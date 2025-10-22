onedio
Fenerbahçe Hisse: FENER Hisse Fiyatı ve Ayrıntıları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.10.2025 - 16:56

Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da işlem gören ve yatırımcının dikkatini çeken hisselerden biri. Spor kulübü hisseleri geleneksel finansal şirketlere kıyasla daha yüksek risk içerebilir. Borsa İstanbul'da FENER koduyla işlem gören Fenerbahçe hisse fiyatı merak ediliyor. İşte FENER hisse ayrıntıları...

Fenerbahçe Tarihi

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 yılında Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu. İlk renkleri sarı-beyaz olup, 1908-1909 sezonundan itibaren, kurucuları tarafından sarı lacivert olarak değiştirildi. Fenerbahçe'nin etkin şubeleri futbol, basketbol, voleybol, atletizm, boks, espor, kürek, masa tenisi, yelken ve yüzmedir.

Fenerbahçe Borsa İstanbul’a Ne Zaman Girdi?

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ya da kısaca Fenerbahçe Sportif AŞ, Fenerbahçe'nin sahibi olduğu tüm Fenerbahçe girişimlerini çatısı altında toplayan ortaklıktır. Fenerbahçe Sportif AŞ'nin hisse senetleri Borsa İstanbul'da 2004 Şubat'ında işlem görmeye başladı. Şirketin yüzde 84.90'ı doğrudan kulübe aittir.

Fenerbahçe Hisse Yorum

Fenerbahçe hisse piyasa değeri yaklaşık 12-15 milyar lira seviyesinde. Analistlere göre FENER hissesi kısa vadede ‘satış’ yönü baskın. Spor kulüpleri hisseleri, sponsorluk gelirleri, marka bilinirliği sayesinde ‘alternatif yatırım’ alanıdır. Spor sektörü performans, sponsorluklar, gelir gibi değişkenlere bağlı olması nedeniyle değişkenlik gösterir. Bu nedenle uzmanlar orta-uzun vadeli yatırım düşüncesiyle ele alınması gerektiğini belirtiyor. 

Fenerbahçe Hisse Faaliyet Alanı

Profesyonel futbol faaliyetlerinin devralınması ve işletilmesi.

Fenerbahçe FENER Hisse Fiyatı

FENER hisse fiyatı 22 Ekim 2025 Çarşamba tarihinde 10.04 TL’den işlem görüyor. Hissenin iki yıllık değişimi yüzde -1.48’dir.

Fenerbahçe Borsa Hisse Kodu Nedir?

Fenerbahçe Borsa İstanbul'da FENER koduyla işlem görüyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
