Fenerbahçe Hisse: FENER Hisse Fiyatı ve Ayrıntıları

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 yılında Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde kuruldu. İlk renkleri sarı-beyaz olup, 1908-1909 sezonundan itibaren, kurucuları tarafından sarı lacivert olarak değiştirildi. Fenerbahçe'nin etkin şubeleri futbol, basketbol, voleybol, atletizm, boks, espor, kürek, masa tenisi, yelken ve yüzmedir.

Fenerbahçe Borsa İstanbul’a Ne Zaman Girdi?

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ya da kısaca Fenerbahçe Sportif AŞ, Fenerbahçe'nin sahibi olduğu tüm Fenerbahçe girişimlerini çatısı altında toplayan ortaklıktır. Fenerbahçe Sportif AŞ'nin hisse senetleri Borsa İstanbul'da 2004 Şubat'ında işlem görmeye başladı. Şirketin yüzde 84.90'ı doğrudan kulübe aittir.