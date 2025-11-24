onedio
Evindeki Negatif Enerjiyi Temizleyecek Şey Ne?

Meryem Hazal Çamurcu
24.11.2025 - 10:31

Evi bazen ne kadar toplarsan topla havası bir türlü temizlenmiyor. Sanki görünmez bir kara bulut var ve evin üstüne çöküyor. Bunun tabii ki birçok nedeni olabiliyor. Evinde böyle negatif bir enerji varsa bazı değişikliklerle temizlemen mümkün. Peki sen evindeki negatif enerjiyi atmak için ne yapmalısın?

1. Önce cinsiyetini öğrenerek başlayalım.

2. Yaşın peki?

3. Sence evin nasıl?

4. Evinde seni en çok rahatsız eden yer neresi?

5. Eve geldin, ilk ne yaparsın?

6. Bu resimlerdeki yerlerden hangisinde daha huzurlu ve mutlu olursun?

7. Bu aralar nasıl olduğunu anlatsana!

8. Hangi ev sana daha güzel görünüyor?

9. Kötü şeyler yaşadığında evde ilk neyi değiştirirsin?

Nevresimleri değiştirmeyi dene!

Sen aynı rutinde sıkışmışsın. Bu rutin seni yoruyor ve tüketiyor aslında. Yani evinin havasını negatif hale getiren sensin biraz. Bunun için biraz kendi enerjini yenilemen gerek. Küçük değişikliklerle tazelenebilirsin. Yattığın yatağın nevresimlerini değiştirmek, kendini daha taze ve yenilenmiş hissetmene yardım edecek. Bu kadar küçük bir değişikliğin evin enerjisini nasıl değiştirdiğine inanamayacaksın.

Evini minimalizme uygun hale getir!

Evlerin kötü enerjisinin en büyük nedenlerinden biri fazla eşyalar. Evin seni boğuyorsa bunun nedeni fazla eşyalar olabilir. Ne kadar çok eşyan varsa evinin enerjisi de o kadar ağırlaşabilir. Ama bundan kurtulmak basit. Yapman gereken kullanmadığın eşyaları atmak ya da vermek. Minimalizm de bu değil mi? İşine yaramayan her şeyden kurtulmalısın ki evinin enerjisi yenilensin.

Feng Shui ile evini yenile!

Evindeki enerji çok ağırsa o zaman sana büyük bir çözüm gerek. Evini negatif enerjiden temizlemek için sana önerimiz Feng Shui ile evini düzenlemek. Evindeki eşyaların yerini değiştirip biraz etrafı boşaltman enerjiyi nasıl değiştirecek göreceksin. Feng Shui, evi dekore etmekten çok daha fazlası aslında, bir yaşam tarzı. Yani alanın enerjisini bu yaşam tarzı ile rahatlatabilirsin.

Bitkilerle evini canlandır!

Evindeki enerjinin tükenmişliği bazen doğadan kopmanın nedeni olabiliyor. Soğuk ışıklar, cansız bir ev derken evde negatif enerji birikiyor. Tabii bunlar da seni tüketiyor. Bunu tersine çevirmen çok kolay ama. Yapman gereken evine bitki almak. Bitkilerin yeşil ve canlı enerjisi evdeki o negatif enerjiyi çok hızlı şekilde pozitife döndürecektir.

