Evinin Durumuna Göre Aşk Hayatın Ne Alemde?

Evinin düzeni, dağınıklığı, mutfak tezgahının ve yatak odanın durumu aslında senin bir parçan. Evinde bıraktığın her iz hayatın hakkında çok fazla ipucu veriyor: özellikle de aşk hayatın hakkında. Çünkü evde kurduğun düzen senin ruh halini, bilinçaltını ve en önemlisi de duygularını yansıtıyor.

O halde haydi gel, evine göre aşk hayatın nasıl gidiyor tahmin edelim!