onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Evet/Hayır Testine Göre Kırıcı Mısın?

Evet/Hayır Testine Göre Kırıcı Mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.09.2025 - 12:03

Hepimizin farkında olmadan kırıcı olabildiği anlar vardır. Ama bazılarımız bunu sıkça yaparken, bazılarımız ise pamuk gibi bir dil kullanır. Peki sen hangi taraftasın?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Biri sana mantıksız gelen bir şey anlattığında yüzüne vurur musun?

2. Sinirlendiğinde kelimelerini seçmekte zorlanır mısın?

3. Bazen espri yaparken karşındakini incittiğini fark eder misin?

4. Düşüncelerini tatlı dille ifade etmek sana zor gelir mi?

5. Tartışmalarda karşı tarafın en zayıf noktasını bilerek dile getirir misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Küçük şeylere alınıp kırıcı bir tepki verme ihtimalin yüksek midir?

7. Karşındakinin üzüldüğünü bilsen sözlerini değiştirir misin?

8. Başkasının hatasını yüzüne söylemekten çekinir misin?

9. Arkadaş ortamında seni genelde dobra ve açık sözlü olarak tanımlarlar mı?

10. Mizah anlayışının bazen sert bulunduğunu düşünüyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen fazlasıyla kırıcısın!

Sen dobra, açık sözlü ve net bir insansın. Söylemek istediğini dolandırmadan ifade ediyorsun. Bu, seni güvenilir ve samimi kılıyor ama aynı zamanda bazen kırıcı olabilirsin. Çünkü senin için dürüstlük, karşı tarafın duygularından daha önemli hale gelebiliyor. Çoğu zaman kötü niyetle yapmıyorsun ama kelimelerinin gücü tahmin ettiğinden çok daha yüksek. İnsanlar seni açık sözlülüğün için takdir etse de, biraz daha yumuşak bir dil kullanmayı öğrenirsen ilişkilerinde çok daha huzurlu bir denge yakalayabilirsin.

Sen kırıcı olmaktan çok uzaksın!

Senin için iletişimde en önemli şey karşı tarafı incitmemek. Kelimelerini seçerek konuşuyorsun, insanları kırmaktan özellikle kaçınıyorsun. Empati yönün çok güçlü olduğu için çoğu zaman karşındakinin ne hissedebileceğini önceden tahmin edip ona göre davranıyorsun. Bu da seni oldukça sevilen, güvenilen ve aranılan bir insan yapıyor. Tabii bazen gereğinden fazla hassas olman seni yorabilir ama senin kalbinin yumuşaklığı ilişkilerine güzellik katıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın