Evet/Hayır Testine Göre Kırıcı Mısın?
Hepimizin farkında olmadan kırıcı olabildiği anlar vardır. Ama bazılarımız bunu sıkça yaparken, bazılarımız ise pamuk gibi bir dil kullanır. Peki sen hangi taraftasın?
Hadi teste!
1. Biri sana mantıksız gelen bir şey anlattığında yüzüne vurur musun?
2. Sinirlendiğinde kelimelerini seçmekte zorlanır mısın?
3. Bazen espri yaparken karşındakini incittiğini fark eder misin?
4. Düşüncelerini tatlı dille ifade etmek sana zor gelir mi?
5. Tartışmalarda karşı tarafın en zayıf noktasını bilerek dile getirir misin?
6. Küçük şeylere alınıp kırıcı bir tepki verme ihtimalin yüksek midir?
7. Karşındakinin üzüldüğünü bilsen sözlerini değiştirir misin?
8. Başkasının hatasını yüzüne söylemekten çekinir misin?
9. Arkadaş ortamında seni genelde dobra ve açık sözlü olarak tanımlarlar mı?
10. Mizah anlayışının bazen sert bulunduğunu düşünüyor musun?
Sen fazlasıyla kırıcısın!
Sen kırıcı olmaktan çok uzaksın!
