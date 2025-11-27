Final Yapacağı Söylenen Stranger Things'le İlgili Netflix'ten Yeni Karar

Stranger Things bitti mi diye merak edenlerin çok olduğu bu dönemde, Netflix CEO'su Ted Sarandos'tan bir açıklama geldi. Sarandos, “Hawkins, Indiana ve Upside Down’ın dünyası sona ermedi. Stranger Things, Netflix’in en büyük başarı hikâyelerinden biri oldu. Pek çok kişi yalnızca bu diziyi izlemek için platforma abone oldu. Devamı için büyük bir iştah var. Ana seri şimdi doğru zamanda bitiyor olabilir ama hikâye bitmeyecek.” açıklamasında bulundu.