Finansal Konularda Senin Güçlü Yanın Hangisi?
Para bazıları için sadece cüzdanda duran bir şey değil; karakter meselesi. Kimi ayın 3’ünde bütçe tablosu açar, kimi ayın 30’unda bu para nereye gitti? diye hayatı sorgular. Birimiz indirim görünce refleks olarak sepete ekler, diğerimiz aslında buna ihtiyacım yok diyerek gururla sayfayı kapatır. İşte tam bu noktada ortaya çıkan şey şudur: Hepimizin parayla kurduğu ilişki farklı ve bu ilişkinin içinde mutlaka güçlü olduğumuz bir alan var.
Bu test seni ne zengin ne de cimri ilan ediyor. Amacımız çok daha keyifli: Finansal konularda seni ayakta tutan o güçlü yönü bulmak. Plan yapma becerin mi seni öne çıkarıyor, yoksa risk alabilme cesaretin mi? Parayla arandaki bağ güven üzerine mi kurulu, yoksa denge mi üzerine mi? Günlük harcamalardan geleceğe bakış açına kadar uzanan bu sorular, finansal karakterinin en sağlam noktasını ortaya çıkaracak. Cevapları içgüdülerinle ver; çünkü bazen banka hesaplarından çok refleksler doğruyu söyler!
1. İlk olarak ayın başında maaş ya da harçlık eline geçtiğinde zihninden ilk geçen düşünce hangisi olur?
2. Bir arkadaşın ''sıfırdan geldim ve şu kadar para biriktirdim" dediğinde sen ne hissedersin?
3. Risk almadan da ilerlemenin mümkün olduğuna inanır mısın?
4. Beklenmedik bir masraf çıktığında (telefon bozulması gibi) yaptığın ilk şey nedir?
5. Finansal karar alırken hangisi seni daha çok tanımlar?
6. Para yönetiminin öğrenilebilir bir beceri olduğuna inanır mısın?
7. Bir yatırım sohbeti başladığında sen genelde nasıl davranırsın?
8. Peki ay sonunda paran arttıysa bunu genelde nasıl değerlendirirsin?
9. Son olarak küçük birikimlerin zamanla büyük farklar yaratacağına inanır mısın?
Finansal konularda senin güçlü yanın: Planlama ve kontrol!
Finansal konularda senin güçlü yanın: Denge kurabilme!
Finansal konularda senin güçlü yanın: Kendini önceden güvene almış olman!
Finansal konularda senin güçlü yanın: Fırsatları görme ve değerlendirme!
