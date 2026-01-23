Farklı Gelir Gruplarında Harcama Alışkanlıkları Nasıl Şekilleniyor?

Bu grupta harcama planı yerine ihtiyaç listesi bulunuyor. Öncelik her zaman barınma, fatura ve gıdada, geri kalan her şey ise kısmet! İndirim, kampanya ve etiket karşılaştırma bir hobiden çok zorunluluk halini alıyor. Plansız bir harcama anksiyete yaratıyor zira telafisi yok. Kalite değil fiyat belirleyici oluyor ama ucuz olanın uzun vadede pahalıya patladığı sıkça yaşanıyor. Küçük lüksler genelde vicdan azabıyla alınıyor. Haliyle de harcama özgürlüğünün yerine harcamadan kaçınma becerisi gelişmiş oluyor.