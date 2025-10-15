Feci Xiaomi Kazasının Ardından Elektrikli Otomobillere Büyük Değişiklik Geliyor

Yaşanan kazaların ardından Çin'in sosyal medya platformlarında konuyla ilgili bir hashtag açıldı. Daha önce de elektrikli araçlarda yeni bir düzenleme yapılması gündeme gelmişti. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, tüm binek araçlarda aracın 'hem içinden hem de dışından' erişilebilen mekanik kapı açma tertibatının bulunmasını zorunlu kılan bir düzenleme önermişti. Bu öneride, özellikle Tesla tarafından yaygınlaştırılan gömme kolların kaldırılması planlanıyor.

Öte yandan Tesla araçlar için de bir düzenleme gündeme geldi. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bazı Tesla Model Y kapı kolları için bir kusur soruşturması başlattı. Kurum, araçların elektrik kesintisi nedeniyle kapıları açamayan kişilerin yaralandığı veya hayatını kaybettiği bir dizi olayın gündem olmasının ardından soruşturma başlattı.

Çin'in teklifi, 22 Kasım'a kadar kamuoyunun geri bildirimlerine açık olacak. 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan kurallar kesinleşirsa, markaların halihazırda üretimde olan araçlarını güncellemesi için belli bir süre tanınacak.