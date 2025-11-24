Evindeki Negatif Enerjiyi Temizleyecek Şey Ne?
Evi bazen ne kadar toplarsan topla havası bir türlü temizlenmiyor. Sanki görünmez bir kara bulut var ve evin üstüne çöküyor. Bunun tabii ki birçok nedeni olabiliyor. Evinde böyle negatif bir enerji varsa bazı değişikliklerle temizlemen mümkün. Peki sen evindeki negatif enerjiyi atmak için ne yapmalısın?
1. Önce cinsiyetini öğrenerek başlayalım.
2. Yaşın peki?
3. Sence evin nasıl?
4. Evinde seni en çok rahatsız eden yer neresi?
5. Eve geldin, ilk ne yaparsın?
6. Bu resimlerdeki yerlerden hangisinde daha huzurlu ve mutlu olursun?
7. Bu aralar nasıl olduğunu anlatsana!
8. Hangi ev sana daha güzel görünüyor?
9. Kötü şeyler yaşadığında evde ilk neyi değiştirirsin?
Nevresimleri değiştirmeyi dene!
Evini minimalizme uygun hale getir!
Feng Shui ile evini yenile!
Bitkilerle evini canlandır!
