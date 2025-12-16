onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Faturadan Tasarruf Etme Zamanı: Pencerelerin Kış Modunu Açmayı Unutmayın!

Faturadan Tasarruf Etme Zamanı: Pencerelerin Kış Modunu Açmayı Unutmayın!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 14:42

Kış, iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Kış aylarında doğal gaz kullanımı nedeniyle faturalarımız bir hayli yüksek geliyor. Sadece doğal gaz değil, elektrik faturası da yaz aylarına göre artıyor. Bu nedenle birçok kişi doğal gaz faturasından tasarruf etmenin yollarını arıyor. 

Peki pencerelerinizde kış ayarı olduğunu ve bu ayar sayesinde tasarruf edebileceğinizi biliyor muydunuz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğal gazda tasarruf etmenin yollarını arayanlardan mısınız?

Doğal gazda tasarruf etmenin yollarını arayanlardan mısınız?

Kış geldi çattı, haliyle doğal gaz faturaları da arttı. Pek çok kişi nasıl tasarruf edebileceğini düşünmeye başladı. Uzmanlar, öncelikle peteklerin temizliğinin yapılmasını ve kombinin bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor. Bu tavsiyelere ek olarak yapabileceğiniz birkaç yöntem daha bulunuyor:

  • Evinizi sabit bir derecede tutmak

Eğer gündüzleri kombiyi kapatıyorsanız tasarruf etmiş olmuyorsunuz! Aksine, evinizi yeniden ısıtmak için çalışan kombiniz daha fazla enerji harcıyor.

  • Alüminyum folyo kullanmak

Peteklerinizin arkasına alüminyum folyo koyarak ısının evin içine yayılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer ısı yalıtımı yoksa, evinizin ısısı çok çabuk bir şekilde kaybolacaktır.

  • Peteklerin önünü kapatmamak

Eğer peteklerinizin önünde koltuk, perde gibi eşyalar varsa peteklerin yaydığı ısının oda içerisine yayılması biraz daha zaman alacaktır.

Basit bir öneri daha: Pencerelerin kış ayarını yapmak!

Basit bir öneri daha: Pencerelerin kış ayarını yapmak!

Çoğu pencerede yaz kış ayarını yapmak için kilit mekanizması bulunur. Bu mekanizma pencerenin yan tarafında, çerçeve ile birleştiği noktadadır. Yuvarlak kısmın ortası, görselde de görüldüğü üzere, altıgen şeklindedir. Yaz kış ayarını bu mekanizma ile yapabilirsiniz.

Bir tornavidayı şeklin altıgen kısmına sokarak kilidi hareket ettirin. Yalnızca 90 derece döndürmeniz yeterlidir. Silindir kilidin üzerindeki çentik, sola içeri dönük ise lastik daha fazla sıkışmış demektir. Bu da hava girişinin azaldığına işaret eder. Yani kış aylarında bu ayara getirerek faturalarınızda tasarruf edebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın