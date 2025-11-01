onedio
Evdeki Alerjenlerden Nasıl Kurtuluruz?

Aslı Uysal
01.11.2025 - 12:01

Evdeki görünmez alerjenler sağlığınızı tehdit ediyor! Toz, polen, küf, evcil hayvan tüyü gibi alerjenlere müdahale edilmediği sürece de birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Peki, bu alerjenlerden nasıl kurtuluruz? Aşağı kaydırmaya devam edin...

Detaylı temizlik yapmak en önemlisi...

Evde tahmin edebileceğinizden çok daha fazla toz bulunur. Bu yüzden sadece yüzeysel temizlik asla yeterli değildir. Temizlik yaparken sürekli olmasa bile en azından ayda 1 koltukların altını, kenarlarını, kitaplık üstlerini, kendi yatağınız gibi gözünüze görünmeyen alanları temizleyin. Daha sonrasında zemini de nemli bir bezle silmeyi ihmal etmeyin.

Kumaş seçiminizi de gözden geçirin...

Alerjenlerin saklanmayı en sevdiği alanlar: Halılar, perdeler, koltuk döşemeleri... Bu alanlarda da yeterli temizlik yapılmadığında sağlık problemlerini ciddi anlamda artırıyor. Peki, ne yapılmalı?

Öncelikle kesinlikle kalın yapılı halıları tercih etmemelisiniz. İnce kilimleri temizlemek ve yıkamak daha kolay olduğu için daha az toz tutar. Yine perdelerinizi sık sık yıkamak ve koltuk kumaşlarını düzenli olarak temizlemek toz yükünü ciddi anlamda azaltır!

Yatak odanız için iki kat önlem alın!

Yatak odası günün büyük bir zamanını geçirdiğimiz alanlardan bir tanesi. Bu yüzden buradaki alerjenlere karşı çok daha hassas olmalısınız. Toz tutmayan yastık kılıfları ve nevresimleri araştırarak daha az toza maruz kalabilirsiniz. Ayrıca mutlaka haftada 1 yüksek sıcaklıkta nevresim takımlarınızı yıkayın.

Havalandırma yapmak için en uygun zamanı seçin.

Temiz hava, evdeki enerji akışı için oldukça önemli... Fakat pencereyi açtığınız saatlere de eve daha fazla alerjen hücum etmemesi için dikkat etmelisiniz. Mesela polen zamanlarında pencereyi açmadan önce mutlaka dışarıyı kontrol edin.

Ya da hiç böyle problemlerle uğraşmamak için eğer imkanınız varsa hava temizleyici cihaz kullanmak hayatınız için atabileceğiniz en güzel adımlardan bir tanesi... Philips Hava Temizleyici 3000i Serisi, havadan gelen alerjenlerin %99,97' sini temizlemek için 3 katmanlı filtreye sahiptir. Yine sahip olduğu HEPA NanoProtect teknolojisi sayesinde evinizi virüsler, bakteriler, polen, toz ve alerjen maddeler gibi zararlı bileşenlerden korur. Philips NanoProtect HEPA filtreleri, önde gelen diğer hava temizleyicilerine kıyasla uzun vadede tasarruf etmenize yardımcı olur. Sağlığınız için buna değer.

Evcil hayvanlarınızın bakımını ihmal etmeyin!

Evcil dostlarımız olmadan bir yaşam asla düşünemiyoruz! Ancak sağlığımız için onların bakımını asla aksatmamalıyız. Düzenli olarak bakımlarını yapmalı ve sık sık taramalıyız. Ayrıca gerekirse özellikle yatak odanıza girmemelerini sağlayarak uyurken daha az alerjene maruz kalabilirsiniz...

Kimyasal temizlik ürünlerinden uzak durun!

Evdeki alerjik reaksiyonları tetikleyen en büyük düşmanlardan biri de yoğun parfümlü, sert kimyasallar! Bunun yerine sirke, karbonat, limon suyu gibi doğal ve zararsız temizlik malzemelerini tercih ederek evdeki alerjen yükünü azaltın.

Bu kısımları gözden kaçırmayın!

Evde gözden kaçırdığımız ama oldukça toz tutan ve temizlenmesi gereken bazı kısımlar var. Bunlar klima filtreleri, hava kanalları, kombi petekleri gibi gözden kaçan yerler... Filtrelerin düzenli olarak değiştirilmesi ya da temizlenmesi evinizin havasını taze tutar.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
