onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Olağanüstü Kongresinde İlk Sandık Sonuçları Belli Oldu

Fenerbahçe Olağanüstü Kongresinde İlk Sandık Sonuçları Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.09.2025 - 19:17

Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi bugün tamamlandı. Chobani Stadı yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenen kongrede üyeler, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Oy kullanma süreci saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona ererken, başkan adayları Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için sarı pusula kullanıldı.

Büyük bir rekabet içinde geçmesi beklenen yarışta ilk on sandık sonucu açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

17.00'de tamamlanan oy verme işleminin ardından sandık sonuçlarına geçildi.

17.00'de tamamlanan oy verme işleminin ardından sandık sonuçlarına geçildi.

Ali Koç ve Sadettin Saran arasında geçen yarışta ilk on sandık sonucu geldi. Tarafların büyük bir heyecanla beklediği seçim yarışında ilk on sandıkta adaylardan Sadettin Saran'ın önde olduğu görülüyor.

İlk 10 sandık sonunda taraflar büyük bir heyecan yaşıyor.

İlk 10 sandık sonunda taraflar büyük bir heyecan yaşıyor.

İlk olarak 2, 4, 6, 16, 23, 24, 31, 38, 41 ve 50 numaralı sandıklardan sonuçlar geldi. 

Gelen sonuçlara göre Sadettin Saran oyların 1331'ini alırken mevcut başkan Ali Koç, 1195 oyda kaldı.

Oy sayımı sürüyor.

İlk 20 sandıkta Saran seçimi önde götürüyor.

İlk 20 sandıkta Saran seçimi önde götürüyor.

İlk on sandıkta öne geçen Saran, 20.sandık sonucunda da önde götürüyor. 

20 Sandık Sonucu

Ali Koç: 3643

Sadettin Saran. 3877

25 sandık sonunda Sadettin Saran üstünlüğünü koruyor.

25 sandık sonunda Sadettin Saran üstünlüğünü koruyor.

İlk 25 Sandık Sonucu

Ali Koç: 4842

Sadettin Saran: 5135

Bu sayı aynı zamanda 50 sandıklı seçimde sandıkların yarısının sayıldığı anlamına geliyor.

Sadettin Saran 32 sandık sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ali Koç ile farkı biraz açmış görünüyor.

Sadettin Saran 32 sandık sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ali Koç ile farkı biraz açmış görünüyor.

32 sandık sonucunda farkı 438 oya çıkardı. 

Ali Koç: 6550

Sadettin Saran: 6968

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın