizini de ilk kez açıkladı.

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getirecek YouTube kanalı Finanszone izleyiciyle buluştu.

Türkiye’nin en büyük dijital medya grubu Mediazone'un katkılarıyla yayın hayatına başlayan Finanszone kanalı, “Açık Açık” formatıyla izleyici karşısına çıktı.

Açık Açık'ın açılış bölümünde Güzem Yılmaz Ertem'in ilk konuğu ise TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan oldu. Havacılık sektörünü genel hatlarıyla değerlendiren ve önemli bilgiler paylaşan Kaptan; aynı zamanda TAV özelinde dokuz aylık finansal sonuçları, yatırımların güncel durumunu, büyüme stratejilerini ve geleceğe dair beklentilerini paylaşarak yatırımcıları oldukça kritik konularda bilgilendirdi.

"Havacılık kuvvetli. Umarım önümüzdeki yıl çok daha büyük rakamlar olacaktır"

'2025'te globale paralel olarak biz de bir büyüme kaydediyoruz. Havacılık kuvvetli. Umarım önümüzdeki yıl çok daha büyük rakamlar olacaktır' diyen Kaptan, genel olarak 2025 hedeflerinin tutturulacağını belirterek 'Eylül ayındaki artış hem yılın geri kalanı için hem de 2026 yılı için umut verici oluyor' dedi.

Türkiye'deki kur hareketlerinin giderlerde TAV Havalimanları'nı olumsuz etkilediğini söyleyen Kaptan, 'Kuvvetli Euro'ya karşı kuvvetli Dolar bizim işimize geliyor. İkisi de biraz negatif gitti aslında.' diye konuştu. 

Geçtiğimiz yıl borsada en yüksek değer kazanan hisse olarak rekor kırdıklarını aktaran Kaptan, bu yıl ise ucuz kaldıklarını söyledi.

Temettü içinse 2021'den bu yana vermediklerini hatırlatan Kaptan, bu süreçte önemli yatırımlar yaptıklarını açıkladı.

2025'in güzel geçtiğinin altını çizen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı '2026 için temettü vermeyi düşünebiliriz' diyerek yatırımcıya sürpriz yaptı.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 gibi olacağını ancak önümüzdeki yıl ise bunun daha da düşeceğini öngördüklerini belirten Kaptan, bu durumun maliyet hesaplaması yapabilmek için çok önemli olduğunu söyledi. Faiz indirimlerinin devam etmesini beklediklerini aktaran Kaptan, 'Türkiye ekonomisi ne kadar kuvvetli olursa bizim için o kadar iyi. Bunun da önümüzdeki yıl daha da iyi olacağını düşünüyoruz' diye konuştu.

PROGRAMIN TAMAMINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ 👇

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
