Fenerbahçe Olağanüstü Kongresinde İlk Sandık Sonuçları Belli Oldu
Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi bugün tamamlandı. Chobani Stadı yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenen kongrede üyeler, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Oy kullanma süreci saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona ererken, başkan adayları Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için sarı pusula kullanıldı.
Büyük bir rekabet içinde geçmesi beklenen yarışta ilk on sandık sonucu açıklandı.
17.00'de tamamlanan oy verme işleminin ardından sandık sonuçlarına geçildi.
İlk 10 sandık sonunda taraflar büyük bir heyecan yaşıyor.
İlk 20 sandıkta Saran seçimi önde götürüyor.
25 sandık sonunda Sadettin Saran üstünlüğünü koruyor.
Sadettin Saran 32 sandık sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ali Koç ile farkı biraz açmış görünüyor.
