Final Yapacağı Söylenen Stranger Things'le İlgili Netflix'ten Yeni Karar
Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things 5. sezonunun açılışını yaptı! Sezonun ilk dört bölümü yayınlanan Stranger Things öyle büyük bir ilgiyle karşılaştı ki kısa süreli olarak Netflix'in çökmesine yol açtı. Final sezonu olduğunun açıklanması ise sevenlerini üzüntüye boğdu. Ancak Netflix'ten seyircileri sevindirecek bir karar geldi!
Netflix'in en sevilen orijinal yapımlarından biri olan Stranger Things'in 5. sezonunun ilk 4 bölümü yayınlandı.
Netflix, Stranger Things'in finaliyle ilgili yeni bir karar aldı.
