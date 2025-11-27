onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Final Yapacağı Söylenen Stranger Things'le İlgili Netflix'ten Yeni Karar

Final Yapacağı Söylenen Stranger Things'le İlgili Netflix'ten Yeni Karar

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.11.2025 - 17:50

Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things 5. sezonunun açılışını yaptı! Sezonun ilk dört bölümü yayınlanan Stranger Things öyle büyük bir ilgiyle karşılaştı ki kısa süreli olarak Netflix'in çökmesine yol açtı. Final sezonu olduğunun açıklanması ise sevenlerini üzüntüye boğdu. Ancak Netflix'ten seyircileri sevindirecek bir karar geldi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netflix'in en sevilen orijinal yapımlarından biri olan Stranger Things'in 5. sezonunun ilk 4 bölümü yayınlandı.

Netflix'in en sevilen orijinal yapımlarından biri olan Stranger Things'in 5. sezonunun ilk 4 bölümü yayınlandı.

Dünya genelinde büyük ilgiyle karşılanan dizi Netflix'in bile çökmesine neden oldu. Hal böyle olunca final kararının seyircilerini ne kadar üzdüğünü takip etmek de zor değil elbette.

Netflix, Stranger Things'in finaliyle ilgili yeni bir karar aldı.

Netflix, Stranger Things'in finaliyle ilgili yeni bir karar aldı.

Stranger Things bitti mi diye merak edenlerin çok olduğu bu dönemde, Netflix CEO'su Ted Sarandos'tan bir açıklama geldi. Sarandos, “Hawkins, Indiana ve Upside Down’ın dünyası sona ermedi. Stranger Things, Netflix’in en büyük başarı hikâyelerinden biri oldu. Pek çok kişi yalnızca bu diziyi izlemek için platforma abone oldu. Devamı için büyük bir iştah var. Ana seri şimdi doğru zamanda bitiyor olabilir ama hikâye bitmeyecek.” açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın