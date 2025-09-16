Favori Yemeklerini Söyle, Vücut Tipini Söyleyelim!
Yemek tercihlerin sadece damak tadını değil, aynı zamanda yaşam tarzını da ortaya koyuyor. Kimimiz tatlısız yapamaz, kimimiz fast food görünce dayanamadan saldırır, kimimiz de sağlıklı tabakların peşinden koşar. Peki, bu seçimlerin vücut tipini nasıl ele verdiğini hiç düşündün mü?
Hadi bakalım, yemek tutkuların seni nasıl bir vücut tipine götürüyor?
1. Kahvaltıda hangisini tercih edersin?
2. Ara öğünde elin en çok hangisine gider?
3. Favori fast food’un hangisi?
4. Tatlı denince ilk aklına gelen?
5. Akşam yemeğinde en çok tercih ettiğin?
6. Dışarıda yemek yiyeceksen tercihin?
7. İçecek tercihin ne olur?
8. “Gece acıktım” dediğinde dolaptan ne çıkarırsın?
9. Favori geleneksel yemeklerden hangisi?
10. Favori kahven?
Elma Vücut Tipi
Armut Vücut Tipi
Dikdörtgen Vücut Tipi
Kum Saati Vücut Tipi
