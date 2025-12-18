Evinin Durumuna Göre Aşk Hayatın Ne Alemde?
Evinin düzeni, dağınıklığı, mutfak tezgahının ve yatak odanın durumu aslında senin bir parçan. Evinde bıraktığın her iz hayatın hakkında çok fazla ipucu veriyor: özellikle de aşk hayatın hakkında. Çünkü evde kurduğun düzen senin ruh halini, bilinçaltını ve en önemlisi de duygularını yansıtıyor.
O halde haydi gel, evine göre aşk hayatın nasıl gidiyor tahmin edelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaş aralığını...
3. Salonun mevcut hali bunlardan hangisine benziyor?
4. Çamaşırların ne halde?
5. Mutfak tezgahını tanımla bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evde bitki bakıyor musun?
7. Peki durumları nasıl?
8. Yatak odan gündüzleri nasıl görünüyor?
9. Buzdolabının genel durumunu da özetler misin?
10. Peki evine genel olarak nasıl bir koku hakim?
Aşk hayatın tek kelimeyle şa-ha-ne!
Aşk hayatın oldukça dengeli ve huzurlu.
Aşk hayatın fazla karışık.
Aşk hayatın yok mu acaba?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın