Evine Kurabileceğin 10 Instagram Köşesi Fikri
Evde vakit geçirirken aynı zamanda şıklığını da sergileyebileceğin alanlar yaratmak çok kolay! Hem rahatça dinlenebilir, hem de mükemmel fotoğraflar çekebilirsin. Hadi, evdeki köşeleri biraz güzelleştirelim ve sosyal medyada dikkatleri üzerimize çekelim! İşte evinde yaratabileceğin 10 Instagram köşesi fikri, hazır mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Okuma Köşesi
2. Sade Bir Çalışma Alanı
3. Bitki Köşesi
4. Retro bir Fotoğraf Duvarı
5. Işık Köşesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Duvarda Canlı Renkler
7. Bohem Dinlenme Alanı
8. Kendi Kahve Köşeniz
9. Yemek Köşesi
10. Müzik Köşesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın