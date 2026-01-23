Farklı Gelir Gruplarında Harcama Alışkanlıkları Nasıl Şekilleniyor?
Gelir seviyesi değiştikçe para harcama şekli de adeta karakter değiştiriyor. Aynı ürün, aynı hizmet ama bambaşka öncelikler, bambaşka stresler… Herkesin harcama alışkanlıkları farklı şekillerde şekilleniyor. Şimdi farklı gelir gruplarında harcama alışkanlıkları nasıl şekilleniyor birlikte bakalım!
Düşük gelir grubunda harcama tamamen hayatta kalma refleksiyle yapılıyor.
Alt-orta gelir grubunda her alışveriş mantık sınavına giriyor.
Orta gelir grubunda ise denge arayışı harcamayı şekillendiriyor.
Üst-orta gelir grubunda zaman paradan daha kıymetli.
Yüksek gelir grubunda harcama deneyime dönüşüyor.
Çok yüksek gelir grubunda ise harcama görünmez hale geliyor.
Gelir düştükçe harcamalar daha duygusal hale geliyor.
Gelir arttıkça harcamalar daha stratejik planlanıyor.

