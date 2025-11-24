Evindeki Negatif Enerjiyi Temizleyecek Şey Ne?

Evlerin kötü enerjisinin en büyük nedenlerinden biri fazla eşyalar. Evin seni boğuyorsa bunun nedeni fazla eşyalar olabilir. Ne kadar çok eşyan varsa evinin enerjisi de o kadar ağırlaşabilir. Ama bundan kurtulmak basit. Yapman gereken kullanmadığın eşyaları atmak ya da vermek. Minimalizm de bu değil mi? İşine yaramayan her şeyden kurtulmalısın ki evinin enerjisi yenilensin.