Finansal Liberalizasyon Ne Demek? Gelişmekte Olan Ülkelerde Ne Kadar Gerekli?

Devletler bazen piyasalara müdahale edebiliyor, faiz oranlarıyla oynayabiliyor ya da sermaye ile ilgili kararlar alabiliyor. Finansal liberalizasyon sağladığında ise devlet piyasaya ve finansal işlere hiç müdahale etmiyor.

Her şey serbest!

Finansal liberalizasyon sağlandığında devlet faiz oranlarına karışmıyor. Krediler verilirken devlet karışmıyor ve piyasayı kendi haline bırakıyor. Finansal dünya da devlet müdahelesi olmadan yolunu buluyor.