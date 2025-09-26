Evet/Hayır Testine Göre Kırıcı Mısın?

Sen dobra, açık sözlü ve net bir insansın. Söylemek istediğini dolandırmadan ifade ediyorsun. Bu, seni güvenilir ve samimi kılıyor ama aynı zamanda bazen kırıcı olabilirsin. Çünkü senin için dürüstlük, karşı tarafın duygularından daha önemli hale gelebiliyor. Çoğu zaman kötü niyetle yapmıyorsun ama kelimelerinin gücü tahmin ettiğinden çok daha yüksek. İnsanlar seni açık sözlülüğün için takdir etse de, biraz daha yumuşak bir dil kullanmayı öğrenirsen ilişkilerinde çok daha huzurlu bir denge yakalayabilirsin.