Fahiş Site Aidatları İçin Bakanlık Tarafından Sıkı Denetim Geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site sakinlerinden alınan yüksek aidatlar nedeniyle yeni bir düzenlemenin hazırlandığını açıkladı. Bakanlık, site yönetimlerini sıkı denetimden geçirecek ve yönetim şirketlerini performans kriterlerine göre değerlendirecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Site yönetimlerinde denetimler artırılacak. Bakanlık konunun takipçisi olacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni düzenleme ile aidatlar konusundaki yol haritası da şekilleniyor.
Uzmanlarda kiracı ve mal sahibi arasındaki ayrımın netleşmesi gerektiğini vurguladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın