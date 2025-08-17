onedio
article/share
Fahiş Site Aidatları İçin Bakanlık Tarafından Sıkı Denetim Geliyor

Fahiş Site Aidatları İçin Bakanlık Tarafından Sıkı Denetim Geliyor

Hakan Karakoca
17.08.2025 - 22:18
17.08.2025 - 22:18

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site sakinlerinden alınan yüksek aidatlar nedeniyle yeni bir düzenlemenin hazırlandığını açıkladı. Bakanlık, site yönetimlerini sıkı denetimden geçirecek ve yönetim şirketlerini performans kriterlerine göre değerlendirecek.

Site yönetimlerinde denetimler artırılacak. Bakanlık konunun takipçisi olacağını açıkladı.

Site yönetimlerinde denetimler artırılacak. Bakanlık konunun takipçisi olacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların şikayetçi olduğu yüksek site aidatlarına karşı kapsamlı bir denetim sistemi hayata geçiriyor. Bakan Murat Kurum, site yönetimlerinin artık daha sıkı bir şekilde denetleneceğini belirterek, yönetim şirketlerinin performanslarına göre sınıflandırılacağını ve gelir-gider takibinin titizlikle yapılacağını açıkladı. Bu uygulama sayesinde aidatların daha adil bir seviyeye çekilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenleme ile aidatlar konusundaki yol haritası da şekilleniyor.

Yeni düzenleme ile aidatlar konusundaki yol haritası da şekilleniyor.

Yeni düzenleme ile site aidatlarında şeffaflık artırılıyor ve yönetim süreçleri sıkı denetime tabi tutuluyor:

  • Aidatlar şeffaflaşıyor: Her sakin ne kadar ödeyeceğini net şekilde görebilecek.

  • Harcama kalemleri takip edilecek: Paranın nereye harcandığı açıkça izlenebilecek.

  • Yönetim şirketleri sınıflandırılacak: Performansı düşük şirketlerin yetkileri kısıtlanacak.

Uzmanlarda kiracı ve mal sahibi arasındaki ayrımın netleşmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlarda kiracı ve mal sahibi arasındaki ayrımın netleşmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, kiracıların yalnızca kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu belirtti. Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma gideri gibi kalemlere kiracıların katılmak zorunda olduğunu dile getiren uzmanlar, 'Ancak kullanım kaynaklı olmayan mesela işçinin özlük hakları, kıdem ihbar tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir.' şeklinde konuştu. Uzmanlar ayrıca, kiracının aidatının kira bedelini geçmemesi gerektiğini de vurguladı.

