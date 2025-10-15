onedio
Feci Xiaomi Kazasının Ardından Elektrikli Otomobillere Büyük Değişiklik Geliyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 20:55

Çin'de yaşanan bir trafik kazası, dünyanın gündeminde. Kazada Xiaomi'ye ait elektrikli bir aracın yandığı, sürücünün ise kapılar açılamadığı için kurtarılamadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda benzer bir kaza daha meydana gelmiş ve sürücü hayatını kaybetmişti.

Feci kazaların ardından elektrikli araçlar için yeni düzenleme ise yolda.

Çin'de yaşanan feci kaza, dünyanın gündeminde.

Çin'de yaşanan feci kaza, dünyanın gündeminde.

13 Ekim'de meydana gelen kazada, Xiaomi SU7 Ultra olduğu belirlenen bir araç, başka bir araçla çarpıştıktan sonra yol ortasındaki yeşil alana savruldu ve alev almaya başladı. Etraftaki vatandaşlar, sürücüyü çıkarmak için aracın kapısını açmaya veya camını kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Araç, kısa sürede tamamen yandı ve sürücü de kurtarılamadı.

Xiaomi aracının yanmasının ardından şirketin hisselerinde yaklaşık yüzde 9 düşüş yaşandı. Bu kaza dünya gündemine otururken geçmişte benzer bir kaza yaşandığı daha ortaya çıktı. Bu kazada ise üç kişi benzer şekilde hayatını kaybetmişti.

Elektrikli otomobillerde tasarım değişiyor.

Elektrikli otomobillerde tasarım değişiyor.

Yaşanan kazaların ardından Çin'in sosyal medya platformlarında konuyla ilgili bir hashtag açıldı. Daha önce de elektrikli araçlarda yeni bir düzenleme yapılması gündeme gelmişti. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, tüm binek araçlarda aracın 'hem içinden hem de dışından' erişilebilen mekanik kapı açma tertibatının bulunmasını zorunlu kılan bir düzenleme önermişti. Bu öneride, özellikle Tesla tarafından yaygınlaştırılan gömme kolların kaldırılması planlanıyor.

Öte yandan Tesla araçlar için de bir düzenleme gündeme geldi. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bazı Tesla Model Y kapı kolları için bir kusur soruşturması başlattı. Kurum, araçların elektrik kesintisi nedeniyle kapıları açamayan kişilerin yaralandığı veya hayatını kaybettiği bir dizi olayın gündem olmasının ardından soruşturma başlattı.

Çin'in teklifi, 22 Kasım'a kadar kamuoyunun geri bildirimlerine açık olacak. 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan kurallar kesinleşirsa, markaların halihazırda üretimde olan araçlarını güncellemesi için belli bir süre tanınacak.

