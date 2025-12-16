Faturadan Tasarruf Etme Zamanı: Pencerelerin Kış Modunu Açmayı Unutmayın!

Kış geldi çattı, haliyle doğal gaz faturaları da arttı. Pek çok kişi nasıl tasarruf edebileceğini düşünmeye başladı. Uzmanlar, öncelikle peteklerin temizliğinin yapılmasını ve kombinin bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor. Bu tavsiyelere ek olarak yapabileceğiniz birkaç yöntem daha bulunuyor:

Evinizi sabit bir derecede tutmak

Eğer gündüzleri kombiyi kapatıyorsanız tasarruf etmiş olmuyorsunuz! Aksine, evinizi yeniden ısıtmak için çalışan kombiniz daha fazla enerji harcıyor.

Alüminyum folyo kullanmak

Peteklerinizin arkasına alüminyum folyo koyarak ısının evin içine yayılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer ısı yalıtımı yoksa, evinizin ısısı çok çabuk bir şekilde kaybolacaktır.

Peteklerin önünü kapatmamak

Eğer peteklerinizin önünde koltuk, perde gibi eşyalar varsa peteklerin yaydığı ısının oda içerisine yayılması biraz daha zaman alacaktır.