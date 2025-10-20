onedio
Evine Kurabileceğin 10 Instagram Köşesi Fikri

Ecem Bekar
20.10.2025 - 12:20

Evde vakit geçirirken aynı zamanda şıklığını da sergileyebileceğin alanlar yaratmak çok kolay! Hem rahatça dinlenebilir, hem de mükemmel fotoğraflar çekebilirsin. Hadi, evdeki köşeleri biraz güzelleştirelim ve sosyal medyada dikkatleri üzerimize çekelim! İşte evinde yaratabileceğin 10 Instagram köşesi fikri, hazır mısın?

1. Okuma Köşesi

Birkaç rahat yastık, güzel bir halı ve sevdiğiniz kitaplar… İyi bir okuma köşesi, hem ruhunuzu dinlendirir hem de Instagram’da doğal bir hava yaratır. Hatta duvara minik bir kitap rafı bile ekleyebilirsiniz! O anın keyfini çıkardığınızı gösteren bir selfie, mutlaka dikkat çeker.

2. Sade Bir Çalışma Alanı

Herkesin evde yaratmak istediği bir alan: Sade, düzenli ve minimalist bir çalışma köşesi. Çalışma masası, şık bir lambader ve biraz motivasyonel bir yazı panosu… Huzurlu bir ortamda işler daha kolay gider!

3. Bitki Köşesi

Yeşil bitkiler, saksılarda rengarenk çiçekler… Evinize canlılık katacak bu doğal köşe, hem iç mekânınızı canlandırır hem de doğal bir estetik yaratır. Çiçekler ve bitkilerle Instagram’lık paylaşımlar yapmak, son zamanlarda oldukça popüler!

4. Retro bir Fotoğraf Duvarı

Eskiden kalan aile fotoğraflarını çerçeveletip bir duvarda toplamak, nostaljik bir köşe yaratmanın harika bir yolu. Üzerine birkaç LED ışık ekleyerek, hem vintage bir hava yaratabilir hem de Instagram’a şıklık katabilirsiniz.

5. Işık Köşesi

Küçük bir köşe, farklı renklerde lambalarla bambaşka bir atmosfere bürünebilir. Lamba seçiminde bolca tercih yapabileceğiniz stil var; vintage, modern, bohem… Işıklar doğru açılarda yerleştirildiğinde, hem romantik bir atmosfer yaratır hem de fotoğraflarınız daha etkileyici olur!

6. Duvarda Canlı Renkler

Bazen her şey duvarlarda gizli. Bir duvarı neon turuncu, pastel pembe ya da canlı mavi yap, bak sana Instagram’da ne kadar dikkat çeken bir köşe olacak! Hadi, mavi rengi seviyorsan, biraz cesaretini topla ve boya! Sonra bir de güzel bir fotoğraf çeker, her şey tam olsun.

7. Bohem Dinlenme Alanı

Birkaç büyük minder, halı ve yumuşacık bir battaniye ile, en rahat köşeyi yaratabilirsiniz. Üzerine bohem tarzında birkaç aksesuar ekleyerek, Instagram’da huzurlu bir dinlenme anı paylaşabilirsiniz.

8. Kendi Kahve Köşeniz

Kahve içmenin bir zevk olduğunu biliyoruz, peki ya buna özel bir köşeniz olsa? Küçük bir sehpa, sevimli kahve kupaları, renkli tabaklar ve kahve makineleriyle oldukça şık bir köşe yaratabilirsiniz. Sabahları kahve içerken fotoğraf çekmek için harika bir yer!

9. Yemek Köşesi

Evin en sevdiğin köşesinde güzel bir sofra kurduğunda, sanki bir şef gibi hissediyorsun, değil mi? Instagram için harika bir alan! Kahvaltı tabağınız, makarna veya tatlıları özenle yerleştirdiğinizde, biraz da “#YemekYapmakBirSanattır” yazdığınızda, bir anda influencer’lar gibi hissedebilirsiniz.

10. Müzik Köşesi

Eğer bir müzik aletiniz varsa, ya da sadece çok şık bir pikabınız varsa, hemen bir köşe yaratın! Bir kaç plak, gitar veya ukulele… Sonra bir köşede oturup, o çok ciddi ve sanatsal pozları vermek…

Ecem Bekar
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
