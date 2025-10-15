Feci Xiaomi Kazasının Ardından Elektrikli Otomobillere Büyük Değişiklik Geliyor
Çin'de yaşanan bir trafik kazası, dünyanın gündeminde. Kazada Xiaomi'ye ait elektrikli bir aracın yandığı, sürücünün ise kapılar açılamadığı için kurtarılamadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda benzer bir kaza daha meydana gelmiş ve sürücü hayatını kaybetmişti.
Feci kazaların ardından elektrikli araçlar için yeni düzenleme ise yolda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin'de yaşanan feci kaza, dünyanın gündeminde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elektrikli otomobillerde tasarım değişiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın