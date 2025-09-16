onedio
Favori Yemeklerini Söyle, Vücut Tipini Söyleyelim!

16.09.2025 - 17:03

Yemek tercihlerin sadece damak tadını değil, aynı zamanda yaşam tarzını da ortaya koyuyor. Kimimiz tatlısız yapamaz, kimimiz fast food görünce dayanamadan saldırır, kimimiz de sağlıklı tabakların peşinden koşar. Peki, bu seçimlerin vücut tipini nasıl ele verdiğini hiç düşündün mü?

Hadi bakalım, yemek tutkuların seni nasıl bir vücut tipine götürüyor?

1. Kahvaltıda hangisini tercih edersin?

2. Ara öğünde elin en çok hangisine gider?

3. Favori fast food’un hangisi?

4. Tatlı denince ilk aklına gelen?

5. Akşam yemeğinde en çok tercih ettiğin?

6. Dışarıda yemek yiyeceksen tercihin?

7. İçecek tercihin ne olur?

8. “Gece acıktım” dediğinde dolaptan ne çıkarırsın?

9. Favori geleneksel yemeklerden hangisi?

10. Favori kahven?

Elma Vücut Tipi

Sen daha çok enerjisini anlık tatminlerle yaşayan, fast food ve tatlıya düşkün birisin. Pizza, hamburger ve çikolata gibi tercihler sana mutluluk veriyor. Bu nedenle vücudun daha çok üst bölgede kilo depolamaya yatkın. Enerjin yüksek, hayata karşı keyifli bir bakış açın var. Yeme alışkanlıkların çoğu zaman hızlı tempoya ayak uydurmaktan kaynaklanıyor. Çoğu zaman açlığını bastıracak pratik yiyecekler seçiyorsun. Bu da seni daha hareketli, spontane ama aynı zamanda düzensiz bir hale getiriyor. Daha sağlıklı tercihler yapmayı öğrenirsen vücudunun enerjisi dengeye oturur. Ancak seni sen yapan da bu spontane halin ve yemeklerden aldığın keyif.

Armut Vücut Tipi

Sen daha çok ev yemeklerini ve geleneksel tatları seven birisin. Dolma, baklava, pilav gibi seçimler yapıyorsun. Bu da senin vücudunun daha çok alt bölgede kilo depolamasına neden oluyor. Ruhun da en az miden kadar “yerli ve köklü”. Sana göre yemek sadece açlığı bastırmak değil, bir kültür ve keyif. Sofra düzenini, birlikte yemek yemeyi önemsiyorsun. Bu da seni sevecen, paylaşımcı ve sıcak kanlı yapıyor. Armut tipi vücut, sabırlı ve kalıcı sonuçlara açık olmayı simgeler. Sen de ilişkilerinde ve hayata bakışında sabırlı bir insansın.

Dikdörtgen Vücut Tipi

Sen tercihlerinde daha hafif, dengeli ve sağlıklı seçimlere yöneliyorsun. Yulaf, balık, salata, smoothie gibi yiyecekler favorin. Bu tercihler vücudunun daha fit ve dengeli bir yapıya sahip olmasına katkı sağlıyor. Sen hayatında düzeni, planı ve istikrarı seviyorsun. Yeme alışkanlıkların, aslında karakterini de yansıtıyor: bilinçli, kendine dikkat eden ve sorumluluk sahibi birisin. Dikdörtgen tip, çoğu zaman sağlıklı alışkanlıkların sonucudur. Sen de ruhunla bedenin arasında sağlam bir denge kurmuşsun.

Kum Saati Vücut Tipi

Sen hem tatlıyı hem tuzluyu dengeli tüketebilen birisin. Cheesecake kadar salataya da değer veriyorsun. Yemek tercihlerinde çeşitlilik var. Bu da vücudunun orantılı kilo alıp vermesine neden oluyor. Sen hayatı çok yönlü yaşayan, hem eğlenceli hem de düzenli kalabilen bir insansın. Her şeyden biraz almayı seviyorsun ama aşırılıklara kaçmamaya çalışıyorsun. Bu seni sosyal, dengeli ve çekici biri yapıyor. Kum saati tipi, cazibeyi ve uyumu simgeler. Sen de hem ruhunda hem vücudunda bu uyumu taşıyorsun.

